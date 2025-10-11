Эксперты оценили кроссоверы для большой семьи, представленные в России

Эксперты Авто.ру протестировали девять новейших больших кроссоверов, которые официально появились на российском рынке. В испытаниях участвовали Changan CS95, Chery Tiggo 9, GAC GS8, Geely Okavango, Jaecoo J8, Jetour X90 Plus, Rox 01, Soueast S09F и VGV U75Plus.

Китайские автопроизводители уверенно закрепились в начальных сегментах российского рынка. Теперь они стремятся привлечь более состоятельных и требовательных покупателей. Одним из примеров такой эволюции стал класс крупных кроссоверов. Здесь китайские марки предлагают модели на любой вкус – от простых и практичных до роскошных и высоко технологичных. Эти автомобили находят отклик у широкой аудитории: путешественников, предпринимателей и семей, которым нужен универсальный и престижный транспорт.

В испытаниях одним из ключевых тестов, волнующих всех автовладельцев, стала проверка антикоррозийной защиты кузова. Испытание среднеразмерных кроссоверов также преподнесло несколько неожиданных результатов.

— Лидеры этого испытания — Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01. Кузова соплатформенных кроссоверов концерна Chery полностью — от порогов до крыши — сварены из оцинкованной стали. А в гибриде изрядная часть каркаса и навесных панелей изготовлена из алюминия. Правда, пластиковые декоративные накладки помешали нашему прибору распознать материал передних стоек Rox, но, полагаем, с ними тоже полный порядок, — пояснили эксперты Авто.ру.

Важным параметром для безопасности для большой семьи является длина тормозного пути. Лидером здесь стал Jaecoo J8 с результатом 37,2 метра при торможении со 100 км/ч. За ним следуют Chery Tiggo 9 (37,7 метра) и Soueast S09F (37,8 метра).

Итоговый результат каждого участника — это среднее арифметическое оценок за отдельные испытания. Лучшую оценку, по версии Авто.ру, получил Jaecoo J8. Но в этой модели нельзя заказать третий ряд сидений, что может быть актуально для большой семьи.

Второе место занял Rox 01, выступавший вне зачёта. Этот гибрид превзошел конкурентов по параметрам комфорта: от плавной езды до оснащения салона и багажника. Однако управление тяжёлым и массивным автомобилем при резких манёврах требует особого внимания.

