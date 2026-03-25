У новосибирских таксистов увеличился выбор машин для работы

Правительство РФ внесло изменения в список автомобилей, произведённых в России, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что перечень локализованных моделей расширился за счет кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, которые выпускаются в Тульской области, а также Haval Jolion и Tenet T7, собираемых под Калугой. Это означает, что таксопарки теперь могут приобретать эти модели.

Ранее, 4 марта, Минпромторг обнародовал список автомобилей, рекомендованных для работы в такси. В перечень вошли модели Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend. От компании Sollers представлены модели SP7 и SF1. Бренд Evolute включил в список электромобили i-Joy, i-Sky и гибридный автомобиль i-Space. Voyah представил модели Free, Dream и Passion. Также в перечень вошли автомобили «Москвич» моделей 3, 3е, 6, 8, М70 и М90, а также электромобиль UMO 5.

По данным Министерства транспорта Новосибирской области, общее количество зарегистрированных такси в регионе на 15 марта составило 25,5 тысяч. На сегодняшний день в регионе официально работают 22 службы заказа легкового такси. Зарегистрировано 7600 перевозчиков.

