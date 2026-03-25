У новосибирских таксистов увеличился выбор машин для работы

Автор: Артем Рязанов

Правительство РФ расширило список локализованных автомобилей для такси

Правительство РФ внесло изменения в список автомобилей, произведённых в России, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что перечень локализованных моделей расширился за счет кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, которые выпускаются в Тульской области, а также Haval Jolion и Tenet T7, собираемых под Калугой. Это означает, что таксопарки теперь могут приобретать эти модели.

Ранее, 4 марта, Минпромторг обнародовал список автомобилей, рекомендованных для работы в такси. В перечень вошли модели Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend. От компании Sollers представлены модели SP7 и SF1. Бренд Evolute включил в список электромобили i-Joy, i-Sky и гибридный автомобиль i-Space. Voyah представил модели Free, Dream и Passion. Также в перечень вошли автомобили «Москвич» моделей 3, 3е, 6, 8, М70 и М90, а также электромобиль UMO 5.

По данным Министерства транспорта Новосибирской области, общее количество зарегистрированных такси в регионе на 15 марта составило 25,5 тысяч. На сегодняшний день в регионе официально работают 22 службы заказа легкового такси. Зарегистрировано 7600 перевозчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю.

Источник фото:  Infopro54, авто: Юлия Данилова

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Автогиганты массово отказываются от перехода на электромобили

Автор: Артем Рязанов

Honda, Bentley, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari пересмотрели свои подходы к выпуску электромобилей, либо уменьшив, либо полностью отказавшись от ранее установленных целей. Это заявление было опубликовано в Financial Times, где также указано, что производители приняли такие меры из-за сохраняющегося спроса на машины с ДВС и отмены субсидий на покупку электрокаров в США и Европе.

За последний год автомобильная отрасль потеряла минимум $75 млрд из-за смены стратегий развития, отмены запусков новых моделей и изменений в финансовых планах, сообщает издание.

Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске старт планового ямочного ремонта с использованием горячих асфальтобетонных смесей ожидается во второй половине апреля. Об этом 23 марта журналистам сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

По словам Стефанова, прошедший зимний сезон был сложным для дорожного покрытия. Многочисленные переходы через ноль в начале зимы, ранний снег и переменчивая весенняя погода спровоцировали образование дефектов. Он отметил, что ближайшая неделя также не будет способствовать сохранности асфальта: дневные температуры составят около +5 градусов, ночные – около –5.

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске начался ямочный сезон. В последние несколько дней уличные термометры показывали плюсовую температуру, в городе интенсивно тает снег. И уже понятно, что дорожное покрытие на многих новосибирских улицах зиму не пережило. Infopro54 публикует фотографии, сделанные в последние сутки, и комментарии водителей.

Вот этот снимок сделан на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого. Журналист Infopro54 насчитал на этом небольшом перекрестке 11 ям. Десять из них — среднего размера, одна — большая.

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Документ опубликован на официальном сайте Банка России.

Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

Штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры в Новосибирске будут раз в сутки

Автор: Артем Рязанов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий размер штрафа для водителей, которые выезжают на дорогу без ОСАГО, до одного раза в сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте парламента.

Согласно предложенным поправкам, изменения будут внесены в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающуюся требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Все марки бензина подорожали в феврале в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в феврале, по сравнению с январем, произошло повышение цен на все виды бензина, а также на компримированный природный газ, дизельное топливо и газ для автомобилей. Эту информацию предоставил Новосибирскстат.

Больше всего в цене вырос компримированный природный газ — на 2,4%. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 — на 0,8%, АИ-98 и выше — на 0,4%. Дизельное и газовое моторное топливо стали дороже на 0,3%.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

