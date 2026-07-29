Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Дизайн окружающих вещей отражает тревоги новосибирцев

Дата:

Как социальные изменения меняют форму мебели, цвет логотипов и интерфейсы

Вещи, окружающие людей, постоянно меняются. Мебель стала более округлой и «тёплой», логотипы — проще и крупнее, а в интерфейсах появилось больше мягких цветов и живых анимаций. Это не случайность и не каприз моды. Как пояснил руководитель студии дизайна «Парадигма» Алексей Громов, дизайн чутко реагирует на общественные процессы: страхи, надежды, экономические потрясения и смену ценностей. Понимание этой связи позволяет прогнозировать векторы развития мира.

Движущей силой дизайна выступают не технологии, а люди. Долгое время считалось, что главный закон дизайна — «форма следует за функцией». То есть сначала удобство, а потом красота. Сегодня этого недостаточно. Вещи и картинки — это не просто полезные предметы, они несут смыслы. Кресло, упаковка, иконка в смартфоне рассказывают о том, кто их создал и для кого.

— Когда общество перестаёт верить большим корпорациям и государству, дизайн отвечает честностью: прозрачные материалы, открытая упаковка, минимум прикрас. Когда люди становятся мобильнее — вещи становятся складными, а шрифты на экранах — адаптивными под любой размер. Так что любой тренд — это не просто «так сейчас модно», а симптом того, что в головах у людей происходит нечто важное, — уверен эксперт.

Пять общественных сдвигов, меняющих дизайн

От вещей — к эмоциям

Люди больше не хотят просто владеть чем-то дорогим. Востребованы впечатления, комфорт и забота. Поэтому в промышленном дизайне всё чаще появляются поверхности, которые хочется трогать: мягкие, тёплые, напоминающие натуральные материалы. В графике — нарочитая «рукотворность»: картинки выглядят так, будто их рисовали вручную, а не создавали на компьютере.

— Это дарит ощущение живости и искренности. Люди устали от бездушного ширпотреба, им хочется чувствовать связь с предметом. Тактильность и ручной труд становятся способом вернуть человеческое измерение в мир вещей, — пояснил Алексей Громов редакции.

Экология стала личной тревогой

Боязнь климатического кризиса перешла из эко-ниши в массовое сознание. Но дизайнеры пошли дальше простого использования переработанного пластика. Появился запрос на «вечные» вещи — те, которые не устареют через сезон. Формы становятся проще и спокойнее, шрифты — нейтральнее. Запланированное старение материалов (выцветание, потёртости) теперь считается красивым, поскольку напоминает о жизни предмета, а не о его недостатке.

— Это реакция на культуру одноразового потребления. Люди хотят покупать один раз и надолго. А эффект состаренной поверхности — это не дефект, а свидетельство подлинности. Такой подход меняет само отношение к собственности: владеть становится важнее, чем иметь новое, — добавил эксперт.

Инклюзивность — не благотворительность, а стандарт

Раньше считалось, что удобно «для всех» — это удобно для среднестатистического человека. Теперь дизайнеры понимают: люди разные — с разным ростом, весом, возможностями. Поэтому мебель и техника становятся регулируемыми, интерфейсы — более контрастными и читаемыми для слабовидящих.

— Это не жертва, а просто хороший дизайн, который делает жизнь лучше для всех. Когда мы проектируем для человека с ограничениями, мы создаём решение, которое в итоге удобно каждому. Инклюзивность — это не благотворительность, это здравый смысл и расширение аудитории, — подчеркнул собеседник редакции.

Усталость от цифры и тяга к материальному

Жизнь в мире экранов и уведомлений вызывает стресс. В ответ — тяга к физическим ощущениям: шероховатому бетону, тёплому дереву, даже к механическим кнопкам вместо сенсора. В графике появился «анти-дизайн» — нарочитая небрежность, эффект сделанного на скорую руку, коллажи из разных кусков.

— Это как протест против слишком гладкой, стерильной, просчитанной алгоритмами картинки. Нам нужны зацепки для глаз и рук, иначе мы теряем связь с реальностью. Анти-дизайн — это способ сказать: я живой человек, а не винтик в цифровой машине, — считает эксперт.

Экономическая нестабильность создаёт два полюса

Когда деньги дорожают, состоятельные люди выбирают «тихую роскошь» — без кричащих логотипов, но с идеальными пропорциями и дорогими материалами. Средний класс ищет вещи, которые можно починить, переделать, собрать самому. Поэтому на рынке одновременно процветает и минимализм премиум-класса, и эстетика «сделай сам» — модульные конструкции, открытые чертежи.

— Средний класс учится экономить и ценить ремонтопригодность. Это рождает новый тип потребителя — осознанного и бережливого. А для богатых, наоборот, ценность приобретает тишина и покой. Деньги больше не хотят демонстрировать — их хотят чувствовать через качество, — отметил Алексей Громов.

Как случайная идея становится мировым трендом

Никто специально не придумывает тренды. Сначала необычное решение появляется в маргинальной субкультуре или экспериментальной лаборатории. Потом его подхватывают небольшие креативные студии, превращая в понятный продукт. И только затем крупные бренды берут самую верхушку — чаще всего потеряв первоначальный бунтарский смысл. Например, плавные «бионические» формы в автомобилях когда-то были серьёзной наукой, а стали просто маркетинговым знаком «заботы об экологии». Тем не менее они меняют восприятие: органичные линии начинают казаться более «правильными».

— Важно понимать механизм: тренд рождается не в кабинете маркетолога, а в точке напряжения — там, где общество болит. Маркетинг лишь запаздывает и упаковывает эту боль в красивую обёртку. Задача профессионала — видеть эту боль раньше, чем она попадёт в тренд-репорты, — рассказывает Алексей Громов.

Дизайн не только отражает, но и меняет общество

Самое интересное происходит, когда дизайн начинает влиять на поведение людей. Бесконтактные сенсоры, ставшие массовыми после пандемии, изменили отношение к личному пространству. Навигация в городе, созданная с учётом нужд стариков и мигрантов, делает улицы более дружелюбными для всех. Дружелюбные надписи на упаковках (вместо агрессивной рекламы) помогают спокойнее относиться к собственным слабостям. Возникает замкнутый круг: общество создаёт запрос, дизайн отвечает, а затем этот ответ трансформирует само общество.

— Мы не просто рисуем стулья и кнопки. Мы проектируем привычки и отношения. Дизайн — это интерфейс между человеком и миром. И если мы хотим сделать мир добрее, надо начинать с мелочей: с дружелюбной кнопки лифта и понятной карты в метро, — подчеркнул собеседник редакции.

Что в итоге?

Дизайн — это не украшение и не придаток к технологиям. Это чуткий барометр общественных тревог и надежд. А ещё — инструмент, способный влиять на будущее. Конечно, существует риск, что все эти хорошие идеи превратятся в пустую игру: «зелёный» пиар, фальшивую заботу, ностальгию для продаж. Главная задача сегодня — не просто следить за трендами, а понимать их глубинные причины.

— Настоящий дизайн не про моду, а про ценности. И если мы сможем отделить одно от другого, то перестанем быть заложниками трендов и начнём создавать будущее осознанно, — резюмировал Алексей Громов.

Следующий шаг, по его словам, присмотреться, как те же процессы происходят в разных странах. Потому что глобальные тренды, сталкиваясь с местными традициями, рождают самые неожиданные и живые решения.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область вошла в десятку самых креативных регионов России.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : тренды НГПУ дизайн городская среда

522
0
0
Предыдущая статья
Суд выпустил главу новосибирского отделения ВООПИК Наталью Шамину из психбольницы
Следующая статья
В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области начали продавать картофель нового урожая. Сельхозпредприятия и частные лица убирают с полей скороспелые сорта. Молодой картофель продается по цене 80–110 рублей за килограмм. Infopro54 поговорил с экспертами о качестве, количестве и ценах на продукцию.

В 2026 году в Новосибирской области посевные площади под картофель сократили на 26%. Это связано с низкой рентабельностью: розничные цены резко снизились в сентябре прошлого года и держались на уровне ниже 50 руб./кг вплоть до июня текущего года. Поэтому многие аграрии картофель сажать не стали или посадили меньше обычного.

Читать полностью

Суд выпустил главу новосибирского отделения ВООПИК Наталью Шамину из психбольницы

Автор: Мария Гарифуллина

Суд освободил председателя Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Наталью Шамину из психиатрической больницы. Решение было принято 27 июля.

24 июля Наталья Шамина вышла на одиночный пикет на Старой площади в Москве. Она выступала против закона, который дает регионам право исключать объекты культурного наследия из специального реестра, лишать их охранного статуса. Ее задержали, но позже отпустили. Затем Шамина объявила голодовку. 25 июля ее увезли в психбольницу. Свою госпитализацию защитница наследия называет принудительной и ничем не обоснованной.

Читать полностью

Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске назначили публичные слушания по проекту планировки территории площадью 880 гектаров в Кировском и Ленинском районах. Документ устанавливает параметры развития до 2030 года и включает строительство скоростного «Южного транзита» вдоль долины реки Тулы. Трасса получит параметры магистрали I класса с расчетной скоростью до 130 км/ч в городе и 120 км/ч за городской чертой.

На левом берегу в границах обсуждаемого проекта заложено пять двухуровневых развязок — с улицами Сибиряков-Гвардейцев, продолжением улицы Станиславского, Толмачевской, Петухова и Троллейной. Помимо самой магистрали, проект предполагает выход на Ордынское шоссе и федеральные трассы, а также строительство дорог-дублеров улицы Петухова.

Читать полностью

Новосибирцы заплатят за ж/д билеты на 9,2% больше с 1 октября

Правительство России перенесло запланированную на декабрь 2026 года индексацию тарифов РЖД на 1 октября 2026 года. С этой даты стоимость проезда в поездах дальнего следования для новосибирцев увеличится на 9,2%. Грузовые перевозки подорожают на 8,5%. Также вырастут цены на перевозку багажа.

Индексация тарифов на железнодорожном транспорте проводится регулярно. В 2025 году грузоперевозки подорожали на 13,8%, а пассажирские перевозки в дальнем следовании — на 11,6%. Тогда рост связали с введением новых целевых надбавок: 1,5% на корректировку налогового законодательства и 7% на капитальный ремонт инфраструктуры. В 2025 году общий рост тарифов составлял около 10%. Перевозка контейнеров и стройматериалов подорожала на 5%, порожний пробег вагонов — на 10%.

Читать полностью

Сибиряки переходят в дискаунтеры и магазины у дома

За первые шесть месяцев 2026 года количество покупок, совершённых в магазинах у дома, в Сибирском федеральном округе возросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали аналитики «Сбер2В», которые изучили российский рынок FMCG.

Сибирь оказалась в числе лидеров по динамике этого показателя, значительно опередив среднероссийский уровень (+6,5%). На первом месте по росту — Дальний Восток (+35,9%). В целом по стране количество покупок в маркетах у дома увеличилось на 6,5%, а средний чек — на 4,7% (590 рублей).

Читать полностью

ФАС нашла картельный сговор на бензине в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги проверок топливного рынка в регионах России. Нарушения зафиксированы в десяти субъектах страны. Владельцы автозаправок подозреваются в экономически необоснованном повышении розничных цен, а в некоторых случаях — в сговоре.

В Новосибирской области антимонопольщики выявили признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива. Две местные компании подозреваются в продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных категорий покупателей. Для клиентов, не участвовавших в сговоре, стоимость топлива была выше, что в конечном итоге могло повлиять на розничные цены на заправках региона.

Читать полностью
Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

Общество

Дизайн окружающих вещей отражает тревоги новосибирцев

Общество

Суд выпустил главу новосибирского отделения ВООПИК Наталью Шамину из психбольницы

Бизнес Общество

Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

Власть Отставки и назначения

В Новосибирске назначили нового председателя Центрального районного суда

Авто

Поставки топлива на новосибирские АЗС упали до критических отметок

Власть

В Новосибирской области обсудили развитие экономики замкнутого цикла

Бизнес Общество

Новосибирцы заплатят за ж/д билеты на 9,2% больше с 1 октября

Финансы

Центробанк перешел к более реалистичному прогнозированию бюджета

Власть

В Новосибирской области начал работу передвижной музей «Поезд Победы»

Бизнес Общество

Сибиряки переходят в дискаунтеры и магазины у дома

Общество

ФАС нашла картельный сговор на бензине в Новосибирске

Право&Порядок

УФАС оштрафовало РЖД за нарушения в закупках

Финансы

Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Бизнес

В Новосибирске ужесточат продажу ветпрепаратов

Общество

Сроки устранения аварии на Горской сдвинулись на два месяца

Бизнес Власть

Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Общество

В Новосибирске изменят правила трудоустройства для мигрантов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности