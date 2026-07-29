Дизайн окружающих вещей отражает тревоги новосибирцев

Вещи, окружающие людей, постоянно меняются. Мебель стала более округлой и «тёплой», логотипы — проще и крупнее, а в интерфейсах появилось больше мягких цветов и живых анимаций. Это не случайность и не каприз моды. Как пояснил руководитель студии дизайна «Парадигма» Алексей Громов, дизайн чутко реагирует на общественные процессы: страхи, надежды, экономические потрясения и смену ценностей. Понимание этой связи позволяет прогнозировать векторы развития мира.

Движущей силой дизайна выступают не технологии, а люди. Долгое время считалось, что главный закон дизайна — «форма следует за функцией». То есть сначала удобство, а потом красота. Сегодня этого недостаточно. Вещи и картинки — это не просто полезные предметы, они несут смыслы. Кресло, упаковка, иконка в смартфоне рассказывают о том, кто их создал и для кого.

— Когда общество перестаёт верить большим корпорациям и государству, дизайн отвечает честностью: прозрачные материалы, открытая упаковка, минимум прикрас. Когда люди становятся мобильнее — вещи становятся складными, а шрифты на экранах — адаптивными под любой размер. Так что любой тренд — это не просто «так сейчас модно», а симптом того, что в головах у людей происходит нечто важное, — уверен эксперт.

Пять общественных сдвигов, меняющих дизайн

От вещей — к эмоциям

Люди больше не хотят просто владеть чем-то дорогим. Востребованы впечатления, комфорт и забота. Поэтому в промышленном дизайне всё чаще появляются поверхности, которые хочется трогать: мягкие, тёплые, напоминающие натуральные материалы. В графике — нарочитая «рукотворность»: картинки выглядят так, будто их рисовали вручную, а не создавали на компьютере.

— Это дарит ощущение живости и искренности. Люди устали от бездушного ширпотреба, им хочется чувствовать связь с предметом. Тактильность и ручной труд становятся способом вернуть человеческое измерение в мир вещей, — пояснил Алексей Громов редакции.

Экология стала личной тревогой

Боязнь климатического кризиса перешла из эко-ниши в массовое сознание. Но дизайнеры пошли дальше простого использования переработанного пластика. Появился запрос на «вечные» вещи — те, которые не устареют через сезон. Формы становятся проще и спокойнее, шрифты — нейтральнее. Запланированное старение материалов (выцветание, потёртости) теперь считается красивым, поскольку напоминает о жизни предмета, а не о его недостатке.

— Это реакция на культуру одноразового потребления. Люди хотят покупать один раз и надолго. А эффект состаренной поверхности — это не дефект, а свидетельство подлинности. Такой подход меняет само отношение к собственности: владеть становится важнее, чем иметь новое, — добавил эксперт.

Инклюзивность — не благотворительность, а стандарт

Раньше считалось, что удобно «для всех» — это удобно для среднестатистического человека. Теперь дизайнеры понимают: люди разные — с разным ростом, весом, возможностями. Поэтому мебель и техника становятся регулируемыми, интерфейсы — более контрастными и читаемыми для слабовидящих.

— Это не жертва, а просто хороший дизайн, который делает жизнь лучше для всех. Когда мы проектируем для человека с ограничениями, мы создаём решение, которое в итоге удобно каждому. Инклюзивность — это не благотворительность, это здравый смысл и расширение аудитории, — подчеркнул собеседник редакции.

Усталость от цифры и тяга к материальному

Жизнь в мире экранов и уведомлений вызывает стресс. В ответ — тяга к физическим ощущениям: шероховатому бетону, тёплому дереву, даже к механическим кнопкам вместо сенсора. В графике появился «анти-дизайн» — нарочитая небрежность, эффект сделанного на скорую руку, коллажи из разных кусков.

— Это как протест против слишком гладкой, стерильной, просчитанной алгоритмами картинки. Нам нужны зацепки для глаз и рук, иначе мы теряем связь с реальностью. Анти-дизайн — это способ сказать: я живой человек, а не винтик в цифровой машине, — считает эксперт.

Экономическая нестабильность создаёт два полюса

Когда деньги дорожают, состоятельные люди выбирают «тихую роскошь» — без кричащих логотипов, но с идеальными пропорциями и дорогими материалами. Средний класс ищет вещи, которые можно починить, переделать, собрать самому. Поэтому на рынке одновременно процветает и минимализм премиум-класса, и эстетика «сделай сам» — модульные конструкции, открытые чертежи.

— Средний класс учится экономить и ценить ремонтопригодность. Это рождает новый тип потребителя — осознанного и бережливого. А для богатых, наоборот, ценность приобретает тишина и покой. Деньги больше не хотят демонстрировать — их хотят чувствовать через качество, — отметил Алексей Громов.

Как случайная идея становится мировым трендом

Никто специально не придумывает тренды. Сначала необычное решение появляется в маргинальной субкультуре или экспериментальной лаборатории. Потом его подхватывают небольшие креативные студии, превращая в понятный продукт. И только затем крупные бренды берут самую верхушку — чаще всего потеряв первоначальный бунтарский смысл. Например, плавные «бионические» формы в автомобилях когда-то были серьёзной наукой, а стали просто маркетинговым знаком «заботы об экологии». Тем не менее они меняют восприятие: органичные линии начинают казаться более «правильными».

— Важно понимать механизм: тренд рождается не в кабинете маркетолога, а в точке напряжения — там, где общество болит. Маркетинг лишь запаздывает и упаковывает эту боль в красивую обёртку. Задача профессионала — видеть эту боль раньше, чем она попадёт в тренд-репорты, — рассказывает Алексей Громов.

Дизайн не только отражает, но и меняет общество

Самое интересное происходит, когда дизайн начинает влиять на поведение людей. Бесконтактные сенсоры, ставшие массовыми после пандемии, изменили отношение к личному пространству. Навигация в городе, созданная с учётом нужд стариков и мигрантов, делает улицы более дружелюбными для всех. Дружелюбные надписи на упаковках (вместо агрессивной рекламы) помогают спокойнее относиться к собственным слабостям. Возникает замкнутый круг: общество создаёт запрос, дизайн отвечает, а затем этот ответ трансформирует само общество.

— Мы не просто рисуем стулья и кнопки. Мы проектируем привычки и отношения. Дизайн — это интерфейс между человеком и миром. И если мы хотим сделать мир добрее, надо начинать с мелочей: с дружелюбной кнопки лифта и понятной карты в метро, — подчеркнул собеседник редакции.

Что в итоге?

Дизайн — это не украшение и не придаток к технологиям. Это чуткий барометр общественных тревог и надежд. А ещё — инструмент, способный влиять на будущее. Конечно, существует риск, что все эти хорошие идеи превратятся в пустую игру: «зелёный» пиар, фальшивую заботу, ностальгию для продаж. Главная задача сегодня — не просто следить за трендами, а понимать их глубинные причины.

— Настоящий дизайн не про моду, а про ценности. И если мы сможем отделить одно от другого, то перестанем быть заложниками трендов и начнём создавать будущее осознанно, — резюмировал Алексей Громов.

Следующий шаг, по его словам, присмотреться, как те же процессы происходят в разных странах. Потому что глобальные тренды, сталкиваясь с местными традициями, рождают самые неожиданные и живые решения.

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