Суд выпустил главу новосибирского отделения ВООПИК Наталью Шамину из психбольницы

Суд освободил председателя Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Наталью Шамину из психиатрической больницы. Решение было принято 27 июля.

24 июля Наталья Шамина вышла на одиночный пикет на Старой площади в Москве. Она выступала против закона, который дает регионам право исключать объекты культурного наследия из специального реестра, лишать их охранного статуса. Ее задержали, но позже отпустили. Затем Шамина объявила голодовку. 25 июля ее увезли в психбольницу. Свою госпитализацию защитница наследия называет принудительной и ничем не обоснованной.

— В приемном покое меня заставили раздеться, изъяли все личные вещи, в том числе телефон. В отделении я находилась в палате на девять человек. Дежурный врач после беседы со мной поставил диагноз «тяжелое психическое расстройство». Решение о дальнейшей принудительной госпитализации должен был принять суд. Перед судом санитары мне сделали укол, затем на какое-то время привязали меня к кровати. Я расценила это как попытку довести меня до нервного срыва. Затем в больнице состоялось выездное заседание суда. Суд не усмотрел оснований для принудительной госпитализации. Это был мой первый опыт в психиатрическом учреждении. Впечатления тягостные. Сейчас я дома, чувствую себя нормально, — рассказала Infopro54 Наталья Шамина.

Добавим, что против нового закона высказывались активисты, архитекторы, краеведы во многих регионах России. Госдума 7 июля во втором и третьем чтениях одобрила указанный закон. 17 июля он был одобрен Советом Федерации. 26 июля закон был подписан президентом.

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