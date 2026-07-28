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Общество

Суд выпустил главу новосибирского отделения ВООПИК Наталью Шамину из психбольницы

Автор: Мария Гарифуллина

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Защитницу памятников архитектуры и истории госпитализировали после пикета и голодовки

Суд освободил председателя Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Наталью Шамину из психиатрической больницы. Решение было принято 27 июля.

24 июля Наталья Шамина вышла на одиночный пикет на Старой площади в Москве. Она выступала против закона, который дает регионам право исключать объекты культурного наследия из специального реестра, лишать их охранного статуса. Ее задержали, но позже отпустили. Затем Шамина объявила голодовку. 25 июля ее увезли в психбольницу. Свою госпитализацию защитница наследия называет принудительной и ничем не обоснованной.

— В приемном покое меня заставили раздеться, изъяли все личные вещи, в том числе телефон. В отделении я находилась в палате на девять человек. Дежурный врач после беседы со мной поставил диагноз «тяжелое психическое расстройство». Решение о дальнейшей принудительной госпитализации должен был принять суд. Перед судом санитары мне сделали укол, затем на какое-то время привязали меня к кровати. Я расценила это как попытку довести меня до нервного срыва. Затем в больнице состоялось выездное заседание суда. Суд не усмотрел оснований для принудительной госпитализации. Это был мой первый опыт в психиатрическом учреждении. Впечатления тягостные. Сейчас я дома, чувствую себя нормально, — рассказала Infopro54 Наталья Шамина.

 

Добавим, что против нового закона высказывались активисты, архитекторы, краеведы во многих регионах России. Госдума 7 июля во втором и третьем чтениях одобрила указанный закон. 17 июля он был одобрен Советом Федерации. 26 июля закон был подписан президентом.

Ранее редакция рассказывала, как эксперты оценивают спрос и цены на квартиры в новосибирских домах-памятниках.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : пикет Памятники архитектуры голодовка

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Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске назначили публичные слушания по проекту планировки территории площадью 880 гектаров в Кировском и Ленинском районах. Документ устанавливает параметры развития до 2030 года и включает строительство скоростного «Южного транзита» вдоль долины реки Тулы. Трасса получит параметры магистрали I класса с расчетной скоростью до 130 км/ч в городе и 120 км/ч за городской чертой.

На левом берегу в границах обсуждаемого проекта заложено пять двухуровневых развязок — с улицами Сибиряков-Гвардейцев, продолжением улицы Станиславского, Толмачевской, Петухова и Троллейной. Помимо самой магистрали, проект предполагает выход на Ордынское шоссе и федеральные трассы, а также строительство дорог-дублеров улицы Петухова.

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Новосибирцы заплатят за ж/д билеты на 9,2% больше с 1 октября

Правительство России перенесло запланированную на декабрь 2026 года индексацию тарифов РЖД на 1 октября 2026 года. С этой даты стоимость проезда в поездах дальнего следования для новосибирцев увеличится на 9,2%. Грузовые перевозки подорожают на 8,5%. Также вырастут цены на перевозку багажа.

Индексация тарифов на железнодорожном транспорте проводится регулярно. В 2025 году грузоперевозки подорожали на 13,8%, а пассажирские перевозки в дальнем следовании — на 11,6%. Тогда рост связали с введением новых целевых надбавок: 1,5% на корректировку налогового законодательства и 7% на капитальный ремонт инфраструктуры. В 2025 году общий рост тарифов составлял около 10%. Перевозка контейнеров и стройматериалов подорожала на 5%, порожний пробег вагонов — на 10%.

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Сибиряки переходят в дискаунтеры и магазины у дома

За первые шесть месяцев 2026 года количество покупок, совершённых в магазинах у дома, в Сибирском федеральном округе возросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали аналитики «Сбер2В», которые изучили российский рынок FMCG.

Сибирь оказалась в числе лидеров по динамике этого показателя, значительно опередив среднероссийский уровень (+6,5%). На первом месте по росту — Дальний Восток (+35,9%). В целом по стране количество покупок в маркетах у дома увеличилось на 6,5%, а средний чек — на 4,7% (590 рублей).

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ФАС нашла картельный сговор на бензине в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги проверок топливного рынка в регионах России. Нарушения зафиксированы в десяти субъектах страны. Владельцы автозаправок подозреваются в экономически необоснованном повышении розничных цен, а в некоторых случаях — в сговоре.

В Новосибирской области антимонопольщики выявили признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива. Две местные компании подозреваются в продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных категорий покупателей. Для клиентов, не участвовавших в сговоре, стоимость топлива была выше, что в конечном итоге могло повлиять на розничные цены на заправках региона.

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Сроки устранения аварии на Горской сдвинулись на два месяца

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске ликвидируют последствия аварии на Горском коллекторе. Сроки ремонта сдвинулись как минимум на два месяца. Работы осложнены масштабным засором — в трубопровод попало около 5 тысяч кубометров мусора, включая грунт и железобетонные обломки.

Протяженность забитого участка достигла 260 метров, при этом 70 метров полностью перекрывают поток. Засор растянулся на 150 метров за пределами котлована. Сейчас на месте установлены лебедки и обслуживающие площадки, специалисты размывают стенки и извлекают крупные фрагменты. Об этом на оперативном совещании у мэра рассказал директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

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В Новосибирске изменят правила трудоустройства для мигрантов

Автор: Артем Рязанов

Президент России Владимир Путин подписал законменяющий правила трудовой миграции в России. Теперь полномочия по формированию перечня востребованных профессий для иностранцев переходят от Министерства труда к Министерству внутренних дел.

Инициатива исходила от законодателей. В Госдуме указывали, что Минтруд долгое время, несмотря на критику, не пересматривал списки профессий для мигрантов, составленные ещё в 2013 году. Это и стало одной из главных причин передачи функций. 

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