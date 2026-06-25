Новосибирская область вошла в десятку самых креативных регионов России

Новосибирская область вошла в число лидеров среди регионов России по развитию креативных индустрий. Это следует из рейтинга Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, подготовленного по итогам 2025 года.

Эксперты проанализировали 51 направление — от разработки ПО и архитектуры до ресторанного бизнеса и организации мероприятий. Новосибирская область заняла шестую строчку, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области. В десятку также вошли Нижегородская, Ростовская области, Татарстан и Самарская область.

Особенно сильные позиции региона в IT и дизайне: по числу компаний в этих сегментах НСО стабильно входит в топ-10. При этом исследование показало высокую неравномерность развития креативного сектора по стране. В кинопроизводстве и арт-бизнесе на регионы-лидеры приходится до 90% игроков, а в сфере рекламы — более половины всех организаций. В то же время библиотеки и музеи распределены равномерно: в топ-регионах сосредоточено менее 40% таких учреждений.

Аналитики отметили, что успех в креативной экономике не зависит прямо от доходов населения или числа малых предприятий. Гораздо важнее оказывается совокупность условий — наличие современной инфраструктуры, образовательных программ, профессиональных сообществ и адресной поддержки со стороны властей.

Отдельно исследователи оценили подготовку кадров. В системе СПО насчитывается 68 креативных специальностей. Лидеры по их количеству — Краснодарский край, Башкортостан и Ростовская область. Новосибирская область в этот перечень не вошла. Эксперты полагают, что общероссийская система подготовки кадров пока не успевает за динамикой рынка, что может привести к нехватке квалифицированных специалистов в быстрорастущих нишах.

— Креативные индустрии становятся одним из значимых драйверов регионального развития. При сохранении текущих темпов институциональной поддержки, расширении образовательной инфраструктуры и развитии предпринимательских экосистем этот сектор способен существенно увеличить свой вклад в экономику российских регионов, — отметила директор Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Татьяна Ривчун.

В Новосибирской области уже создаётся реестр участников креативных индустрий, дающий доступ к федеральным и региональным мерам поддержки. Курирующей организацией назначена Корпорация развития. Сегодня в креативной экономике региона работают более 15 тысяч организаций, их вклад в ВРП достигает 4,2%, а налоговые поступления в 2025 году превысили 14 млрд рублей, показав рост на 29%.

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