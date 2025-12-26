В Новосибирске бездомная собака преградила детям путь к школе

Этой зимой жители Дзержинского района заметили агрессивную собаку, которая, по их словам, нападает на детей. Животное атакует школьников на пересечении Калужской улицы и 9-го Калужского переулка, по этой дороге они идут на автобусную остановку и на учебу.

Раньше собака лаяла, когда замечала детей, но 1 декабря напала на девочку и порвала её куртку, рассказали жители Om1 Новосибирск. Девочка убегала до самого дома, прикрываясь сумкой. Недавно собака пыталась напасть и на мужчину.

— Люди хотят решить вопрос безопасности, обходить по другим переулкам далеко, школа и так на приличном расстоянии находится и это прямой путь, а сопровождать детей не у всех есть возможность, и дети не маленькие, и вот такие сложности, — рассказала изданию местная жительница.

По словам женщины, специалисты Новосибирского центра по работе с домашними животными дважды приезжали по вызову, но каждый раз лишь осматривали собаку и оставляли её на месте. Она подчеркнула, что совет ТОС обратился с заявлением в Следственный комитет по этому поводу.

