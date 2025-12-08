Охранник пожаловался на пьяных чиновников в администрации Центрального округа 

Телеграм-канал «Новосибирск 24/7» опубликовал видео, снятое ночным охранником в администрации Центрального округа. На кадрах видно, как в коридоре лежит женщина, а мужчина в костюме получает выговор.

По информации канала, охранник был возмущён тем, что в здании устроили неформальную встречу. Он также заявил, что один из чиновников угрожал ему.

— Ты Россию позоришь! <…> Что у вас было здесь, сходка? Вы говорили, как у вас всё прекрасно, тебе грамоту дали, и ты тут же нажрался. <…> Два часа ночи, я на смене, я не сплю, караулю вас, когда же вы уйдете, — говорит охранник на видео.

В администрации Центрального округа сообщили, что по факту, опубликованному в соцсетях, проводится служебное расследование. Чиновники пообещали «принять меры в соответствии с действующим законодательством».

Глава администрации Центрального округа Новосибирска Владимир Захаров рассказал изданию «Подъём», что видел ролик. Он заявил, что ролик «очень неприятен», но пока не планирует никого увольнять.

— Никакого действия, связанного с коррупцией, не было, поэтому отстранять мы пока никого не отстраняем. Мы проводим служебную проверку. Проверка будет до 10 числа, создана комиссия, её возглавляет первый заместитель. 10 числа у меня будут выводы, а там уже будет решение, — рассказал Захаров.

По его словам, виновные будут наказаны.

