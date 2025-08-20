В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки

В Ленинском районе произошло жестокое преступление. В дачном обществе, по словам местных садоводов, отравили бездомных собак. Местные жители их любили и подкармливали.

Найда, дворняга из НСТ «Трудовые резервы» в Новосибирске, прожила в обществе более десяти лет. В ноябре она родила шестерых щенков, которых все охотно кормили. Но приехавшие недавно новые соседи начали угрожать собачьей семье. Вскоре щенки начали пропадать, а затем пропала и сама Найда, остался лишь один щенок. В 15 августа утром садоводы нашли собаку умирающей. Она не двигалась и не реагировала на еду.

Местные рассказывают, что на глазах Найды отлов ранее поймал её мать, и собака была предельно осторожна — людям не доверяла.

Жительницы НСТ вызвали зоозащитников. Они не исключают, что собаку отравили крысиным ядом. Дачники также написали заявление в полицию.

— В полиции спрашивают: «У вас есть доказательства? Вы видели, как он ее травил или как он ее поймал и увез? Есть ролики?» Сказали, что раз ничего такого нет, то им ничего не предъявишь. Убедили, что в следующий раз мы должны всё снимать, чтобы были доказательства, — рассказала местная жительница Надежда в беседе с изданием Горсайт.

Инспектор Елена Гришина сообщила, что соседи отрицают свою причастность к происшествию. Отлов из центра по проблемам домашних животных Новосибирска приезжал несколько раз, чтобы забрать оставшихся собак, но безрезультатно.

Напомним, летом прошлого года на живодера в Новосибирской области завели уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель».

Ранее редакция сообщала о том, что сколько новосибирцев пострадали от укусов домашних животных. В 60% случаев агрессию к людям проявляют домашние питомцы.