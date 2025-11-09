Шесть человек погибли в лобовом столкновении с грузовиком под Новосибирском

Жуткая авария унесла жизни сразу шести человек 9 ноября в Болотнинском районе. Среди погибших двое детей — 8 лет и годовалый младенец. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Авария произошла на 139 км автодороги Р-255 «Сибирь» в 4.30 утра.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь с пассажирами со стороны Новосибирска в сторону г. Кемерово, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво».

— В результате ДТП скончались 30-летний водитель ВАЗ-21099 и его пассажиры: мужчины 36 и 25 лет, женщина 35-ти лет и двое детей, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.

Движение на участке дороги временно перекрыто в обоих направлениях.

Ранее редакция сообщала, что пенсионерка на автомобиле сбила на остановке в Новосибирске пять человек.