Российские водители чаще выбирают «семерку»

В апреле 2026 года российский вторичный авторынок показал уверенный рост. Общий объем проданных машин с пробегом достиг 542,2 тысячи единиц. Это сразу на 14,1% больше, чем в марте, и на 6,4% выше показателей апреля прошлого года.

По данным агентства «Автостат», последний раз рынок превышал психологическую отметку в полмиллиона в декабре 2025 года (тогда было продано 574,2 тысячи машин). В январе, феврале и марте 2026 года спрос колебался от 411 до 475 тысяч автомобилей. Таким образом, апрель стал самым удачным месяцем с начала года.

С начала года россияне стали владельцами почти 1,87 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марочном зачете на «вторичке» традиционно доминирует отечественная LADA. В апреле дилеры и частные продавцы реализовали 126,1 тысячи таких подержанных машин. Второе место заняла японская Toyota — 56,4 тысячи автомобилей. Далее идут корейские бренды: Kia (29,7 тыс.) и Hyundai (28,8 тыс.). Замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen, результат которого составил 24,5 тысячи штук.

Аналитики отмечают, что в первой десятке марок все бренды показали рост к марту. Самую сильную динамику продемонстрировала Kia — плюс 17,2%. А вот в годовом выражении (к апрелю 2025 года) падение показала только LADA (-6,8%). Остальные девять марок прибавили, причем Honda выросла сразу на 22,8%.

Самые популярные модели с пробегом

Рейтинг моделей среди б/у легковых автомобилей возглавил «классический» седан LADA 2107. В апреле разошлось 10,5 тысячи «семерок». Далее идут корейская Kia Rio (10,3 тысячи) и Hyundai Solaris (10 тысяч). Четвертое и пятое места с почти одинаковыми результатами разделили внедорожник LADA 4×4 и Toyota Corolla — у каждой модели по 9,5 тысячи автомобилей.

По сравнению с мартом все популярные модели прибавили в продажах. Самый заметный рывок совершила Kia Rio, увеличив результат на 18,3%. А вот если сравнивать с апрелем прошлого года, то падение показали три модели: LADA 2107 (-19,3%), LADA 214 (так называемая «четырнадцатая», -15%) и седан LADA Priora (-7,9%).

При этом в апреле вырос и импорт подержанных легковых автомобилей — до 41,4 тысячи машин (максимум с начала года). Чаще всего в Россию везут Toyota, а самой ввозимой моделью стала Honda Freed. Основным поставщиком остается Япония с долей почти 60%, далее идут Китай (22,7%) и Южная Корея (7,7%).

