Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто Бизнес Общество

Российские водители чаще выбирают «семерку»

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

LADA 2107, Kia Rio и Hyundai Solaris возглавили топ моделей на вторичном рынке страны

В апреле 2026 года российский вторичный авторынок показал уверенный рост. Общий объем проданных машин с пробегом достиг 542,2 тысячи единиц. Это сразу на 14,1% больше, чем в марте, и на 6,4% выше показателей апреля прошлого года.

По данным агентства «Автостат», последний раз рынок превышал психологическую отметку в полмиллиона в декабре 2025 года (тогда было продано 574,2 тысячи машин). В январе, феврале и марте 2026 года спрос колебался от 411 до 475 тысяч автомобилей. Таким образом, апрель стал самым удачным месяцем с начала года.

С начала года россияне стали владельцами почти 1,87 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марочном зачете на «вторичке» традиционно доминирует отечественная LADA. В апреле дилеры и частные продавцы реализовали 126,1 тысячи таких подержанных машин. Второе место заняла японская Toyota — 56,4 тысячи автомобилей. Далее идут корейские бренды: Kia (29,7 тыс.) и Hyundai (28,8 тыс.). Замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen, результат которого составил 24,5 тысячи штук.

Аналитики отмечают, что в первой десятке марок все бренды показали рост к марту. Самую сильную динамику продемонстрировала Kia — плюс 17,2%. А вот в годовом выражении (к апрелю 2025 года) падение показала только LADA (-6,8%). Остальные девять марок прибавили, причем Honda выросла сразу на 22,8%.

Самые популярные модели с пробегом

Рейтинг моделей среди б/у легковых автомобилей возглавил «классический» седан LADA 2107. В апреле разошлось 10,5 тысячи «семерок». Далее идут корейская Kia Rio (10,3 тысячи) и Hyundai Solaris (10 тысяч). Четвертое и пятое места с почти одинаковыми результатами разделили внедорожник LADA 4×4 и Toyota Corolla — у каждой модели по 9,5 тысячи автомобилей.

По сравнению с мартом все популярные модели прибавили в продажах. Самый заметный рывок совершила Kia Rio, увеличив результат на 18,3%. А вот если сравнивать с апрелем прошлого года, то падение показали три модели: LADA 2107 (-19,3%), LADA 214 (так называемая «четырнадцатая», -15%) и седан LADA Priora (-7,9%).

При этом в апреле вырос и импорт подержанных легковых автомобилей — до 41,4 тысячи машин (максимум с начала года). Чаще всего в Россию везут Toyota, а самой ввозимой моделью стала Honda Freed. Основным поставщиком остается Япония с долей почти 60%, далее идут Китай (22,7%) и Южная Корея (7,7%).

Ранее редакция сообщала, что только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО.

Фото редакции Infopro54

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Авто Бизнес Общество

Регионы : Регион не задан

Теги : подержанные авто вторичный авторынок

987
0
0
Предыдущая статья
Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»
Следующая статья
В Новосибирске высадили геоглиф из 777 сосен

В Новосибирске высадили геоглиф из 777 сосен

Автор: Мария Гарифуллина

На западном берегу озера в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска 23 мая высадили геоглиф — масштабную надпись из деревьев. Из 777 сосен здесь сформировали фразу «100 ЛЕТ ВООП». Годом ранее волонтёры уже провели аналогичную акцию, создав геоглиф «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ».

ВООП — это Всероссийское общество охраны природы. Высадка деревьев — лучший способ отметить юбилей такой организации. Несмотря на дождливую погоду, участники акции заложили контур будущего живого памятника. Для посадки использовались саженцы высотой около метра. Надпись можно будет прочитать с воздуха уже через несколько лет.

Читать полностью

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Автор: Юлия Данилова

В России снова обсуждается инициатива об ограничении доступа к интернету для детей в возрасте до 14 лет. Об этом заявил член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. В комментарии «РИА Новости» он сообщил, что дети часто погружаются в «бездумное употребление контента». При этом, по его словам, многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.

Директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская считает, что инициатива ограничить доступ подростков до 14 лет к социальным сетям вызывает много вопросов как среди экспертного сообщества, так и в российском обществе в целом. С одной стороны, звучат мнения, что регулирование должно оставаться делом семьи, а государство должно развивать безопасные отечественные платформы. С другой стороны, все видят, что ситуация вышла из-под контроля.

Читать полностью

В Новосибирске автор книги о грызунах рассказала, почему капибара стала мемом

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске на книжном фестивале «Новая книга» состоялась презентация книги «Вот так капибара! Необыкновенные грызуны и их родственники». Её автор — биолог Анна Новиковская, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН. Издание рассчитано на детскую аудиторию и рассказывает об удивительном мире грызунов.

Капибара, которая является титульным видом для этой книги, в последние пару лет стала очень популярной в интернете. Изображения невозмутимого грызуна сегодня можно встретить на детской одежде, канцелярских товарах, в мемах. Infopro54 поговорил с Анной Новиковской о том, почему одни животные становятся звёздами соцсетей, а другие — нет.

Читать полностью

«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Автор: Юлия Данилова

В 2026 – 2027 учебном году в сибирских вузах запланировано 78,7 тысячи бюджетных мест — на уровне текущего учебного года. Об этом министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил на встрече с полномочным представителей президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— Детям не нужно уезжать из Сибири, чтобы получить качественное высшее образование, а потом построить карьеру. Мы системно взаимодействуем с вузами и предприятиями округа, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации над расширением целевого набора, более активным привлечением будущих выпускников на практику, — сказал полномочный представитель.

Читать полностью

Еще один участник дела о миллиардном хищении из НИИТО получил срок

Автор: Юлия Данилова

Фигурантка дела о хищении свыше 1,3 млрд руб. при закупках оборудования для НИИТО Минздрава РФ, управляющая ООО «Бизнес-аналитика» Светлана Тыщенко признана виновной в растрате в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта-Сибирь» из зала суда. Ей назначили четыре года колонии и штраф в размере 400 тысяч руб. После оглашения приговора Светлану Тыщенко взяли под стражу.

Напомним, дело о растрате бюджетных средств при поставках медизделий для НИИТО было возбуждено еще в 2017 году по материалам ФСБ.

Читать полностью

Технологию обезвреживания промышленных отходов испытали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Одним из подходов к долговременному удалению углекислого газа из атмосферы является минеральная карбонизация — реакция CO2 с силикатами магния и кальция, приводящая к образованию стабильных карбонатных минералов. Об этом сообщил директор Климатического центра НГУ кандидат физико-математических наук Георгий Лазоренко.

— Отходы горнодобывающей промышленности могут рассматриваться как потенциальный субстрат для таких климатических проектов. Однако в естественных условиях скорость карбонизации этих материалов низка. Это ограничивает практическое применение технологии, — отметил Лазоренко.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В Новосибирске высадили геоглиф из 777 сосен

Авто Бизнес Общество

Российские водители чаще выбирают «семерку»

Бизнес Власть Общество

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Общество

В Новосибирске автор книги о грызунах рассказала, почему капибара стала мемом

Власть Общество

«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Бизнес Медицина Право&Порядок

Еще один участник дела о миллиардном хищении из НИИТО получил срок

Бизнес Инновации Промышленность

Технологию обезвреживания промышленных отходов испытали в Новосибирске

Общество

Новосибирцы назвали сумму расходов на выпускной в школе

Общество

Жителей Новосибирска начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета

Общество

Похолодание задержится в Новосибирской области до воскресенья

Бизнес Общество Экономика

В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

Бизнес Инновации Общество

Автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска

Бизнес Промышленность

На шоколадной фабрике Новосибирска в два раза сократилось производство конфет

Бизнес Власть Туризм

Между Новосибирском и Астаной настроят туристические потоки

Бизнес Власть Недвижимость

Научат экономить: на строительной отрасли Новосибирска протестируют бережливое производство

Телекоммуникации

Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Бизнес Недвижимость

Рекордный рост новостроек без продаж зафиксировали в Новосибирске

Общество Финансы

ЦБ с начала года выявил в Новосибирской области восемь финансовых нелегалов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности