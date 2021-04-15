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Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей

  • 15/04/2021, 17:35
Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей
А также увеличение срока доставки, рост контрафакта и снижение лояльности клиента. Все это в совокупности ударит по автосервисному бизнесу.

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провели исследование рынка запасных частей и пришли к выводу, что более четверти независимых сервисов испытают дефицит тех или иных запчастей. Карантинные меры по коронавирусу привели к разрыву цепочек поставок и реальных остановок производства запасных частей. В итоге в течение лета и осени 2020 года производители и дистрибуторы распродали остатки запчастей со складов и к концу осени начал образовываться дефицит по всей стране, говорится в исследовании.

В марте 2021 года 26% независимых сервисов прогнозировали, что испытают дефицит тех или иных запчастей. И их количество может вырасти.

—Такая ситуация дает крайне неприятные последствия в виде увеличенного спроса на запчасти низшего качества и даже контрафакт. В условиях, когда для ремонта автомобиля требуется запчасть, а ее попросту нет, то водители готовы купить просто «то, что есть на данный момент», — описывает ситуацию основатель агентства Gruzdev-analyze, Александр Груздев.

По его словам, с одной стороны это дает шанс малым брендам занять свою нишу на рынке, с другой ситуацией уже воспользовались производители контрафакта. По некоторым брендам дефицит достаточно серьезный и они организовали выпуск контрафактной продукции.

Увеличение срока доставки, а следовательно увеличение сроков ремонта, неизбежно приводит к снижению удовлетворенности клиентов, а это, в свою очередь, к снижению лояльности клиента и потенциальным потерям автосервисного бизнеса.

— В заложниках сложившейся ситуации не только мы, но и обычные водители. Денег из-за кризиса у многих больше не стало, стараются экономить и покупают запчасти самостоятельно. Подавляющее большинство автовладельцев не интересуются происхождением детали, приезжают с ней в автосервис, производят ремонт, а спустя пару месяцев узел выходит из строя. Как итог, по закону вся ответственность ложится на автосервис, — говорит директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев.

Он не исключает, что ситуация приведет к расцвету потребительского экстремизма, когда люди покупают заведомо контрафактную деталь низкого качества, а после поломки обращаются в суд пытаясь взыскать с автосервиса крупную сумму денег.

По данным 2ГИС, в рубрике «СТО» в Новосибирске зарегистрировано более 1600 компаний, в рублике «автозапчасти» — более 1700.

Фото pixabay.com  — Checkoff 

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия

Теги : СТО Контрафакт автозапчасти


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