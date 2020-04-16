Экстренная помощь предпринимателям

Сейчас, когда в экономике наступил «идеальный шторм», очень важно сохранить самообладание, функциональный контроль над бизнесом и верное восприятие ситуативного горизонта.

Мы и не говорим, что все это возможно в одиночку – все мы люди, не супергерои.

Мы имеем в виду другое: храбрость — это достоинство коллективное. Храбрым легче быть в команде. Именно коллективная храбрость разумна и созидательна. Потому мы запускаем проект «Онлайн-помощник» — оперативный формат экстренного назначения.

«Онлайн-помощник» — многозадачная среда, в которой вы можете быть и пользователем, и партнером. Сможете быстро найти помощь для себя и оказать ее другим. Ведь каждый в чем-то силен.

Мы будем привлекать экспертов из разных отраслей, профильных объединений для консультации предпринимателей, оказавшихся в сложной ситуации. Задавайте вопросы и рассказываете о своем опыте антикризисной работы.