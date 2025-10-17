Бизнесмен в Новосибирске перекладывал несанкционированные свалки с места на место

Октябрьским районным судом Новосибирска вынес приговор в отношении предпринимателя, который обвинялся в мошенничестве и легализации средств в рамках муниципальных контрактов. По данным источника редакции, речь идет о компании ООО «Транс-Логистик».

Суд установил, что бизнесмен с мая 2019 по декабрь 2020 года, исполняя муниципальные контракты по ликвидации несанкционированных свалок, предоставил заказчику фиктивные документы о вывозе мусора на специализированные полигоны. При этом на самом деле мусор был размещен за пределами официальных свалок. Полученные по контракту деньги бизнесмен легализовал путем перевода на счета аффилированных организаций

Ущерб мэрии от деятельности предпринимателя оценили в 4,5 млн рублей. Он получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима, а также штраф 300 тысяч рублей. Средства подсудимого в размере более 4,5 млн рублей конфискованы и обращены в доход государства, сообщила областная прокуратура.

Напомним, в феврале 2023 года обыски по этому делу прошли в пяти муниципальных учреждениях города: в МКУ «Кировское», «Октябрьское», «Первомайское», «Центральное» и Советского района Новосибирска.

По данным сервиса Контур Фокус, собственником ООО «Транс-Логистик» является Михаил Юлднов. Компания создана в 2011 году. Выручка в 2024 составила 8,2 млн рублей (в 2023 году — 7,4 млн рублей), чистая прибыль — 58 тысяч (44 тысячи).

По данным КСП Новосибирской области, у региона уже нет возможности ликвидировать все несанкционированные свалки: мощности существующих в регионе полигонов для этого не предусмотрены. Аудиторы палаты также отмечали, что полигоны ТКО отказываются принимать отходы, если в них содержится строительный мусор. Минприроды области сейчас рассматривает вопрос о консервации земельных участков, чтобы не вывозить их на полигоны.

Ранее редакция сообщала о задержании заместителя главы администрации Искитимского района. Он обвинялся в нарушении условий контракта с подрядчиком, который ликвидировал несанкционированную свалку.