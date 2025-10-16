«Идеальный шторм»: Новосибирский «Нафтотранс плюс» хочет рассчитаться с долгами за счет перевозок

На онлайн-встрече с инвесторами ООО «Нафтатранс плюс» руководители компании объяснили, чем обусловлен дефолт по выпускам размещенных на бирже облигаций. В частности, к «идеальному шторму» нефтетрейдера привели три основных фактора:

Долгий период высоких ставок. Для низкомаржинального нефтретрейдингового бизнеса он оказался слишком тяжёлым;

Не смогли договориться о перекредитовке в РНКБ из-за того, что банк находился в процессе слияния с ВТБ. Переговоры с ВТБ продолжаются по сей день, есть позитивные ожидания;

Падение спроса на рынке нефтетрейдинга. Значительно упала маржа, много отрицательных сделок. В итоге — кассовый разрыв.

— Компания «Нафтотранс плюс» сейчас практически не ведет деятельность. Основной упор — на транспортном направлении группы компаний: порядка 500 единиц транспорта для перевозки опасных грузов и наливных пищевых продуктов, за счёт которого руководство и планирует выйти из кризиса. Этот рынок стабилен и приносит выручку, — рассказал собственник и генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня (на фото справа).

Впрочем, он не исключает возвращение к нефтетрейдингу, когда стабилизируется рынок нефтепродуктов.

В качестве запасного плана выхода из финансового пике головня назвал продажу сети собственных АЗС. По его словам, переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся. Эта сделка может принести от 1,4 до 1,8 млрд рублей и позволить погасить до половины всех обязательств компании.

— Компания не собирается идти по пути банкротства, так как руководство уверено, что этот вариант не поможет кредиторам, в том числе, и по облигационному долгу, вернуть свои средства. Тогда как модель, заложенная в плане реструктуризации, позволяет постепенно восстановить нормальную деятельность и рассчитаться по всем долгам. Банки выразили свою готовность не банкротить компанию, приняли решение по реструктуризации на долгий срок с предложенным графиком гашения. С шестью банками уже достигнуты и подписаны соглашения, есть устная договоренность с оставшимися двумя. Сроки и проценты к погашению разработаны в единой парадигме с планом для владельцев облигаций, — пояснил финансовый консультант эмитента «Юнисервис Капитал».

Финансовый директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Нина Харина (на фото слева) отметила, что срок погашения займов по облигациям сдвинут до конца 2030 года. Купонный период увеличен с 30 дней на 90, так как основные клиенты эмитента — вертикально-интегрированные компании — перешли на договоры с отсрочкой платежа в 70-90 дней.

Для утверждения плана выхода из кризиса, разработанного эмитентом, необходимо набрать 75% голосов. Голосование будет проходить по каждому выпуску облигаций.

— Если собрать кворум не удастся, эмитент будет предпринимать новые попытки, т.к. альтернатива реструктуризации — банкротство, в результате которого компания не сможет полностью рассчитаться со всеми кредиторами, т.к. конкурсной массы для этого недостаточно, — подчеркнула Нина Харина.

По иску от контрагента компании на 200 млн рублей до конца ноября будет подписано мировое соглашение. Это единственное крупное требование по всей группе компаний, отметила Харина.

Представители «Нафтатранс плюс» также заявили, что к эмитенту нет претензий со стороны ФНС и правоохранительных органов.

— Когда мы подписывали мировые соглашения с банками, там проверяли каждый наш платеж, у нас нет никаких фиктивных платежей, претензий правоохранительных органов поэтому и нет. Мы открыты перед всеми, вывода капитала никакого нет, каких-то скрытых резервов нет. Да, может, мы где-то неправильно вели политику, слишком сосредоточились на развитии компании. Я это признаю, как учредитель. Компания признает, что предлагаемый инвесторам план реструктуризации не позволяет сохранить доходность по бумагам, на которую рассчитывали инвесторы при покупке. Однако считает, что исполнение плана позволит не только вернуть вложения, но и получить определённый уровень доходности, — отметил Игорь Головня.

Напомним, в июне 2025 года эмитент сообщил, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов». В сентябре Игорь Головня решением единственного собственника прекратил полномочия совета директоров компании.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов.

В 2025 году эмитент планировал получить 100% контроль над четырьмя компаниями, занимающимися транспортировкой топлива и пищевых наливных продуктов на территории Сибирского федерального округа и Московского региона: ООО ТК «СТК», ООО «Парис», ООО «Азимут», ООО «Нафтатранс-М».

По данным сервиса «Контур Фокус», выручка компании в 2024 году составила 10 млрд рублей (в 2023 — 11,5 млрд), чистая прибыль — 87,6 млн (180 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что на АСЗ Новосибирске возникли перебои с поставками бензина.