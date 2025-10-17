Пайщики кооперативов «Дискуса» обратились в администрацию президента

Члены кооперативов группы компаний «Дискус» разместили обращение к руководителю администрации президента Российской Федерации Вайно А.Э. на сайте онлайн-петиций.

Он заявляют, что «с подачи следственного комитета и прокуратуры региона более тысячи семей могут остаться без крыши над головой, а вложенные в кооператив деньги под строительство новых квартир будут безвозвратно утрачены».

— В последние два года развернулась откровенная травля нашего подрядчика Джулая А.Ю. Мы считаем, что с подачи прокуратуры Новосибирской области на него было заведено уголовное дело. Однако в результате сведения личных счетов в отношении нашего подрядчика пострадаем в большей степени мы, чьи права и должны защищать правоохранители, — подчеркивается в петиции.

В обращении отмечается, что еще весной 2023 года прокуратура якобы «предлагала пайщикам заменить застройщика, доплатить за квартиры из расчета 86 тысяч рублей за квадрат». Люди отказались, мотивируя это тем, что «Алексей Джулай строит квартиры по цене 24 тысячи рублей за квадрат. Жилье строит добротное, проверенное временем..». Пайщики были настроены дождаться ввода в эксплуатацию объектов.

Пайщики подчеркивают, что за то время пока ведется уголовное дело, на площадках идут строительные работы, введены в эксплуатацию 80 домов.

— Все граждане, вносившие паевые взносы, знают, что нарушение сроков сдачи домов и нехватка денежных средств возникли не по вине Джулая А.Ю., а в результате неправомерных действий чиновников мэрии Новосибирска, которые не исполняли обязательства по предоставлению земельных участков для жилищного строительства, по подключению объектов к системам инженерно-коммунального обеспечения. Подрядчик был вынужден создавать инженерную и транспортную инфраструктуру за свой счет, потратив на это оборотные средства (газовая котельная, теплотрасса, кабельные линии), — говорится в петиции.

— На этих земельных участках, с аренды которых, в том числе, было взыскано 1,2 млрд, как оказалось, нельзя было строить, они были непригодны для строительства, и Джулай А.Ю. отказался на них строить, чтобы не подвергать риску наши жизни. По этим причинам в мае 2024 года ему были выделены повторно мэрией города новые земельные участки, а разрешения на строительство было выдано в мае-августе 2025 года, — говорится в обращении.

По данным ее авторов, мэрия взыскала со счетов подрядчика большие суммы арендной платы — около 2 млрд. руб. По информации авторов петиции, они были предназначены для строительства домов. При этом Джулаю вменяют хищение в 1,2 млрд рублей с того же расчетного счета.

Как сообщают пайщики, до сих пор не сданы 10 домов, которые строит ГК «Дискус». Они требуют возбудить уголовное дело в отношении чиновников, допустивших неправомерные действия. В списке требований, озвученных в обращении к администрации президента, также поручить Генеральной прокуратуре разобраться в этом уголовном деле.

По данным авторов петиции, за 20 лет кооперативы ГК «Дискус» ввели в эксплуатацию порядка 320 домов в которых проживают около 80 тысяч человек.

На момент публикации материала петицию подписал 561 человек.

Стоит отметить, что в чатах домов Плющихинского жилмассива комментарии под сообщениями о петиции серьезно отличаются. Часть жителей поддерживают застройщика, часть интересуются, как он планирует заканчивать объекты, если у собственников квартир возникают серьезные вопросы к качеству работу УК, которые также входят в ГК «Дискус».

Напомним, в октябре стало известно, что прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-депутата горсовета Новосибирска седьмого созыва, собственника и директора ООО «Дискус-Строй» Алексея Джулая. Как сообщила пресс-служба ведомства, бизнесмен обвиняется в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, предприниматель с 2019 по 2023 годы в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекал денежные средства граждан — членов потребительских жилищно-строительных кооперативов для возведения многоквартирных домов. По данным источника редакции в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Басалаеве, который является председателем правления ПЖСК «Дискус-149», «Дискус-161», «Дискус-162» и т.д.

— Деньги пайщиков передавались в подконтрольные застройщику компании. Обязательства перед покупателями Алексей Джулай не выполнил, строительство жилья не завершил, — подчеркнули в прокуратуре.

В деле фигурируют 800 потерпевших, которым причинен ущерб свыше 1,2 млрд рублей.

В следственном комитете подчеркнули, что объем уголовного дела составил более 100 томов.

Ранее редакция сообщала о том, что помощница Алексея Джулая Юлия Сурнина стала депутатом горсовета Новосибирска, работавший с застройщиком Сергей Конько – депутатом регионального парламента.