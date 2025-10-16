Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Начальник Новосибирской таможни Константин Стародубцев накануне Дня таможенника рассказал Infopro54 о ситуации с «серым» импортом и контрафактом, какой груз авиапассажиры чаще всего пытаются перевезти незаконно, а также о том, что происходит с задержанными таможенниками товарами.

Специфика региона

— Константин Юрьевич, вы недавно назначены на должность начальника Новосибирской таможни. До этого возглавляли Омскую таможню. Можете уже проанализировать, в чем специфика регионов?

— Специфика, безусловно, есть. Омская область — важный промышленный центр. Новосибирская область — крупнейший транспортно-логистический узел. Регион — лидер среди сибирских территорий по агроэкспорту и по импорту товаров в целом. Здесь исторически развитая складская инфраструктура, современные ТЛЦ. Международный трафик продукции — более интенсивный. В связи с этим у таможни есть ряд приоритетных задач. В комплексе их можно назвать содействием добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности в решении проблемных вопросов, которые мешают бесперебойности экспортно-импортных поставок.

Большой блок работы — со складами временного хранения и максимально оперативным оформлением продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

Кроме того, в Новосибирске — крупнейший за Уралом аэропорт, международное авиасообщение более оживленное. Важнейшее значение имеет качественный таможенный контроль авиапассажиров и грузов, прибывающих самолетами.

Но имеется и множество сходств: в обоих регионах есть мобильные группы, которые контролируют безопасность поступающих в регион товаров через российско-казахстанскую границу. А самое главное — это профессиональные кадры, которые и в Новосибирской, и в Омской таможне работают по одинаково высоким стандартам Федеральной таможенной службы.

«Серый» импорт растет

— Одной из ключевых тем, в которую сегодня вовлечена таможня, является борьба с «серым» импортом — незадекларированными товарами, которые пытаются ввезти в Россию, в регион без уплаты таможенных пошлин. Насколько эта проблема актуальна для Новосибирской области?

— Эта проблематика, безусловно, актуальна для региона. Как я уже говорил, как раз подразделения мобильных групп и постконтроля выявляют потенциально небезопасные и нелегальные товары при ввозе в регион и на внутреннем рынке.

— Как изменился объем выявленного «серого» импорта в 2025 году относительно 2024-го? Что пытаются ввезти?

— В топ-5 такой продукции входят мобильные телефоны и аксессуары к ним, мототехника, бытовая техника, самоходная техника. Все это налогоемкие товары — то есть ущерб для бюджета от «серых» поставок довольно существенный. Плюс такие изделия должны быть сертифицированы, иметь необходимую документацию о безопасности и прохождении необходимых регламентов соответствия. Представьте, насколько в домашнем обиходе может быть опасным поддельный электроинструмент, например сомнительного качества циркулярная пила или так называемые «пауэрбанки»…

Что касается объема выявлений, в этом году он вырос — как по количеству, так и по разновидности продукции. Например, в прошлом году чаще всего выявлялась нелегальная цифровая техника, в этом году, кроме различных гаджетов, новосибирские таможенники пресекли ввоз около 186 единиц мототехники: мотоциклов, квадроциклов, снегоциклов, снегоходов, питбайков и водотехники (лодочных моторов, электроякорей), а также более 90 штук бытовых приборов, 76 единиц самоходной техники, в том числе мини-экскаваторы, мини-самосвалы, дорожные катки.

Контрафакта стало больше

— Расскажите об объемах немаркированной, контрафактной продукции, которую пытались ввезти незаконно в Новосибирскую область за 9 месяцев 2025 года? Какова динамика по сравнению с 2024 годом?

— Назову несколько цифр. Только в этом году вместе с органами полиции из торгового оборота изъяты более 40 тысяч пачек табачных изделий, более 3 тысяч единиц никотиносодержащей продукции (жидкости в составе электронных систем доставки никотина), около 9 тысяч единиц контрафактных товаров: изделия легкой промышленности, обувь, аксессуары, табачные изделия (сигареты). Также выявлены более 20 тысяч бутылок алкогольной продукции без акцизных марок Российской Федерации.

В целом динамика выявлений этих категорий товаров увеличилась. Например, количество изъятых в регионе контрафактных изделий в аналогичном периоде прошлого года было 7,8 тысячи единиц.

— Какие товары чаще всего пытаются ввезти с нарушением законодательства? С чем, на ваш взгляд, это связано? Есть ли изменения по ассортименту таких товаров в 2025 году, по сравнению с предыдущими?

— Номенклатура товаров, ввозимых с нарушениями, разнообразна. Это и товары народного потребления, технологическое и промышленное оборудование, запасные части к данным видам оборудования, транспортные средства, цифровая техника, изделия легкой промышленности. Ассортимент в целом не меняется из года в год.

Главные виды нарушений — занижение таможенной стоимости, внесение некорректных сведений, а часто и умышленно ложных, о классификационном коде товаров или их происхождении для уменьшения таможенных платежей, несоблюдение мер нетарифного регулирования.

— Из каких стран ввозится такой товар? Если ли здесь изменения?

— Страны-поставщики тоже разные: это и ближнее, и дальнее зарубежье. Сложно выделить главных «нарушителей».

Редкости — в музей

— Какие товары чаще всего незаконно перевозят авиапассажиры через Толмачево? Сколько и каких товаров изъято по всем ранее названным категориям? Куда они были направлены?

— Назову несколько примеров. Только за третий квартал 2025 года сотрудники поста «Аэропорт Толмачево» изъяли 154 партии некурительного табачного изделия «насвай», 37 единиц запрещенного к перемещению холодного оружия (кастетов, ножей, электрошокеров), 19 товаров, подпадающих под ограничения Конвенции «СИТЭС»: морские раковины, кораллы. Также наиболее часто пассажиры перемещают через границу алкоголь и сигареты с превышением беспошлинной нормы — в этом году таких случаев было свыше 40. Более 50 раз выявлялись нарушения при перемещении наличной валюты, 35 раз задерживались коммерческие партии товаров, которые физлица пытались провезти под видом товаров для личного пользования. Кроме этого, изъяты 718 партий различной подкарантинной фито/ветеринарной продукции (семена, посадочные материалы и так далее) без необходимых документов.

Что касается «судьбы» таких товаров — по денежным средствам решение принимают судебные органы. Сигареты, насвай и подкарантинная продукция, как правило, подлежат уничтожению по решению государственных контролирующих органов. По редким дериватам, чучелам крокодила, раковинам или культурным ценностям у Новосибирской таможни есть опыт передачи таких предметов в вузы или музеи.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума разрешила использовать в России конфискат в гуманитарных целях. Законодатели уверены, что это позволит создать правовую ясность в использовании конфискованных товаров государством.