Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект

По словам организаторов, проект имеет широкий масштаб реализации и рассчитан на период более года

В Новосибирске реализуется образовательная инициатива под названием «Фронт. Тыл. Художник», нацеленная на аккумуляцию и популяризацию истории сибирского искусства военных лет.

Впервые в истории Новосибирской области будет проведена масштабная цифровизация информации о новосибирских художниках, участвовавших в Великой Отечественной войне как на линии фронта, так и в тылу, содействуя приближению Победы, с размещением этих данных на единой онлайн-платформе. Проект получил финансирование от Фонда президентских грантов.

Ульяна Новикова, руководитель Арт-центра «Красный», подчеркнула, что количество сибирских художников, вовлеченных в военные действия, превосходит наши представления: они работали в различных условиях, создавая разнообразные произведения, от репортажных зарисовок до масштабных полотен. По ее словам, эти работы являются подлинными свидетельствами военной эпохи, и сохранение памяти о них – наша священная обязанность.

Цифровая энциклопедия «Фронт. Тыл. Художник» предоставит доступ к биографическим сведениям, фронтовым эскизам, переписке, фотоматериалам военных лет, документации о новосибирских художниках – участниках войны и тружениках тыла, а также к воспоминаниям их родных, коллег и современников.

По словам организаторов, проект имеет широкий масштаб реализации и рассчитан на период более года. В рамках проекта запланированы передвижные выставки в сотрудничестве с музеями Новосибирской области, съемки документального фильма о новосибирских художниках-фронтовиках, премьера которого состоится до конца 2025 года, а также тематическая экспозиция в вагоне-музее Новосибирского метрополитена, посвященная новосибирским художникам — участникам войны и труженикам тыла.