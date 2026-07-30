Спрос на букеты невесты в 2026 году вырос почти на 60% в Новосибирске

Последний месяц лета на Руси традиционно считался периодом свадеб. Еще в Древнем Риме верили, что брачные союзы, заключенные в августе, благословлены солнцем. Это значит, что семейная жизнь будет крепкой, а любовь и страсть между супругами не угаснут на протяжении всей жизни. Зная об этих традициях, многие новосибирские молодожены стремятся заключить брак именно в этом месяце.

Свадебные торжества требуют значительных затрат. Общий чек на проведение праздника повышается с каждым годом. Аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow в ответ на запрос infopro54 подсчитали, что только традиционный букет невесты новосибирским молодоженам в среднем обойдется в 4 400 рублей.

— В этом году особой популярностью пользуются нежные букеты в бело-розовых оттенках. Так, чаще всего невесты выбирают эустомы, диантусы и амарант. В прошлом году были востребованы монобукеты из белых диантусов или роз, — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В целом спрос на букеты невесты в свадебный сезон — 2026 вырос на 58% год к году. В среднем молодожены тратят на праздничную композицию порядка 4 400 рублей.

Самой дорогой покупкой в сезоне текущего года стала композиция из стабилизированных французских роз, лимониума и сухоцветов в нежных кремово-пудровых оттенках. Такой долговечный букет обошелся молодоженам в 10 300 рублей, уточнили аналитики.

Популярностью пользуются и другие товары свадебной тематики. Так, в 2026 году спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 31% год к году, а на воздушные шары рост более внушительный — 54%. Самым же дорогим сладким презентом к свадьбе этим летом стал набор из клубники в шоколаде в коробке в форме слова LOVE за 11 300 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в РФ.