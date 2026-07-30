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Бизнес

Страховщики прогнозируют снижение выплат аграриям в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

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Растениеводы застраховали урожай на 12% площадей

Объем страховых выплат сельхозпроизводителям Новосибирской области в 2026 году ожидается существенно ниже рекордных показателей прошлого года. Такой прогноз в ответ на запрос редакции Infopro54 озвучил Национальный союз агростраховщиков (НСА), отметив благоприятную ситуацию для растениеводства в регионе. Тем не менее, не исключаются отдельные страховые случаи, связанные с неблагоприятными агроклиматическими явлениями.

По словам президента НСА Корнея Биждова, минувший 2025 год также был благополучным для новосибирских растениеводов, застраховавших урожай: имел место только один страховой случай. Из-за раннего установления снежного покрова в сентябре сельхозпроизводитель не смог убрать урожай. Страховое возмещение по этому убытку составило 4,4 миллиона рублей.

— За последние три сезона самым убыточным в растениеводстве региона стал 2024 год, когда переувлажнение почвы привело к гибели посевов на значительных площадях. Компенсации застраховавшим урожай сельхозпроизводителям от страховщиков НСА по этим событиям составили 70,5 миллиона рублей, — добавил Корней Биждов.

В Сибирском федеральном округе самым активным регионом по страхованию посевов традиционно остается Омская область. На 1 июля 2026 года аграрии региона застраховали более 955 тыс. га — около 35% всех посевных площадей. Более 90% застрахованного сева приходится на программу страхования на случай чрезвычайной ситуации. Для сравнения, в Новосибирской области застраховано 256 тысяч гектаров, что составляет 12% от всех сельскохозяйственных площадей в субъекте (на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года).

При этом, как отметил Корней Биждов, в текущем году ситуация в Омской области принципиально иная, чем в предыдущие сезоны. Если в 2024 и 2025 годах основным риском для омских аграриев было переувлажнение почвы, и хозяйства получили в общей сложности 257 млн рублей страховых выплат — наибольший объем возмещений среди всех регионов Сибири, — то теперь на первый план выходит угроза засухи. По предварительным данным, засуха затронула 11 районов области, и НСА находится в контакте с региональным Минсельхозом по этому вопросу.

В целом по России в 2025 году общий объем страховых выплат аграриям за гибель застрахованного урожая достиг 8,7 млрд рублей. Средства были перечислены сельхозпроизводителям в 35 регионах. Самым затратным риском стала засуха — на компенсацию таких убытков страховщики НСА направили хозяйствам 5,8 млрд рублей. Выплаты осуществлены в 14 регионах, преимущественно на юге европейской части России, в Поволжье и Сибири.

Второй по величине ущерб причинен «зимними» рисками — 1,7 млрд рублей в 12 регионах. На «водные» риски (переувлажнение и паводки) пришлось 602 млн рублей в 18 субъектах. Град и иные штормовые явления обошлись страховщикам в 562 млн рублей в 13 регионах.

Ранее редакция сообщала, что сельхозкультуры в Новосибирской области отстают в развитии из-за погоды.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Омская область Новосибирская область

Теги : сельское хозяйство растениеводство агрострахование

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