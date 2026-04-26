Штормовое предупреждение получили новосибирцы в самый жаркий день апреля от МЧС

Воздух прогреется до рекордных для апреля значений + 27С

Экстренное сообщение от МЧС получили жители Новосибирской области от МЧС. В срочных СМС говорится о сильных порывах метра, скорость которых достигнет 23 м/с. Штормовое предупреждение будет действовать до самого вечера 26 апреля. Именно в этот день синоптики пообещали горожанам самый жаркий день месяца. Воздух прогреется до +27С.

В Министерстве призвали сибиряков быть крайне внимательными, держаться подальше от плохо закреплённых конструкций, баннеров и крыш.

Сильные порывы ветра принесут в регион похолодание. Уже в понедельник, 27 апреля, дневные показатели температуры воздуха понизятся до +13С до +15С. Местами по области пройдут кратковременные дожди и грозы.

Помимо этого, в МЧС предупредили новосибирцев о сохранении высокой пожароопасности и возможном подтоплении населенных пунктов, расположенных вдоль реки Каргат.

—  В период 25-28 апреля на реке Каргат в районе посёлка Гавриловский продолжится польем уровня воды, возможно достижения опасной отметки 480 см, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что Гидрометцентр составил прогноз погоды на весну и лето для Новосибирской области. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

