Штормовое предупреждение получили новосибирцы в самый жаркий день апреля от МЧС

Экстренное сообщение от МЧС получили жители Новосибирской области от МЧС. В срочных СМС говорится о сильных порывах метра, скорость которых достигнет 23 м/с. Штормовое предупреждение будет действовать до самого вечера 26 апреля. Именно в этот день синоптики пообещали горожанам самый жаркий день месяца. Воздух прогреется до +27С.

В Министерстве призвали сибиряков быть крайне внимательными, держаться подальше от плохо закреплённых конструкций, баннеров и крыш.

Сильные порывы ветра принесут в регион похолодание. Уже в понедельник, 27 апреля, дневные показатели температуры воздуха понизятся до +13С до +15С. Местами по области пройдут кратковременные дожди и грозы.

Помимо этого, в МЧС предупредили новосибирцев о сохранении высокой пожароопасности и возможном подтоплении населенных пунктов, расположенных вдоль реки Каргат.

— В период 25-28 апреля на реке Каргат в районе посёлка Гавриловский продолжится польем уровня воды, возможно достижения опасной отметки 480 см, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что Гидрометцентр составил прогноз погоды на весну и лето для Новосибирской области.