Сколько стоят кондиционеры и вентиляторы в Новосибирске

На фоне аномальной жары в Новосибирске, где дневная температура регулярно превышает 30 градусов, спрос на климатическую технику растет. Однако итоговая стоимость охлаждения квартиры зависит не только от цены оборудования, но и от расходов на установку.

Сплит-система: самый эффективный, но дорогой вариант

Сплит-система остается наиболее комфортным способом охлаждения жилья. Базовые модели для комнаты площадью до 25 кв. м стоят от 12–13 тыс. рублей. Более мощные устройства для помещений до 35 кв. м обойдутся минимум в 21 тыс. рублей, а инверторные модели — от 27–28 тыс. рублей.

При этом основная статья расходов — монтаж. Хотя в объявлениях встречаются предложения от 4–7 тысяч рублей, опрошенные установщики называют более реалистичную стоимость — 16–18 тысяч рублей за стандартную установку. Окончательная цена зависит от этажа, материала стен и длины трассы.

В результате установка сплит-системы «под ключ» для небольшой комнаты редко обходится дешевле 28–30 тысяч рублей, а для просторной квартиры расходы могут достигать 50–60 тысяч рублей.

Мобильный кондиционер: без монтажа, но с компромиссами

Мобильный кондиционер не требует установки на фасаде и подходит для съемного жилья или частых переездов. Стоимость моделей начинается от 11–12 тысяч рублей, устройства для помещений около 25 кв. м стоят 15–18 тысяч рублей.

Однако за отсутствие монтажа приходится платить комфортом. Компрессор расположен внутри помещения, поэтому уровень шума достигает 50–65 дБ. Кроме того, необходимо организовать вывод горячего воздуха через окно, иначе эффективность охлаждения заметно снижается.

Вентилятор: минимальные затраты без охлаждения воздуха

Самым доступным решением остается вентилятор. Цены на напольные модели начинаются от 1,2–1,5 тысяч рублей, колонные стоят 2,5–4,5 тысяч рублей, а модели с дистанционным управлением — до 9–10 тысяч рублей.

При этом вентилятор не снижает температуру воздуха, а лишь создает ощущение прохлады за счет его движения. В сильную жару, особенно в квартирах с окнами на солнечную сторону, его эффективность ограничена.

Что выбрать

Выбор зависит прежде всего от бюджета и условий проживания. Владельцам собственного жилья, готовым вложить от 30 тысяч рублей, наиболее рационально установить сплит-систему, которая обеспечивает максимальный уровень комфорта, пишет Om1 Новосибирск.

Для арендаторов квартир более практичным вариантом может стать мобильный кондиционер стоимостью 15–20 тысяч рублей, несмотря на более высокий уровень шума.

Если бюджет ограничен, вентилятор поможет легче переносить жару, однако наиболее заметный эффект он дает в сочетании с простыми способами защиты квартиры от перегрева: закрытыми днем шторами и окнами, ночным проветриванием и снижением нагрева помещения.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за длительной жары резко вырос спрос на мини-вентиляторы.