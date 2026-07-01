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Сколько стоят кондиционеры и вентиляторы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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Для просторной квартиры установка климатической техники может обойтись в 60 тысяч рублей

На фоне аномальной жары в Новосибирске, где дневная температура регулярно превышает 30 градусов, спрос на климатическую технику растет. Однако итоговая стоимость охлаждения квартиры зависит не только от цены оборудования, но и от расходов на установку.

Сплит-система: самый эффективный, но дорогой вариант

Сплит-система остается наиболее комфортным способом охлаждения жилья. Базовые модели для комнаты площадью до 25 кв. м стоят от 12–13 тыс. рублей. Более мощные устройства для помещений до 35 кв. м обойдутся минимум в 21 тыс. рублей, а инверторные модели — от 27–28 тыс. рублей.

При этом основная статья расходов — монтаж. Хотя в объявлениях встречаются предложения от 4–7 тысяч рублей, опрошенные установщики называют более реалистичную стоимость — 16–18 тысяч рублей за стандартную установку. Окончательная цена зависит от этажа, материала стен и длины трассы.

В результате установка сплит-системы «под ключ» для небольшой комнаты редко обходится дешевле 28–30 тысяч рублей, а для просторной квартиры расходы могут достигать 50–60 тысяч рублей.

Мобильный кондиционер: без монтажа, но с компромиссами

Мобильный кондиционер не требует установки на фасаде и подходит для съемного жилья или частых переездов. Стоимость моделей начинается от 11–12 тысяч рублей, устройства для помещений около 25 кв. м стоят 15–18 тысяч рублей.

Однако за отсутствие монтажа приходится платить комфортом. Компрессор расположен внутри помещения, поэтому уровень шума достигает 50–65 дБ. Кроме того, необходимо организовать вывод горячего воздуха через окно, иначе эффективность охлаждения заметно снижается.

Вентилятор: минимальные затраты без охлаждения воздуха

Самым доступным решением остается вентилятор. Цены на напольные модели начинаются от 1,2–1,5 тысяч рублей, колонные стоят 2,5–4,5 тысяч рублей, а модели с дистанционным управлением — до 9–10 тысяч рублей.

При этом вентилятор не снижает температуру воздуха, а лишь создает ощущение прохлады за счет его движения. В сильную жару, особенно в квартирах с окнами на солнечную сторону, его эффективность ограничена.

Что выбрать

Выбор зависит прежде всего от бюджета и условий проживания. Владельцам собственного жилья, готовым вложить от 30 тысяч рублей, наиболее рационально установить сплит-систему, которая обеспечивает максимальный уровень комфорта, пишет Om1 Новосибирск.

Для арендаторов квартир более практичным вариантом может стать мобильный кондиционер стоимостью 15–20 тысяч рублей, несмотря на более высокий уровень шума.

Если бюджет ограничен, вентилятор поможет легче переносить жару, однако наиболее заметный эффект он дает в сочетании с простыми способами защиты квартиры от перегрева: закрытыми днем шторами и окнами, ночным проветриванием и снижением нагрева помещения.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за длительной жары резко вырос спрос на мини-вентиляторы

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : кондиционер климатическая техника жара

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Мэр Новосибирска потребовал срочно починить кондиционеры в общественном транспорте

Автор: Артем Рязанов

В условиях установившейся тридцатиградусной жары в Новосибирске обострилась проблема работоспособности систем кондиционирования в общественном транспорте. Максим Кудрявцев, глава города, дал поручение в течение недели устранить неисправности климатических систем в общественном транспорте.

Особую озабоченность мэра вызвали следующие маршрут, на которые поступает больше всего жалобы:

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Покупают даже для котов: в Новосибирске из-за длительной жары резко вырос спрос на мини-вентиляторы

В Новосибирске уже почти месяц стоит жаркая погода. Это предсказуемо привело к росту спроса на кондиционеры и вентиляторы. Продажи существенно выросли практически во всех сегментах: от дорогих сплит-систем до мини-вентиляторов, которые люди носят на шее, в руках, на головных уборах.

Об увеличении спроса на ручные портативные вентиляторы можно судить по наблюдениям, сделанным в транспорте и на городских улицах. Эти устройства есть сейчас у многих продавцов на рынках и уличных ярмарках, их размещают в детских колясках и на переносках для животных. Торговые компании, которые реализуют такую технику, подтверждают данные наблюдения.

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На следующей неделе новосибирцев снова ждет пекло до +34 С

Автор: Юлия Данилова

По данным Западно-Сибирского гидрометеоцентра, 29 июня – 5 июля в Новосибирской области местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами до +34 С. 29 и 30 июня возможные небольшие дожди. Также вероятны грозы, во время которых дождь будет усиливаться.

29 июня ночью и утром синоптики не исключают местами туманы.

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Штормовое предупреждение получили новосибирцы в самый жаркий день апреля от МЧС

Экстренное сообщение от МЧС получили жители Новосибирской области от МЧС. В срочных СМС говорится о сильных порывах метра, скорость которых достигнет 23 м/с. Штормовое предупреждение будет действовать до самого вечера 26 апреля. Именно в этот день синоптики пообещали горожанам самый жаркий день месяца. Воздух прогреется до +27С.

В Министерстве призвали сибиряков быть крайне внимательными, держаться подальше от плохо закреплённых конструкций, баннеров и крыш.

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«Нужен компромисс»: новосибирцы больше не могут устанавливать кондиционеры без согласия соседей и УК

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в июне и июле традиционно увеличивается спрос на кондиционеры. По данным компаний, занимающихся климатическим оборудование, летом продажи увеличиваются как минимум в три раза. В жаркие дни спрос бывает ажиотажным: покупатели просят установить кондиционер как можно скорее. Эксперты призывают потребителей не торопиться и не подгонять установщиков, потому без одобрения всего дома кондиционер устанавливать нельзя.

Верховный суд России подтвердил, что для установки кондиционера на фасаде многоквартирного дома требуется согласие всех собственников помещений. Это правило вошло в обзор судебной практики за 2023 год. Поводом стал спор между управляющей компанией и жительницей Москвы, которая разместила наружный блок кондиционера без одобрения соседей.

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Новосибирцев предупредили об опасности кондиционеров 

Автор: Артем Рязанов

Кондиционеры создают комфортную температуру, особенно в жару. Но их неправильное использование может привести к инфекциям дыхательных путей, сообщили в управлении Роспотребнадзора Новосибирской области.

Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо соблюдать несколько правил:

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