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Форум OpenBio-2021 стартует 5 октября

  • 24/09/2021, 18:13
Новости Новосибирска
В дни научной конференции с профильными докладами на форуме выступят известные российские ученые.

В программе площадки открытых коммуникаций в сфере вирусологии, биотехнологий, и биофармацевтики OpenBio — трехдневная конференция молодых ученых и научно-деловой форум с дискуссиями по вопросам долголетия, борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и разработке вакцин против COVID-19, а также выставка достижений биотехнологических компаний. Мероприятия организованы в гибридном формате, с возможностью подключения к онлайн-трансляции на официальном сайте.

— Площадка открытых коммуникаций OpenBio остается главным мероприятием в сфере биотехнологий и вирусологии на пространстве от Екатеринбурга до Владивостока. К нам едут крупные федеральные и зарубежные эксперты, на нашу научную конференцию приходят сотни тезисов со всей страны. OpenBio — это сильный бренд, залог успешного научного и делового сотрудничества. Интерес растет, а вместе с ним расширяются масштабы мероприятия. Пандемия вдохновила нас на выход в онлайн, теперь границы для участников стерты. Гибридный формат остается с нами — мы подключаем экспертов, спикеров и докладчиков из любой точки земного шара, — рассказала руководитель OpenBio Юлия Линюшина.

Международная научная конференция

На научной конференции молодые ученые представят 120 докладов в четырех секциях: молекулярная биология, биотехнология, биофизика и вирусология. Помимо традиционных направлений, в этом году на конференции впервые в отдельную номинацию попадут междисциплинарные доклады об исследованиях в области биоинформатики. Ученые выступят в офлайн и онлайн-режиме, а также покажут результаты исследований на постерной сессии.

География научной конференции включает 42 региона России и десять стран мира —Беларусь, Египет, Иран, Казахстан, Колумбия, Молдова, ОАЭ, США, ФРГ и Чехия. Организаторы отмечают в этом году большое количество докладов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Самые ценные доклады научной конференции опубликуют в журнале «Молекулярная биология», который включен в список Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ и индексируется в международной базе данных Scopus.

Установочные лекции известных ученых

В дни научной конференции с профильными докладами выступят известные российские ученые. Ольга Остроумова, заведующая лабораторией моделирования мембран и ионных каналов Института цитологии РАН, прочтет лекцию «Роль мембранных липидов в регуляции ионных каналов: новые стратегии для разработки фармпрепаратов».

— В последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост смертности от инфекционных заболеваний. Это связано с тем, что патогенные микроорганизмы вызывающие грибковые или бактериальные инфекции научились противостоять классическим антибиотикам. Быстрая приспособляемость микробов привела к тому, что обнаружены штаммы, устойчивые к последним инновационным препаратам. В ходе лекции обсудим, как достичь, чтобы антибиотики целенаправленно действовали только на мембраны патогенных микроорганизмов и не повреждали мембраны наших клеток. Слушателям будет интересно узнать, чем отличаются оболочки патогенных бактерий, грибков и вирусов от мембран наших клеток, и как изучение биофизики мембран поможет в поиске антибиотиков будущего, — отметила Ольга Остроумова.

Михаил Михайлов, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией вирусных гепатитов научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова, расскажет об эволюции диагностики, профилактике и лечении вирусных гепатитов в СССР и России.

Александр Карабельский, научный руководитель направления «Генная терапия» в Университете Сириус, прочтет доклад на тему методов и технологий генной терапии.

Темой выступления Людмилы Гуляевой, заведующей кафедрой клинической биохимии Института медицины и психологии Новосибирского государственного университета, станет «МикроРНК как инструмент для поиска новых маркеров канцерогенеза».

Подключиться ко всем площадкам события можно будет онлайн. Для участия в OpenBio-2021 необходима регистрация на сайте.

Материал предоставлен организаторами форума

Фото: Антон Уницын

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Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : форум биотехнологии OpenBio


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