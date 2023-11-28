Freedom – инвестиционная привлекательность проекта увеличивается ежемесячно

Концепция проекта делает его точкой притяжения всего мегаполиса. Здесь можно будет жить, отдыхать и работать в одном месте.

Совсем скоро, 1 декабря, стартуют продажи второй очереди комплекса Freedom. Всего в 300 метрах от Речного вокзала, на месте долгостроя, появится проект, где будут находиться — современные апартаменты, двухуровневые пентхаусы, улица баров и ресторанов, фитнес-центр, термальный комплекс с бассейном и спа, торговый центр, бьюти-кластер, бизнес-центр и большой подземный паркинг.

Это ультрасовременная концепция с первым в Сибири Community Mall, который представляет собой коммерческие пространства с разными направлениями, объединенными единой концепцией.

Эксперты рынка недвижимости уверены, что вторая очередь проекта Freedom «обречена» на успех. Об этом свидетельствуют результаты продаж первой очереди — меньше чем за год было продано 94% апартаментов и офисов. Выкупались целые этажи.

Формат апартаментов набирает популярность и является востребованным у жителей Новосибирска. Если в 2022 году в регионе продавалось не более 10 апартов в месяц, то сейчас этот показатель — 120-140 единиц. При этом доля Freedom в структуре продаж апартов в целом по городу с ноября 2022 года по октябрь 2023 года превысила 47%, то есть, на него приходится почти каждый второй проданный апартамент.

Меньше, чем за год цена квадратного метра Freedom увеличилась на 45% со 165 тыс.рублей до 240 тыс.рублей за квадрат. Это говорит о высокой оценке проекта со стороны инвесторов. Если на старте продаж первой очереди юниты продавались по цене 165 тысяч рублей за квадратный метр, то к концу года цена выросла до 240 тысяч рублей. Это выше среднерыночной динамики не только в Новосибирске, но и по России.

По данным экспертов, рынок апартаментов в Новосибирске переживает настоящий бум. Сумма реализации апартов в Новосибирске выросла в 4,5 раза по сравнению с декабрем 2022 года. По мнению основателя бизнес-сообщества One Company Айрата Ямаева, рост средней стоимости и цены за квадратный метр вместе с резким увеличением объема продаж свидетельствуют об оживленном спросе и предпочтении более высокого уровня комфорта и функциональности.

— Это происходит во многом из-за многозадачности апартов: можно использовать их для собственного проживания, оборудовать под современный офис, приобрести с инвестиционной целью — для сдачи в аренду или перепродажи. Это максимально комфортная недвижимость, потому что вопросы по обслуживанию и поиску арендаторов, как правило, берет на себя управляющая компания. Появляется все больше интересных проектов с точки зрения качества и инфраструктуры. Уверен, что старт продаж второй очереди Freedom подтолкнет рынок к очередному рекорду, — прокомментировал Айрат Ямаев.

К тому же, в Новосибирске фиксируют дефицит офисных помещений высокого класса. Доля свободных площадей в них сократилась до 2%. Потенциальные арендаторы сталкиваются с дефицитом офисов, особенно при поиске помещений от 5 000 кв. метров и больше. По мнению брокера, учредителя компании Nazarov & Partners Александра Назарова, это связано с низкими темпами ввода новых объектов. В городе уже лет 10 нет никакого строительство современных бизнес-центров, а те бизнес-центры, которые водились, они выкупались крупными компаниями.

— Ситуация на рынке офисной недвижимости в Новосибирске в ближайшие год-два кардинально не изменится. Девелоперы боятся строить офисы. Причин несколько: непонятны сроки окупаемости, высокая себестоимость строительства. Ситуация изменится только после ввода мультифункционального комплекса Freedom в 2025-2026 годах. Это один из самых инвестиционно привлекательных проектов в Новосибирске. С его появлением, ситуация на рынке апартаментов и офисной недвижимости в Новосибирске начнет меняться в лучшую сторону, — отметил Александр Назаров.

Freedom изменяется и развивается даже на этапе строительства. В октябре название проекта Freedom получило приставку 2.0, а общая площадь комплекса увеличена со 160 тысяч кв. метров до 188 кв. метров.

— Мы увеличили площадь с помощью изменения масштаба стилобата — с трех до пяти этажей. Вместо двухуровневой подземной парковки появится четырехуровневая парковка на 1 тысячу машиномест, которая будет доступна не только для резидентов комплекса, но и для жителей и гостей города. Мы улучшили концепцию улицы баров и ресторанов. Также здесь будет находиться торговый центр площадью 15 тыс. кв. м. Здесь будут располагаться большой супермаркет и арт-пространства, — пояснил коммерческий директор бизнес-сообщества One Company и проекта Freedom Вячеслав Мельников.

В копилке достоинств проекта и его расположение. Близость Михайловской набережной, где проводят время тысячи новосибирцев и гостей города, делает локацию мультифункционального комплекса идеальной для бизнеса. А четырехуровневый подземный паркинг с круглосуточной охраной позволит решить проблему с парковкой в районе набережной. Кроме того, из окон комплекса открываются шикарные виды на Обь.

Freedom станет яркой доминантой района. Впрочем, внешний вид — далеко не единственное, чем привлекает мультифункциональный комплекс. Он станет идеальным местом для тех, кто выбирает комфорт во всех его проявлениях.

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