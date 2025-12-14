Новосибирск вошел в сеть визовых центров Кипра

С 15 декабря Посольство Республики Кипр расширяет сеть визовых центров на территории России. Прием документов от граждан, планирующих поездку на средиземноморский остров, будет организован в восьми городах, включая Новосибирск. Помимо столицы Сибири, новые пункты откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Екатеринбурге. Эта информация опубликована на официальном сайте дипломатического представительства в Москве.

Стоит отметить, что въезд на территорию Кипра для граждан России в 2025 году возможен только при наличии действующей шенгенской визы или специальной национальной визы республики. До 2022 года для поездки была доступна упрощенная процедура получения электронной визы, однако в настоящее время этот вариант недоступен из-за отсутствия прямого авиасообщения между двумя странами.

Страны Средиземноморья, включая Кипр, традиционно входят в число популярных летних туристических направлений у жителей региона. Наличие местного визового сервиса может упростить процедуру оформления документов для потенциальных путешественников.

Напомним, в 2023 году в Новосибирске прекратило работу Генеральное консульство Германии. В настоящее время консульские учреждения в городе представлены в основном странами СНГ: Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном, Арменией и Беларусью. Кроме того, в столице Сибири действует консульство республики Хорватии, а в 2025 году в Новосибирске заработало Генеральное консульство Республики Союз Мьянма.

