Стоимость въездной визы в Египет для новосибирцев вырастет на 20%

С 1 марта 2026 года въездная виза в такую популярную среди новосибирских туристов страну, как Египет, подорожает на пять долларов, с 25-ти американских купюр до 30-ти. Об этом сообщает египетское издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.

Интересно, что приобретать визу по новой цене придется только путешественникам, прибывающим в аэропорты Каира и Хургады. Для курортов Синайского полуострова, включая Шарм-эль-Шейх, правила не меняются. Туристы, прилетевшие сюда, по-прежнему смогут получить бесплатную синайскую визу-пропуск сроком на 15 дней. Правда при выезде за пределы данного региона оплатить полноценную визу все же придется.

Уточняется, что таким способом планируется повысить качество услуг и конкурентоспособность туристического направления.

Напомним, в декабре 2025 года, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ, по которому размер пошлины на въездные визы не должен превышать 20 долларов.

Самой же дорогой визой с конца прошлого года стала американская, когда для всех заявителей на неиммиграционные визы в США появился новый обязательный платеж — Visa Integrity Fee («сбор за визовую добросовестность»). Его минимальная сумма составила 250 долларов. Новый сбор прибавили к стандартной консульской пошлине 185 долларов, так что общая стоимость туристической или бизнес-визы составила 435 долларов. Исключения предусмотрены только для стран, участвующих в программе безвизового въезда Visa Waiver Program.

Напомним, Египет входит в топ самых популярных направлений у новосибирцев.

Ранее редакция сообщала о том, что снова приостановлена полетная программа Новосибирск-Мьянма.