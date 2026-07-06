Выдачу виз на Кипр возобновили в Новосибирске

С 6 июля жители Новосибирска и области снова могут подавать документы на получение кипрской визы. Прием заявлений возобновился после того, как посольство Республики Кипр заключило новое соглашение с оператором визовых центров.

Напомним, что для въезда на Кипр гражданам России требуется либо национальная виза этой страны, либо действующая шенгенская виза. Новосибирск вошел в сеть визовых центров этой страны в конце 2025 года — новые пункты приема документов начали работать по всей России с 15 декабря. Тогда, наряду с сибирской столицей, центры открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Екатеринбурге. Однако в середине июня 2026 года их работа была приостановлена в связи с истечением срока действия договора между дипломатическим ведомством и компанией-оператором.

В течение нескольких недель подать документы можно было только лично в консульском отделе посольства в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Теперь ситуация нормализовалась. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), заявления принимаются строго по предварительной записи во всех семи российских городах, где представлены центры.

Что касается стоимости оформления, то для взрослых заявителей и детей старше 12 лет консульский сбор составляет 90 евро, для детей от 6 до 11 лет — 45 евро. Помимо этой пошлины, при подаче через центры взимается сервисный сбор в размере около 550 рублей.

Стоит отметить, что на сегодняшний день консульские учреждения в Новосибирске представлены в основном странами СНГ: Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном, Арменией и Беларусью. Кроме того, в столице Сибири действует консульство Республики Хорватии, а в 2025 году в Новосибирске заработало Генеральное консульство Республики Союз Мьянма.

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