Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Право&Порядок

Под видом научной деятельности в Новосибирске организовали рыбалку (видео)

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Задержания в «рыбной» сфере региона продолжаются

Руководитель Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Абрамов задержан по материалам прокурорской проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснили в областной прокуратуре, в запретном для вылова водных биоресурсов месте реки Обь на систематической основе осуществляется любительская рыбалка под видом научной деятельности. Организацией рыбалки, по данным правоохранительных органов, занимался Абрамов.

Ему вменяется превышение должностных полномочий. Кроме того, Александра Абрамова подозревают в получении взятки от председателя рыболовного клуба.

— Речь идет об оказании услуги в виде безвозмездного обслуживания моторных лодок, а также за предоставление права организовывать любительское рыболовство в акватории р. Обь, то есть месте, запрещенном для его осуществления, — подчеркнули в ведомстве.

Судя по видео, предоставленному прокуратурой, Александра Абрамова задержали в аэропорту.

Напомним, в начале марта за организацию незаконного вылова рыбы был задержан руководитель региональной общественной организации «Новосибирский областной рыболовный клуб» Алексей Терновых. По данным прокуратуры, его подозревают в получении взяток. На момент задержания обвинение было предъявлено по 8 преступлениям.

— Кейс интересен тем, что публично криминализирует рыбалку в районе ОбьГЭС. Кто живёт там или ездит мимо в теплое время года, часто (если не постоянно) видит рыбаков, удящих биоресурсы в разных форматах, в зависимости от достатка. Это развлечение распространено и среди истеблишмента. Можно поспорить, что многие из рыбаков, побывавших в тех водах, были не в курсе о незаконности своего хобби. Собственно, а как могло быть иначе, при легальном патронаже забавы со стороны официального областного рыболовного клуба? Но незнание закона, как известно, не избавляет от ответственности за его нарушение. Свидетельский статус в таком деле — не худший результат. Судя по экстренному рейду в праздничный день, силовики целились на быстрый улов помасштабней и побогаче. И могут ещё поудить на удачу, — комментировали авторы «Центра деловой жизни» (ЦДЖ).

Ранее редакция сообщала о том, что дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд. Он требовал от предпринимателей продать фирмы, занимающиеся вывозом мусора, стоимостью 90 млн рублей. 

Иллюстрация — скрин из видео пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, предоставлено прокуратурой.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

1 732
1
0
Предыдущая статья
Россельхознадзор направил деньги новосибирскому монастырю, где изъяли скот
Следующая статья
Самую большую неоновую вывеску в Новосибирске демонтируют в течение недели

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Автор: Артем Рязанов

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

Читать полностью

Оборот малого бизнеса в Новосибирской области составил более триллиона рублей

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года на долю малых предприятий (без учета микропредприятий) пришлось 18% оборота всех предприятий и организаций региона — 1088,1 млрд рублей (без НДС и акцизов), на уровне 2024 года, передает Новосибирскстат.

В среднем на малых предприятиях региона в 2025 году работали 141,9 тысяч человек, почти на 2% меньше, чем годом ранее. Больше всего сотрудников были заняты в торговле, а также на СТО (22,6%), в обрабатывающих производствах — 21,6%, в строительстве — 9,1%.

Читать полностью

«Деньги на билет в Москву»: аферисты пытаются заработать на беде новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день изъятие заболевшего скота завершается в последнем подкарантинном населенном пункте Новосибирской области — селе Козиха. По мере завершения самых болезненных мероприятий эмоции у селян успокаиваются и с людьми есть возможность поговорить. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Узнаем о достаточно мерзких событиях, которые произошли, по крайней мере, в двух населенных пунктах. Приезжали жители Новосибирска и предлагали собственнику ЛПХ перечислить деньги за оказание юридических услуг, которые помогли бы ему сохранить животных в хозяйстве. При этом, хозяйство не просто попало в границу карантина, там были выявлены многочисленные клинические признаки заболевания скота. Владелец ЛПХ перечислил деньги за якобы услуги, — констатировал глава региона.

Читать полностью

Более 400 новосибирских семей обманули застройщики ИЖС

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области выявили более 400 семей, которые решили построить частный дом и пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщили депутат регионального парламента Анна Терешкова. По стране количество «замерших» строек превысило 13 тысяч.

Она отметила, что в Госдуме обсуждаются меры, направленные на помощь пострадавшим: например, запрет банкам на повышение ипотечной ставки или требование досрочного возврата кредита в связи с задержками строительства, меры поддержки, включающие компенсацию расходов и субсидии на погашение части долга. Но процесс принятия окончательного решения задерживается.

Читать полностью

Сроки начала посевной в Новосибирской области прокомментировала синоптик

Автор: Юлия Данилова

Западно-Сибирский Гидрометцентр ждет методических указаний и расчётов из Гидрометцентра России к выпуску прогноза на апрель.

— Думаю, что уже первого-второго апреля будет прогноз и можно будет давать какие-то указания по апрелю. Насколько выше или ниже нормы будет количество осадков. Пока по началу посевных работ мы рассчитываем на показатели ближе к среднегодовым срокам, — пояснила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Читать полностью

«Наступил форс-мажор»: руководитель Сибирского института животноводства прокомментировал забой скота

Автор: Юлия Данилова

Руководитель Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, доктор биологических наук Сергей Магер подтвердил, что в Новосибирской области возникла сложная эпизоотическая ситуация.

— Заболевание очень сложное. На начальном этапе оно развивалось, как ожидалось, а потом ситуация вышла из-под контроля. Наступил форс-мажор, пришлось предпринимать жесткие меры. Они были единственно правильные. Если бы аналогичная ситуация произошла в другой стране, то меры были бы аналогичны, — заявил Сергей Магер.

Читать полностью
Все материалы
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Бизнес Власть Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности