Под видом научной деятельности в Новосибирске организовали рыбалку (видео)

Руководитель Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Абрамов задержан по материалам прокурорской проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснили в областной прокуратуре, в запретном для вылова водных биоресурсов месте реки Обь на систематической основе осуществляется любительская рыбалка под видом научной деятельности. Организацией рыбалки, по данным правоохранительных органов, занимался Абрамов.

Ему вменяется превышение должностных полномочий. Кроме того, Александра Абрамова подозревают в получении взятки от председателя рыболовного клуба.

— Речь идет об оказании услуги в виде безвозмездного обслуживания моторных лодок, а также за предоставление права организовывать любительское рыболовство в акватории р. Обь, то есть месте, запрещенном для его осуществления, — подчеркнули в ведомстве.

Судя по видео, предоставленному прокуратурой, Александра Абрамова задержали в аэропорту.

Напомним, в начале марта за организацию незаконного вылова рыбы был задержан руководитель региональной общественной организации «Новосибирский областной рыболовный клуб» Алексей Терновых. По данным прокуратуры, его подозревают в получении взяток. На момент задержания обвинение было предъявлено по 8 преступлениям.

— Кейс интересен тем, что публично криминализирует рыбалку в районе ОбьГЭС. Кто живёт там или ездит мимо в теплое время года, часто (если не постоянно) видит рыбаков, удящих биоресурсы в разных форматах, в зависимости от достатка. Это развлечение распространено и среди истеблишмента. Можно поспорить, что многие из рыбаков, побывавших в тех водах, были не в курсе о незаконности своего хобби. Собственно, а как могло быть иначе, при легальном патронаже забавы со стороны официального областного рыболовного клуба? Но незнание закона, как известно, не избавляет от ответственности за его нарушение. Свидетельский статус в таком деле — не худший результат. Судя по экстренному рейду в праздничный день, силовики целились на быстрый улов помасштабней и побогаче. И могут ещё поудить на удачу, — комментировали авторы «Центра деловой жизни» (ЦДЖ).

Ранее редакция сообщала о том, что дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд. Он требовал от предпринимателей продать фирмы, занимающиеся вывозом мусора, стоимостью 90 млн рублей.