Новосибирский блогер набирает миллионы просмотров на видео о рыбалке

Предприниматель Егор с детства увлекался рыбалкой, чему научил его дедушка. Став взрослым, он начал снимать и выкладывать ролики в интернете. Его аудитория быстро росла, привлекая людей разных возрастов.

— Тогда я понял, что нужно больше выезжать на новые места, показывать другим, где можно рыбачить. Ещё мне нравится демонстрировать молодому поколению, как ловить трофеи безопасно. Свои советы я комбинирую: безопасность, забота о природе, тактика, — рассказал Горсайту собеседник.

Самые удачные рыбалки блогер обычно устраивает в Западной Сибири. На водохранилищах он ловит судака, на озере Чаны — зимнего карася и сазана. В северной части Томской области он охотится за крупной щукой и однажды поймал экземпляр весом 18 килограммов 600 граммов.

Подписчики блога положительно реагируют на «секретные» места, поэтому у Егора почти нет хейтеров. Они действительно разбираются в рыбалке.

— Обычно меня смотрят те, кто побывал в этой шкуре, либо те, у кого нет времени на это занятие из-за работы. Так они могут успокоиться, — отметил Егор.

Рыбак сам снимает и монтирует свои видео. Часто в качестве помощника берёт 9-летнего сына. Недавно мальчик сам поймал 8-килограммовый трофей.

