Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска готовит конкурс по выбору инвестора для бизнес-инкубатора

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее стоимость проекта оценивалась в 75 млн рублей

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска получил в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 1948 кв. м, расположенный на Фабричной, з/у 55а. На площадке планируется реализовать инвестпроект по строительству административного здания с производственными, офисными и складскими помещениями для размещения бизнес-инкубатора.

— В данный момент ведется работа по подготовке конкурсной документации, предусматривающей, в том числе, сроки реализации проекта и ввода объекта в эксплуатацию. Инвестор будет определен по результатам проведения конкурса, —  сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе мэрии.

Ранее в муниципалитете поясняли, что площадь административного здания, планируемая к строительству, составит 1 066 кв. м, при этом планируемая площадь для размещения бизнес-инкубатора — 440 кв. м. Объем инвестиций, привлечение которых необходимо для реализации проекта, оценивался в 75 млн рублей. Планируемый срок реализации проекта — не более 36 месяцев с даты заключения договора об инвестиционной деятельности.

Бизнес-инкубатор — это организация, созданная для комплексной поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности. На данный момент в городе существует две таких муниципальных площадки: на Троллейной и на Есенина. Резидент муниципального бизнес-инкубатора может взять в аренду офисное или производственное помещение по льготной стоимости: в первый год 40% арендной ставки, во второй — 60%, в третий год — 100%. Резидент также получает возможность на безвозмездной основе пользоваться конференц-залами, комнатой переговоров, оргтехникой бизнес-инкубаторов, получать услуги консультантов по ведению бизнеса, налоговому и бухгалтерскому учету, маркетинговое сопровождение и почтово-секретарские услуги.

Условия резидентства в новом бизнес-инкубаторе пока не сообщаются. Как инвестор будет окупать вложения также не известно.

Стоит отметить, что сейчас в городе работает еще несколько бизнес-инкубаторов: Хаб, Smba, парк Новосибирского Академгородка, Pride, Сигма.Новосибирск, «Ново-Николаевский». Часть из них аффилирована с вузами. Например, Reactor — НГТУ, проектный офис НГАУ.

Ранее редакция сообщала о том, что контекстной рекламы в соцсетях российскому бизнесу сегодня не хватит для продвижения

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Государственной Думы Александр Аксёненко сообщил о поступающих от жителей его округа в Новосибирской области жалобах на действия «Почты России». По словам граждан, в почтовых отделениях им навязывают дополнительную платную услугу — «страховку жилого помещения», без оформления которой сотрудники отказываются принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Парламентарий привёл в пример обращение жительницы Советского района, ветерана труда, которой было предложено либо оплатить 90 рублей за страховку, либо искать другой пункт приёма платежей за электроэнергию. Заявители отмечают, что с подобными незаконными требованиями они сталкиваются с сентября 2025 года, при этом никаких документов, подтверждающих условия страховки, им не выдают.

Читать полностью

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Автор: Юлия Данилова

Последний в Новосибирской области официальный проблемный объект — долгострой на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2 — был сдан в конце 2025 года. С применением всего комплекса мер с 2010 года в регионе были восстановлены права почти 21 тысяч семей в 216 проблемных объектах.

— Мы можем гордиться тем, что почистили город от долгостроев и обманутых дольщиков. Это была неподъемная работа, но мы ее сделали. Однако на днях у нас арестовали имущество застройщика. Проблема снова может уйти вдолгую. Не один миллиард опять ляжет на бюджет города и области. Этого нельзя допустить, — заявил на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и строительству вице-спикер парламента, директор ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», учредитель ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

Читать полностью

В Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов

Автор: Артем Рязанов

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН создали новую методику генетического анализа эмбрионов. Она позволяет точнее отбирать эмбрионы для процедуры ЭКО. Метод основан на технологии Hi-C, которая изучает пространственную организацию ДНК и выявляет хромосомные перестройки.

При ЭКО сегодня часто проверяют эмбрионы на изменения в числе хромосом или их крупных частей. Но такие методы не выявляют перестройки, при которых участки разных хромосом меняются местами, не влияя на общее количество ДНК. Перенос таких эмбрионов может привести к рождению здорового ребенка, но в будущем у него сохранится риск серьезных репродуктивных проблем.

Читать полностью

Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области реализуется проект по строительству современного одноэтажного спортивного комплекса. Ход работ находится на контроле специалистов 4-го отдела госстройнадзора региона.

Объект возводится на пустыре между Покровской церковью и стадионом по улице Коммунистический проспект. Его общая площадь составит более 5,5 тысяч кв. метров. Комплекс будет включать тренажёрный и многофункциональный игровые залы, универсальный борцовский зал, беговые дорожки, а также административные и технические помещения, раздевалки, медицинский кабинет и зрительские трибуны.

Читать полностью

Губернатор обсудил проект «Герои НовоСибири» на заседании общественного совета

В Новосибирской области продолжает действовать региональный проект «Герои НовоСибири» – программа переподготовки для ветеранов и участников специальной военной операции, успешно прошедших конкурсный отбор.

Первое заседание совета в 2026 году начал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Читать полностью

Мэр Новосибирска стал самым медийным градоначальником Сибири в 2025 году

Автор: Оксана Мочалова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев с большим отрывом возглавил рейтинг медийной активности первых лиц сибирских городов по итогам 2025 года, который составила компания «Медиалогия». Его показатель по шкале МедиаИндекс составил 223 921,3, что почти в 1,5 раза выше результата ближайшего конкурента — мэра Омска Сергея Шелеста (144 959,3). На третьем месте — глава Иркутска Руслан Болотов (103 979,3).

Основным информационным поводом, определившим лидерство Кудрявцева, стал отчет мэра перед депутатами городского совета о работе администрации за 2024 год. Также высокий медиарезонанс вызвало его участие вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в запуске станции метро «Спортивная».

Читать полностью
