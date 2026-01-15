Мэрия Новосибирска готовит конкурс по выбору инвестора для бизнес-инкубатора

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска получил в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 1948 кв. м, расположенный на Фабричной, з/у 55а. На площадке планируется реализовать инвестпроект по строительству административного здания с производственными, офисными и складскими помещениями для размещения бизнес-инкубатора.

— В данный момент ведется работа по подготовке конкурсной документации, предусматривающей, в том числе, сроки реализации проекта и ввода объекта в эксплуатацию. Инвестор будет определен по результатам проведения конкурса, — сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе мэрии.

Ранее в муниципалитете поясняли, что площадь административного здания, планируемая к строительству, составит 1 066 кв. м, при этом планируемая площадь для размещения бизнес-инкубатора — 440 кв. м. Объем инвестиций, привлечение которых необходимо для реализации проекта, оценивался в 75 млн рублей. Планируемый срок реализации проекта — не более 36 месяцев с даты заключения договора об инвестиционной деятельности.

Бизнес-инкубатор — это организация, созданная для комплексной поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности. На данный момент в городе существует две таких муниципальных площадки: на Троллейной и на Есенина. Резидент муниципального бизнес-инкубатора может взять в аренду офисное или производственное помещение по льготной стоимости: в первый год 40% арендной ставки, во второй — 60%, в третий год — 100%. Резидент также получает возможность на безвозмездной основе пользоваться конференц-залами, комнатой переговоров, оргтехникой бизнес-инкубаторов, получать услуги консультантов по ведению бизнеса, налоговому и бухгалтерскому учету, маркетинговое сопровождение и почтово-секретарские услуги.

Условия резидентства в новом бизнес-инкубаторе пока не сообщаются. Как инвестор будет окупать вложения также не известно.

Стоит отметить, что сейчас в городе работает еще несколько бизнес-инкубаторов: Хаб, Smba, парк Новосибирского Академгородка, Pride, Сигма.Новосибирск, «Ново-Николаевский». Часть из них аффилирована с вузами. Например, Reactor — НГТУ, проектный офис НГАУ.

