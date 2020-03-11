Портфель Райффайзен-Лизинг в Сибири за год вырос в два раза

Лизинговый портфель ООО «Райффайзен-Лизинг» вырос на 48% и достиг 27 млрд рублей по стандартам РСБУ, сообщили в пресс-службе АО «Райффайзенбанк. Отмечается, что драйверами роста бизнеса стали сегменты строительной техники (+50%), грузового автотранспорта (+30%), легковых автомобилей (25%), железнодорожной отрасли, складского оборудования и недвижимости. Общий объем нового бизнеса вырос на 67%.

В Сибири портфель Райффайзен-Лизинг за год удвоился. При этом объем нового бизнеса вырос более чем на 80%. В регионе основными драйверами роста стали сегменты коммерческого транспорта, спецтехники, ИТ и серверного оборудования.

По словам директора филиала «Райффайзен-Лизинг» по Сибири и Уралу Ольги Зубковой, в этом году в Сибири будут актуальны те направления лизинга, которые уже показывали рост. Также в компании ожидают интереса со стороны малого бизнеса к автомобильным программам.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году Райффайзен-Лизинг запустил онлайн-платформу для работы с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Прямое подключение дилеров и брокеров к платформе обеспечило возможность подписания договоров лизинга непосредственно в автосалоне, что обеспечило значительный рост клиентов в сегменте малого бизнеса.

Фото предоставлено пресс-службой банка