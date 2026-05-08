Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Регионам России предложили самим оплачивать комфорт, цифровизацию и обновление вагонов пригородных поездов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую концепцию развития пригородного железнодорожного транспорта. Документ, рассчитанный до 2035 года, меняет принципы финансирования, планирования и управления электричками по всей стране. Для Новосибирска и других городов, где развивают «городские электрички», это означает переход от ежегодных бюджетных согласований к системе долгосрочных контрактов.

Транспортный заказ

Существенное нововведение — переход на долгосрочный транспортный заказ.

— Долгосрочный транспортный заказ должен стать документом отраслевого транспортного планирования на срок инвестиционного цикла обновления основных средств перевозчика от 3 до 15 лет, — говорится в документе.

На практике это означает, что Новосибирская область не сможет ежегодно менять параметры маршрутов или объемы субсидий. Заказ включает не только расписание и интервалы движения, но и тип вагонов, требования к их ремонту, а также условия аренды или лизинга. Если регион хочет более комфортные поезда — он обязан оплатить их полностью из своего бюджета.

Цифра вместо бумажных билетов

Концепция делает ставку на цифровизацию. К 2030 году доля электронных билетов должна вырасти на 75% относительно уровня 2025 года. А к 2035-му правительство ожидает, что половина всех проездных документов будет оформляться в рамках единого транспортного документа — одного билета на электричку, автобус и метро.

В Новосибирской агломерации уже несколько лет обсуждается интеграция железной дороги в городскую маршрутную сеть. На 75% пригородных маршрутов к 2035 году должны появиться современные системы контроля оплаты проезда — автоматические турникеты или валидаторы.

Обновление парка

Больная тема для всех пригородных компаний — старение парка. Сейчас средний возраст вагона — 13 лет при нормативном сроке службы 30–40 лет. До 2035 года потребуется закупить 7 тысяч новых вагонов. Общая стоимость — более 1,378 трлн рублей в ценах соответствующих лет. При этом почти половину парка (до 3,3 тыс. вагонов) должны приобрести дочерние общества РЖД, то есть фактически за счет региональных бюджетов и тарифов.

— В случае невозможности реализации дополнительных региональных требований к железнодорожному подвижному составу реализация инициатив по обновлению производится силами и средствами субъектов Российской Федерации, — говорится в тексте концепции.

Таким образом, любые пожелания региональных властей к уровню комфорта, кондиционированию или низкому полу вагонов лягут на областной бюджет. Федеральный центр такие опции не субсидирует.

Нестыковка с реальностью

Реализация разбита на три этапа. До 2028 года Минтранс должен сформировать нормативную базу и программу обновления. На втором этапе (2028–2030) регионы утвердят долгосрочные заказы и заключат контракты. И уже к 2035 году планируется полный переход на новую систему.

Однако согласно новой концепции, все текущие расходы на аренду, эксплуатацию и ремонт подвижного состава ложатся на региональные бюджеты, которые и так дефицитны. Кроме того, в документе нет ответа на вопрос, откуда регионы возьмут деньги на развитие инфраструктуры. Федеральный проект «Инфраструктура для жизни» покрывает в основном центральный транспортный узел, а для Новосибирска источники софинансирования не прописаны.

Тем не менее сам переход к долгосрочному планированию эксперты называют правильным шагом. Он дает перевозчикам горизонт для инвестиций, а пассажирам — надежду на предсказуемое расписание и новые вагоны. Ближайшие полгода Минтранс разработает план реализации, и тогда станет понятно, насколько амбиции концепции совпадают с возможностями бюджетов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске завершена работа по корректировке генеральной схемы развития метрополитена.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : транспорт Пригородные поезда концепция Городская электричка бюджет

836
0
0
Предыдущая статья
Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях
Следующая статья
Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Новосибирск — третий по величине город России и крупнейший центр Сибирского федерального округа. В 2025-2026 году рынок недвижимости региона переживает сложный период. Отмена массовой льготной ипотеки, высокая ключевая ставка ЦБ и рост себестоимости строительства создали новую реальность, в которой девелоперам приходится пересматривать стратегии. Александр Калинин, директор по развитию бизнеса Smartis проанализировал, как новосибирские застройщики работают с большими данными.

— По итогам 2025 года, средняя стоимость квадратного метра на новосибирском рынке недвижимости выросла на 9,3% на первичном и на 4,2% на вторичном. На 27% сократился объем ввода жилья в эксплуатацию (1,1 млн м2 ). Продажи новостроек упали более чем на 64%.

Читать полностью

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска заверили, что в период празднования Дня Победы не будут ограничивать работу мобильной связи и интернета в городе.

Согласно оперативной информации Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и Минцифры Новосибирской области, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы ограничений в работе мобильного интернета, SMS и телефонной связи не предусмотрено.

Читать полностью

Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Автор: Артем Рязанов

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines переносят и отменяют рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России, сообщили перевозчики.

Минтранс РФ ранее сообщил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны после того, как украинский дрон врезался в здание филиала организации, управляющей полетами, в Ростове-на-Дону.

Читать полностью

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Читать полностью

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники регионального проекта «Герои НовоСибири» – ветераны специальной военной операции – включились в серию патриотических мероприятий. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и готовит бойцов к работе на руководящих должностях в органах государственной власти, муниципальных структурах и госкомпаниях.

Накануне праздника ветераны провели встречи с молодёжью и детьми в рамках образовательных программ. В День Победы они присоединятся к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также к торжественным парадам и шествиям. Некоторые из героев проекта выйдут в составе парадных расчётов.

Читать полностью

Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области ЭКГ-рейтингом охвачено почти 164,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, 91 балл и более имеют 13,5 тысяч из них. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей региона.

Как напомнили в аппарате бизнес-омбудсмена, лидерам рейтинга будут доступны следующие меры поддержки:

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Власть Город Общество

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Общество

Более 1600 многоквартирных домов обследуют в Новосибирской области

Бизнес Общество

Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Общество

Вырубки деревьев в Новосибирске заставляют мигрировать воробьев, грачей и галок

Власть Право&Порядок

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Бизнес Власть

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Власть

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

Бизнес Власть ПроБизнес

Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области

Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на День Победы

Общество Технологии

Глава «Ростеха» назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году

Бизнес Недвижимость

Торговые центры в России просят сертификацию, чтобы снизить риски для бизнеса

Общество

Маршруты автобусов и троллейбусов изменят в День Победы в Новосибирске

Общество

Петербуржцы посетят Новосибирск в рамках празднования Дня Победы

Бизнес

Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Бизнес Общество Спорт

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Власть Город Общество

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности