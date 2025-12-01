На городской электричке в Новосибирске введут единый тариф

На Новосибирск приходится 32% от общего объёма пригородных перевозок. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.

По его словам, на станциях Жилмассив и Сеятель пассажиропоток за год вырос на 22%, на станции Пригородный простор — на 66%. Лидером по приросту — 125% — стала остановочная платформа Промышленно-логистический парк (3307 км).

— В планах на 2026 год — организация продажи билетов через мобильное приложение «Карта жителя Новосибирской области» и ввод единого тарифа на территории города Новосибирска, — отметил Невежин.

О каком тарифе идет речь он не уточнил. Редакция направила запрос на комментарий в пресс-службу ЗСЖД.

Как отметил губернатор области Андрей Травников, концепция развития пригородного железнодорожного сообщения полностью себя оправдала.

— Получили эффект пассажиры — стало удобнее, быстрее, на некоторых направлениях даже дешевле. Получила эффект компания – экономический эффект в том числе — выросли обороты, соответственно, сократились удельные издержки, — констатировал глава региона.

Он подчеркнул, что готов поддержать все приоритеты на 2026 год.

Стоит отметить, что городская железная дорога с каждым годом прибавляет долю в общем объеме перевозок АО «Экспресс-Пригород». В 2022 году она составляла 22%, а по итогам 2023-го ― 30%, сообщал Вячеслав Невежин на пресс-конференции в феврале 2024 года.

— Мы очень серьезно прирастаем перевозками внутри города. Многие сегодня рассматривают электропоезд как городской транспорт. Основная причина — сквозной тариф в первой и второй зоне, — пояснял Невежин.

На 1 декабря 2025 года полный тариф до станции Сеятель составляет 72 руб, льготный — 36 руб., до станции Жилмассив, Пригородный простор, Клюквенный — 40 (20), до ПЛП — 72 (36 рублей).

В октябре 2025 года стало известно, что в Новосибирске готовится очередное повышение цен на проезд в общественном транспорте. Перевозчики, работающие на муниципальных маршрутах, говорили о себестоимости поездки в 55 рублей.

Напомним, проект городской электрички в Новосибирске пытаются продвигать уже много лет, в том числе для обеспечения выезда жителей отдаленных микрорайонов, минуя пробки. Ориентировочная стоимость проекта «Городской железной дороги» в ценах 2021 года составляла 14 млрд. В это сумму входило строительство станций, в том числе платформы «Университетская», а также третьего пути. Однако, в итоге стало известно, что строительство отдельной ветки для электрички в аэропорт связано с инвестиционной программой РЖД: необходимо строительство нового железнодорожного моста.

Ранее редакция сообщала о том, что в выделенную зону городской железной дороги (4-5 зона) попадают 5,2 млн пассажиров.