В Новосибирске снова ищут проектировщика для дороги до станции «Университетская»

Контракт на проектирование строительства дороги от перспективного транспортно-пересадочного узла «Университет» до Университетского проспекта в Академгородке снова выставлен на торги. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов на комиссии по городскому хозяйству, пояснил депутат горсовета Ерлан Байжанов.

На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось найти эту информацию на сайте торгов.

Стоит отметить, что это будет пятая попытка мэрии найти подрядчика для проектирования дороги. Первая была предпринята в 2022 году. Тогда на тендер стоимостью 12 млн рублей заявились две компании. Выиграло АО «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий». В марте 2022 с компанией был заключен контракт, в мае он был расторгнут по соглашению сторон.

Трое следующих торгов проводились летом 2025 года. Цена контракта составляла 9,7 млн рублей. Подрядчик должен был запроектировать 0,6 км улицы районного значения регулируемого движения с двухполосным движением. Полный комплект разработанной проектной документации (со сметным разделом) нужно было подготовить на согласование перед направлением на государственную экспертизу до лета 2026 года. Желающих выполнить эту работу не нашлось.

Напомним, идею создания транспортно-пересадочного узла на железной дороге в Верхней зоне Академгородка обсуждали давно. В 2022 году территориальное управление Росимущества передало в ведение муниципалитета 1,8 гектаров земли между Университетским проспектом и Бердским шоссе. Здесь планировалось построить остановочную платформу для пригородных электричек «Университет» и транспортно-пересадочный узел, а также перенести конечную остановку автобусов и маршруток с Цветного проезда.

В апреле 2025 года мэр Максим Кудрявцев сообщал, что РЖД должны построить платформу, а город — дорогу от станции до Университетского проспекта. Градоначальник заявил, что обе стороны приступили к предпроектной стадии. В бюджете города средства на работы были заложены — 20 млн рублей.

В феврале 2026 года в Новосибирской области было подписано новое трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, мэрией Новосибирска и АО «РЖД». В списке задач, важных для муниципалитета обозначались следующие: развитие железнодорожного сообщения в южном направлении — с Академгородком и Бердском, создание транспортно-пересадочных узлов и реализация проекта «Городская железная дорога».

