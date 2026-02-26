Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

В Новосибирской области подписано новое трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, мэрией Новосибирска и АО «РЖД». Как отметил мэр Максим Кудрявцев, Новосибирску необходимо развитие городской железной дороги.

— Соглашение, которое мы сегодня подписываем, определит направление дальнейшего движения в этом вопросе, — подчеркнул он.

По словам Кудрявцева, для муниципалитета особенно важно развитие железнодорожного сообщения в южном направлении — с Академгородком и Бердском, создание транспортно-пересадочных узлов и реализация проекта «Городская железная дорога».

В рамках соглашения стороны:

рассмотрят возможность развития комплексного транспортно-пересадочного узла около станции «Новосибирск-Главный» с организацией стыковки городского и пригородного транспорта.

обсудят перспективы реконструкции остановочных пунктов «Речной вокзал» и «Гагаринская».

В перспективных планах сотрудничества — организация железнодорожного сообщения с аэропортом «Толмачёво».

Участники соглашения также намерены взаимодействовать в вопросах организации мультимодальных перевозок, в том числе с оформлением единого проездного документа на различные виды транспорта, такие как «электропоезд – автобус» и «электропоезд – метро».

Стоит отметить, что разговоры о целесообразности создания аэроэкспресса до аэропорта Толмачево ведутся уже несколько лет. Этот вопрос интересует не только жителей Новосибирской области, но и соседних регионов. Первым шагом для реализации этого проекта является строительство второго пролета моста через реку Обь.

На сегодняшний день вопрос доставки пассажиров решен с помощью автобусного маршрута №4, обеспечивающего ежедневную связь между железнодорожной станцией Обь (где останавливаются западные электрички) и аэропортом Толмачево в обоих направлениях. Он был запущен в июне 2025 года. При этом ситуация с пробками на Станционной ухудшается.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай отметил, что все пункты предыдущего соглашения, которые подписывались шесть лет назад, выполнены на 100%. Стоит отметить, что тогда в нем уже был аэроэкспресс до Толмачево и городская электричка.

Что касается проекта городской электрички, то его также пытаются продвигать уже много лет, в том числе для обеспечения выезда жителей отдаленных микрорайонов, минуя пробки. Ориентировочная стоимость проекта «Городской железной дороги» в ценах 2021 года составляла 14 млрд. В это сумму входило строительство станций, в том числе платформы «Университетская», а также третьего пути. Однако, в итоге стало известно, что строительство отдельной ветки для электрички в аэропорт связано с инвестиционной программой РЖД: необходимо строительство нового железнодорожного моста.

В конце 2025 года глава региона отмечал, что АО «РЖД» сегодня не может себе позволить инвестиционные вложения в строительство полноценного кольца городской электрички в Новосибирске. Ранее компания планировала заняться этим проектом в 2025 году. Однако фактически городская электричка в Новосибирской области работает уже три года — и достаточно успешно. Для Новосибирской агломерации этот вид транспорта показывает самые высокие темпы прироста пассажиропотока. На станциях «Жилмассив» и «Сеятель» пассажиропоток вырос на 22%, на станции «Пригородный простор» — на 66%. Лидером по приросту — 125% — стала остановочная платформа «Промышленно-логистический парк» («3307 км»).

Ранее редакция сообщала о том, что на городской электричке в Новосибирске введут единый тариф.