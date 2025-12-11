«Это еще не конец»: в Новосибирске закрываются швейные производства и падает качество одежды

В Новосибирске производители одежды обсудили ситуацию на рынке. Этим вопросам был посвящен бизнес-завтрак, проведенный организатором выставки индустрии моды CPM. В целом аналитики рисуют довольно пессимистичную картину: падение реальных доходов населения, давление со стороны маркетплейсов, снижающееся качество товаров и волна закрытий локальных производств. Однако в этой сложной ситуации эксперты видят не только кризис, но и новые возможности для тех, кто способен адаптироваться.

Одной из тем обсуждения стало резкое снижение покупательской способности. Рост цен на товары и услуги обгоняет увеличение доходов, заставляя потребителей предельно рационально подходить к покупкам, в том числе одежды. Это подтверждается данными по рынку: рост оборота крупнейших российских компаний происходит в основном за счет увеличения стоимости, а не объема продаж, а чистая прибыль многих игроков оставляет желать лучшего.

— Все изменения, которые сейчас у нас с вами происходят на рынке, были заложены еще во времена ковида. Мы сейчас пожинаем плоды. Это касается и онлайн-торговли, которой все заинтересовались в 2020–2021 годах, и ценовой ситуации, когда производители, чтобы что-то продать, стали предлагать скидки, и они стали чуть ли не круглогодичными. Потребителей избаловали. А сейчас цены сильно выросли. Чтобы нам не говорили экономисты, у нас рост цен опережает доходы. Посмотрите, по большому счету, любой российский бренд сейчас работает в среднем сегменте, бизнес просто не может поставить цены ниже, иначе он просто разорится. И поэтому платье, которое в 2019 году стоило 2000 рублей, сейчас стоит 6000 рублей. И потребители не готовы тратить много денег на одежду. У нас закредитованность населения на одного человека в среднем около 400 тысяч рублей. Еще один момент, который надо учитывать: молодое поколение равнодушно к брендам, и они, например, между одеждой и путешествием всегда выберут путешествие. И нам нужно находить новые подходы к покупателям в этих новых условиях, — говорит ведущий консультант по визуальному мерчендайзингу, ритейл-дизайну и образовательным проектам компании Fashion Consulting Group Виктор Малыгин (запись есть в распоряжении Infopro54).

Особое внимание эксперты уделили феномену маркетплейсов, который радикально переформатировал рынок. Если в 2014 году лишь 11% покупателей совершали покупки на разных площадках, то сегодня таких уже 63%. Маркетплейсы с их бесплатной и быстрой доставкой, возможностью примерки и постоянными акциями переманили из офлайна значительную часть потребителей. Однако для продавцов это палка о двух концах: площадки диктуют свои правила, навязывают участие в акциях, что снижает маржинальность бизнеса. В 2025 году с рынка ушел целый ряд российских производителей одежды. Закрытия бизнеса произошли, в том числе и в Новосибирске. Новые производства открываются, но общая картина такова: импортозамещения в отрасли не произошло, зарубежные бренды все еще доминируют на российском рынке.

— Иностранные бренды по-прежнему активно присутствуют на нашем рынке и занимают значительную долю. То, что касается топ-100, там их позиции очень сильны. Многие думают, что их место заняли локальные игроки, но реальная картина более сложная. Иностранный продукт, пусть и приходящий теперь другими логистическими путями, продолжает определять тренды и формировать ожидания потребителей, — отмечает Виктор Малыгин.

Еще один тренд на рынке — падение качества одежды. Речь идет в первую очередь о масс-маркете. Потребители отмечают ухудшение качества тканей и других материалов: одежда служит меньше, быстро приобретает непрезентабельный вид.

— Продавцы сами во многом сформировали эту ситуацию, когда за счет скидок приучили покупателей к низким ценам. Есть два критерия — качественно-некачественно, дорого-дешево. И вот сейчас многое дешево и некачественно. Если посмотреть на маркетплейсы, что это за платье, которое стоит 700 рублей, что это за шапка, которая стоит 200 рублей? Из чего эти вещи сделаны, в каких подвалах их шили и вязали? Рынок наполнен вот таким товаром, и найти качественный товар на самом деле сложно. Я могу сказать, что в Новосибирске за эту осень закрылось достаточное количество брендов, которые делали неплохую одежду. Безусловно, в России нет сырья, люди везут из Китая, люди везут дешевое сырье. Конечно, это обусловлено экономической ситуацией, ростом транспортных расходов и т. д. По высокой или средней цене не хотят покупать. Почти все покупают недорого. В итоге мы получаем низкое качество. Поэтому, безусловно, здесь нужно формировать, находить своего клиента, иметь какую-то узкую нишу, позиционировать себя, предлагать качественный вариант. Но он не может быть масс-маркетом, — рассказала Infopro54 основатель бренда женской одежды Prima Linea Любовь Белокобыльская.

Прогнозы экспертов на ближайшее будущее, в частности на 2026 год, осторожны. Принципиальных изменений на рынке никто не ждет. Покупательский тренд не демонстрирует роста, поэтому аналитики рекомендуют бизнесу действовать в режиме экономии и эффективности, избегая производства на склад и избавляясь от неликвидных остатков. Ключевой задачей для производителей и ритейлеров называют поиск баланса между каналами дистрибуции, ценой и качеством, а также возврат к традиционным методам привлечения клиентов, таким как участие в профессиональных выставках и нетворкинг. Отвечая на вопрос, каким для российского рынка одежды будет следующий год, Виктор Малыгин привел цитату из известного фильма «Всё будет хорошо в конце концов. Если сейчас не всё хорошо, значит, это еще не конец».

