Стилист из Новосибирска предостерегла от бессистемного шопинга

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Эксперт выделила главные антитренды 2026 года

С каждым новым сезоном список модных трендов пополняется. Однако не менее важно понимать, какие подходы к гардеробу теряют свою актуальность, уступая место более осмысленным и современным практикам.

По мнению новосибирского стилиста Анны Лисицы, в современном мире практически не осталось табуированной одежды, однако некоторые подходы к формированию гардероба теряют актуальность.

Эксперт отметила, что главным антитрендом в 2026 году становится бездумное следование моде. Она раскритиковала практику бессмысленной покупки вещей и механического сочетания всех актуальных тенденций.

— Наверное, единственное, что неактуально, – быть скучным, покупать вещи бессмысленно, не вкладывая в образы никакой идеи. Скупать все тренды, пытаться это включить в свой гардероб, чтобы успеть стать супермодным – то есть приобрести что-то и в стиле гранж, и в стиле романтик, не умея это соединять, — пояснила эксперт Горсайту.

Стилист советует отказаться от демонстративного пренебрежения к одежде. Посыл о том, что внешний вид не важен, может быть воспринят как нежелание развиваться и искать собственный стиль. Анна Лисица подчеркнула, что общество продолжает оценивать человека по его облику.

К антитрендам эксперт отнесла и попытки играть чужие роли, одеваться так, чтобы казаться кем-то, кем нет являешься. Она призвала новосибирцев избегать образов, которые не отражают их истинную личность.

Ранее историк моды объяснила возвращение меховых шапок из 90-х.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : тренд стилист

144
0
0
