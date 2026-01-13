Стилист из Новосибирска предостерегла от бессистемного шопинга

С каждым новым сезоном список модных трендов пополняется. Однако не менее важно понимать, какие подходы к гардеробу теряют свою актуальность, уступая место более осмысленным и современным практикам.

По мнению новосибирского стилиста Анны Лисицы, в современном мире практически не осталось табуированной одежды, однако некоторые подходы к формированию гардероба теряют актуальность.

Эксперт отметила, что главным антитрендом в 2026 году становится бездумное следование моде. Она раскритиковала практику бессмысленной покупки вещей и механического сочетания всех актуальных тенденций.

— Наверное, единственное, что неактуально, – быть скучным, покупать вещи бессмысленно, не вкладывая в образы никакой идеи. Скупать все тренды, пытаться это включить в свой гардероб, чтобы успеть стать супермодным – то есть приобрести что-то и в стиле гранж, и в стиле романтик, не умея это соединять, — пояснила эксперт Горсайту.

Стилист советует отказаться от демонстративного пренебрежения к одежде. Посыл о том, что внешний вид не важен, может быть воспринят как нежелание развиваться и искать собственный стиль. Анна Лисица подчеркнула, что общество продолжает оценивать человека по его облику.

К антитрендам эксперт отнесла и попытки играть чужие роли, одеваться так, чтобы казаться кем-то, кем нет являешься. Она призвала новосибирцев избегать образов, которые не отражают их истинную личность.

