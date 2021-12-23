К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Пресс-служба горсовета Новосибирска опровергла информацию, которая приводится в статье Infopro54 «Для работы с грамотами горсовета требуется еще один бухгалтер», опубликованной 22 декабря.

Как сообщили в пресс-службе, «решением Совета депутатов вводится единовременная выплата 3000 рублей гражданам, награжденным Почетной грамотой Совета депутатов. П.13». Речь идет о внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302, которое вступает в действие с 1 января 2022 года.

— В чате коалиции говорится о Почетной грамоте города. Это разные вещи, у этой награды гораздо выше статус и гораздо меньшее количество награждаемых, — сообщают в пресс-службе горсовета.

Что касается выплаты в размере 47628 рублей, информация о которой размещена в чате коалиции «Новосибирск 2020», то она прилагается к почетным грамотам мэрии Новосибирска. По требованию пресс-службы горсовета из текста «Для работы с грамотами горсовета требуется еще один бухгалтер» информация об этой сумме не удаляется.

Напомним, начальник управления горсовета Новосибирска по правовым вопросом Ольга Кондратенко обратилась на сессии к депутатам с предложением увеличить штатную численность аппарата горсовета Новосибирска на 1 единицу — консультанта — в связи с необходимостью организации работы по выплатам к почетной грамоте. Депутат Светлана Каверзина поинтересовалась у Кондратенко: насколько большой объем работ предстоит выполнять новому консультанту? Действительно необходим новый человек со своим рабочим местом, с налогами на его зарплату?

В защиту этого предложения выступил спикер горсовета Дмитрий Асанцев, он сообщил, что специалисты бухгалтерии уже сегодня «постоянно остаются после завершения рабочего дня, так как финансовые документы требуют соблюдения специального, четко прописанного регламента».