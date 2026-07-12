Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Новый приказ Минздрава РФ изменил порядок мониторинга безопасности медицинских протезов и кардиостимуляторов, а также филлеров, используемых в косметологии. В соответствии с документом медицинские организации и сами пациенты смогут напрямую обращаться в Росздравнадзор посредством специальной автоматизированной системы. Новые правила начнут действовать уже 1 сентября 2026 года, а сам эксперимент рассчитан на шесть лет.

Уточним, что пациенты смогут подавать жалобы на некачественные импланты и через учреждения здравоохранения, как было раньше. За производителями также сохранится обязанность сообщать Росздравнадзору о жалобах, полученных от медучреждений. В противном случае им грозит приостановка госрегистрации продукции на один месяц и более.

Врач-косметолог Наталья Лучшева в беседе с журналистом Infopro54 отметила, что сокращение цепочки передачи данных действительно упростит рабочие процессы, но весьма незначительно, так как проблемы с филлерами у новосибирских клиник возникают крайне редко.

— На данном этапе напрямую в Росздравнадзор с жалобами на продукцию могут обращаться сами производители на основе данных, полученных от медучреждений. То есть, когда у клиники возникает претензия по продукции, то она обращается непосредственно к своему дистрибьютеру. От него жалоба передается производителю, и далее идет в Росздравнадзор. С вступлением же поправок в силу обращаться в Росздравнадзор смогут, как представители ООО, так и физические лица, — пояснила врач-косметолог.

При этом эксперт отмечает, что претензии к имплантам возникают крайне редко благодаря многоуровневому качественному контролю за такого рода изделиями.

— Чаще всего нежелательные явления в косметологии возникают из-за определенных погрешностей с техникой, а не по причине некачественных имплантов. Все препараты последних лет проходят очень серьезную проверку. Производители порой годами не могут получить регистрационное удостоверение на новую продукцию, несмотря даже на то, что в Европе препарат давно используется. Благодаря этому, если в клиники и поступает новый препарат, то он будет высочайшего качества, — отметила Наталья Лучшева.

При этом врач-косметолог напомнила о существовании «серого» рынка. Параллельный импорт, в том числе из Казахстана, позволяет провозить на территорию России препараты без регистрационных удостоверений. И некоторые «псевдо-мастера» используют их в своей работе.

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