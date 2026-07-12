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Бизнес Власть Общество

Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

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Участники медицинского рынка Новосибирска заявляют, что в официальных клиниках такие прецеденты — редкость, в отличии от «серого» рынка

Новый приказ Минздрава РФ изменил порядок мониторинга безопасности медицинских протезов и кардиостимуляторов, а также филлеров, используемых в косметологии. В соответствии с документом медицинские организации и сами пациенты смогут напрямую обращаться в Росздравнадзор посредством специальной автоматизированной системы. Новые правила начнут действовать уже 1 сентября 2026 года, а сам эксперимент рассчитан на шесть лет.

Уточним, что пациенты смогут подавать жалобы на некачественные импланты и через учреждения здравоохранения, как было раньше. За производителями также сохранится обязанность сообщать Росздравнадзору о жалобах, полученных от медучреждений. В противном случае им грозит приостановка госрегистрации продукции на один месяц и более.

Врач-косметолог Наталья Лучшева в беседе с журналистом Infopro54 отметила, что сокращение цепочки передачи данных действительно упростит рабочие процессы, но весьма незначительно, так как проблемы с филлерами у новосибирских клиник возникают крайне редко.

— На данном этапе напрямую в Росздравнадзор с жалобами на продукцию могут обращаться сами производители на основе данных, полученных от медучреждений. То есть, когда у клиники возникает претензия по продукции, то она обращается непосредственно к своему дистрибьютеру. От него жалоба передается производителю, и далее идет в Росздравнадзор. С вступлением же поправок в силу обращаться в Росздравнадзор смогут, как представители ООО, так и физические лица, — пояснила врач-косметолог.

При этом эксперт отмечает, что претензии к имплантам возникают крайне редко благодаря многоуровневому качественному контролю за такого рода изделиями.

— Чаще всего нежелательные явления в косметологии возникают из-за определенных погрешностей с техникой, а не по причине некачественных имплантов. Все препараты последних лет проходят очень серьезную проверку. Производители порой годами не могут получить регистрационное удостоверение на новую продукцию, несмотря даже на то, что в Европе препарат давно используется. Благодаря этому, если в клиники и поступает новый препарат, то он будет высочайшего качества, — отметила Наталья Лучшева.

При этом врач-косметолог напомнила о существовании «серого» рынка. Параллельный импорт, в том числе из Казахстана, позволяет провозить на территорию России препараты без регистрационных удостоверений. И некоторые «псевдо-мастера» используют их в своей работе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Роспотребнадзор жалоба

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Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

Витрины на центральных улицах Новосибирска освобождаются одна за другой, а на темных окнах появляются объявления об аренде, которые могут не снимать месяцами. Пустующие коммерческие помещения на первых этажах встречаются в большинстве зданий, расположенных на центральных магистралях города и уже перестали удивлять местных жителей. О том, что происходит на рынке коммерческой недвижимости столицы Сибири Infopro54 рассказали эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».

— Коммерческая недвижимость — первый индикатор макроэкономического шторма. Высокая ключевая ставка ЦБ парализовала кредитные потоки и ударила по МСБ, который не получает системной господдержки. В условиях падающей ликвидности и роста налоговой нагрузки арендаторы сворачивают деятельность — отсюда и рост пустующих витрин, — уточнил управляющий брокер агентства Алексей Малов.

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Проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова вышел на Алтай

На Алтае открылся филиал проекта BEERMAN, созданного новосибирским ресторатором Денисом Ивановым.  Заведение расположено в отеле Cosmos Stay Altay. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Запуск нового ресторана в рамках комплекса Cosmos Stay Altay Katun станет значимым шагом в развитии нашего бренда, демонстрируя возможности франчайзинговой модели, которая сочетает в себе узнаваемый стиль, стандарты кухни и адаптацию к местной специфике, — заявили в компании.

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В парке наукограда Кольцово построят новый пункт проката лыж

Автор: Юлия Данилова

МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» объявило тендер на выбор подрядчика для выполнения работ по подготовке и установке нестационарного объекта пункта проката на территории парка. Судя по проекту, речь идет о пункте проката лыж. Его предполагается сделать двухэтажным

Стартовая цена контракта составляет почти 19,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца октября 2026 года. Создание объекта финансируется за счет субсидии из бюджета наукограда.

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На Алтае турфирмы начали подвозить топливо автопутешественникам

Автор: Мария Гарифуллина

Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) Сергей Лобарев рассказал Infopro54 о том, как топливный кризис повлиял на автотуристов в российских регионах.

Многие поездки были запланированы заранее, отпуска начались, и путешественники оказались в сложной ситуации, когда начались перебои с топливом. При этом массовых отмен поездок не произошло — люди продолжают ехать, несмотря на трудности. Однако все, кто сейчас путешествует на машинах семьями, так или иначе столкнулись с проблемами доступности бензина. Туриндустрия пытается найти решения, чтобы не потерять клиентов и не провалить сезон. Президент ОААК привёл показательный пример из Республики Алтай, которая летом принимает огромное количество автотуристов.

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Рособрнадзор сверит задания ЕГЭ по русскому со школьными учебниками

Автор: Оксана Мочалова

Владимир Путин поручил проверить задания ЕГЭ и ВПР по русскому языку и литературе на соответствие школьным учебникам. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по поддержке русского языка опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, Рособрнадзор должен проанализировать, насколько содержание контрольных измерительных материалов для Всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе соответствует единой государственной линейке учебников. Эта линейка была создана по предыдущему поручению президента от 30 декабря 2024 года. По итогам проверки ведомство приведет задания экзаменов в полное соответствие с содержанием учебников. Ответственным назначен глава Рособрнадзора Анзор Музаев, первый доклад должен быть представлен до 1 марта 2028 года.

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Счета за электричество у новосибирцев выросли вдвое из-за жары и кондиционеров

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска в первой декаде июля получили платёжки за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в июне. Многие отметили существенное увеличение сумм, выставленных энергетиками за электроснабжение. Это связано с аномальной жарой, которая стояла в городе весь июнь. Все, у кого установлены кондиционеры и сплит-системы, пользовались этой техникой в ежедневном режиме, делая лишь краткие перерывы.

— В мае мы нажгли 279 кВт. Семья из четырёх человек, постоянно кто-то дома — дети-школьники. В июне в таком же режиме потраченное электричество составило 450 кВт. Если в мае я заплатил за свет 1000 рублей, то за июнь — 1800. У нас не самая большая двухкомнатная квартира и не самый мощный кондиционер. Окна выходят на северную сторону, но даже мы постоянно находились с включённым кондиционером, иначе находиться в квартире было невозможно. Выключали его только в ночные часы и на проветривание, так что он работал практически постоянно, — рассказал Infopro54 житель Октябрьского района Константин.

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Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

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