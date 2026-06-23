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Новосибирцы жалуются на клубы тополиного пуха на улицах

Автор: Артем Рязанов

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Он легко воспламеняется и быстро распространяет огонь

Жители Новосибирска в соцсетях активно поднимают проблему благоустройства города. Одна из самых острых тем — тополиный пух. Горожане недовольны тем, что его не убирают, не поливают и не подметают. Так, жительница города пожаловалась на состояние улицы Спартака (от Фабричной в сторону Советской): по её словам, пух там не только скопился в больших объёмах, но и уже горел.

Некоторые новосибирцы предлагают радикальное решение — полностью убрать пуховые тополя и заменить их на другие деревья.

В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики заверили, что проблему решают комплексно: старые деревья заменяют, проводят обрезку, а также увеличивают разнообразие пород.

— Это позволяет постепенно сокращать объёмы тополиного пуха, сохраняя при этом все преимущества зелёного каркаса города, — пояснили в ведомстве Om1 Новосибирск.

Как отмечают в региональном МЧС, основные причины возгораний тополиного пуха — неосторожное обращение с огнем, детская шалость и непотушенные сигареты. Пух легко воспламеняется от искры и быстро распространяет огонь. В Новосибирской области ежегодно происходят десятки таких пожаров, особенно в жаркую и ветреную погоду, что может привести к крупным возгораниям.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты предлагают вырубать клен в парках и на улицах Новосибирска.

Источник фото: OM1 Новосибирск

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : улицы уборка мусора жалоба

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Трамвайные пути до автовокзала Новосибирска начнут строить в этом году

Жители Новосибирска недовольны состоянием Заельцовского кладбища

Автор: Артем Рязанов

Заельцовское кладбище — один из крупнейших некрополей Новосибирска: его площадь — 169 га, здесь около 360 тысяч могил. Основано в годы Великой Отечественной войны; здесь покоятся выдающиеся новосибирцы и более тысячи воинов.

Om1 Новосибирск просмотрел на 2ГИС комментарии о состоянии кладбища и работе администрации: мнения расходятся. Одни посетители благодарят сотрудников за помощь и поддержание порядка. Другие жалуются на мусор, поваленные, годами не убранные деревья, стаи агрессивных бездомных собак и грубое отношение отдельных работников.

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Агрессивная соседка терроризирует жителей дома в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Жители дома на улице Героев Революции в Новосибирске годами страдают от действий соседки: она забрасывает прохожих и автомобили мусором, обливает людей разными жидкостями, кидается предметами. Среди зафиксированных эпизодов — повреждение крыши авто, обливание пивом детей в колясках, атака водой из чайника на курьера.

Для фиксации инцидентов жильцы установили видеокамеры — они опасаются за безопасность, а не только за имущество.

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За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Автор: Артем Рязанов

Общественник подготовил жалобу в прокуратуру из-за резкого изменения скоростного режима на улице Ипподромской. Как пояснил Михаил Михайлов, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей», в конце апреля 2026 года городская администрация без предварительного уведомления горожан снизила разрешённую скорость на магистрали с 80 до 60 км/ч.

По его словам, камеры автоматической фиксации нарушений зарегистрировали множество случаев превышения скорости: за неделю было зафиксировано более 33 тысяч таких инцидентов.

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Новосибирский Минздрав объяснил, как наказать бестактного врача

Автор: Оксана Мочалова

Обычный визит к врачу иногда оборачивается не только лечением, но и неприятными последствиями. Пациент может столкнуться с бестактностью, грубостью или неуместными вопросами.

 Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что неэтичное поведение врача — это не просто бестактность, а прямое нарушение прав пациента.

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Улицы, которые может затопить при потеплении, назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Этой весной в городе под угрозой затопления могут оказаться более 150 домов на 60 улицах. Наибольший риск наблюдается в Ленинском районе, где под наблюдением находится 55 объектов, включая улицы Троллейную и Горский. В Кировском районе особенно внимательно следят за 26 точками. Также сложная ситуация может сложиться на улицах Петухова и Зорге.

В Дзержинском районе на улицах Есенина и Авиастроителей особое внимание уделяется 20 домам.

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Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

Автор: Юлия Данилова

Основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко является инициатором различных проектов, направленных на повышение качества уборки улиц Новосибирска, на переработку твердых коммунальных отходов и их вовлечение во вторичный оборот. Недавно он был в командировке в Пекине и оценил столицу КНР с точки зрения организации городского пространства, удобства для жителей и гостей, а также как предприниматель.

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