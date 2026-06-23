Новосибирцы жалуются на клубы тополиного пуха на улицах

Жители Новосибирска в соцсетях активно поднимают проблему благоустройства города. Одна из самых острых тем — тополиный пух. Горожане недовольны тем, что его не убирают, не поливают и не подметают. Так, жительница города пожаловалась на состояние улицы Спартака (от Фабричной в сторону Советской): по её словам, пух там не только скопился в больших объёмах, но и уже горел.

Некоторые новосибирцы предлагают радикальное решение — полностью убрать пуховые тополя и заменить их на другие деревья.

В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики заверили, что проблему решают комплексно: старые деревья заменяют, проводят обрезку, а также увеличивают разнообразие пород.

— Это позволяет постепенно сокращать объёмы тополиного пуха, сохраняя при этом все преимущества зелёного каркаса города, — пояснили в ведомстве Om1 Новосибирск.

Как отмечают в региональном МЧС, основные причины возгораний тополиного пуха — неосторожное обращение с огнем, детская шалость и непотушенные сигареты. Пух легко воспламеняется от искры и быстро распространяет огонь. В Новосибирской области ежегодно происходят десятки таких пожаров, особенно в жаркую и ветреную погоду, что может привести к крупным возгораниям.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты предлагают вырубать клен в парках и на улицах Новосибирска.