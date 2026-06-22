Жители Новосибирска недовольны состоянием Заельцовского кладбища

Заельцовское кладбище — один из крупнейших некрополей Новосибирска: его площадь — 169 га, здесь около 360 тысяч могил. Основано в годы Великой Отечественной войны; здесь покоятся выдающиеся новосибирцы и более тысячи воинов.

Om1 Новосибирск просмотрел на 2ГИС комментарии о состоянии кладбища и работе администрации: мнения расходятся. Одни посетители благодарят сотрудников за помощь и поддержание порядка. Другие жалуются на мусор, поваленные, годами не убранные деревья, стаи агрессивных бездомных собак и грубое отношение отдельных работников.

При этом есть примеры, когда администрация реагировала на обращения — например, убрала аварийное дерево и мини-свалки между могилами.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское. Сейчас мэрия города прорабатывает варианты расширения Южного кладбища.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снова увеличится стоимость похорон.