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Жители Новосибирска недовольны состоянием Заельцовского кладбища

Автор: Артем Рязанов

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Одно из старейших и крупнейших кладбищ города ежегодно принимает около четырёх тысяч захоронений

Заельцовское кладбище — один из крупнейших некрополей Новосибирска: его площадь — 169 га, здесь около 360 тысяч могил. Основано в годы Великой Отечественной войны; здесь покоятся выдающиеся новосибирцы и более тысячи воинов.

Om1 Новосибирск просмотрел на 2ГИС комментарии о состоянии кладбища и работе администрации: мнения расходятся. Одни посетители благодарят сотрудников за помощь и поддержание порядка. Другие жалуются на мусор, поваленные, годами не убранные деревья, стаи агрессивных бездомных собак и грубое отношение отдельных работников.

При этом есть примеры, когда администрация реагировала на обращения — например, убрала аварийное дерево и мини-свалки между могилами.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское. Сейчас мэрия города прорабатывает варианты расширения Южного кладбища.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снова увеличится стоимость похорон

Источник фото:Om1 Новосибирск.

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : кладбище жалоба

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Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

Агрессивная соседка терроризирует жителей дома в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Жители дома на улице Героев Революции в Новосибирске годами страдают от действий соседки: она забрасывает прохожих и автомобили мусором, обливает людей разными жидкостями, кидается предметами. Среди зафиксированных эпизодов — повреждение крыши авто, обливание пивом детей в колясках, атака водой из чайника на курьера.

Для фиксации инцидентов жильцы установили видеокамеры — они опасаются за безопасность, а не только за имущество.

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За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Автор: Артем Рязанов

Общественник подготовил жалобу в прокуратуру из-за резкого изменения скоростного режима на улице Ипподромской. Как пояснил Михаил Михайлов, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей», в конце апреля 2026 года городская администрация без предварительного уведомления горожан снизила разрешённую скорость на магистрали с 80 до 60 км/ч.

По его словам, камеры автоматической фиксации нарушений зарегистрировали множество случаев превышения скорости: за неделю было зафиксировано более 33 тысяч таких инцидентов.

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Новосибирский Минздрав объяснил, как наказать бестактного врача

Автор: Оксана Мочалова

Обычный визит к врачу иногда оборачивается не только лечением, но и неприятными последствиями. Пациент может столкнуться с бестактностью, грубостью или неуместными вопросами.

 Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что неэтичное поведение врача — это не просто бестактность, а прямое нарушение прав пациента.

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«Я слишком долго терпел»: депутат Госдумы Затулин пожаловался на коллегу по парламенту из-за обидной клички

Автор: Ольга Кирсанова

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин обиделся на своего коллегу по парламенту из КПРФ Михаила Матвеева из-за прозвища. Он отправил жалобу на имя председателя комиссии ГД по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой, в которой указал, что обидчик называет его «Затулло», а также регулярно обвиняет в лоббизме интересов мигрантов. Затулин требует от Матвеева публичных извинений за «нарушение норм депутатской этики».

— Обращаюсь к Вам в связи с оскорбительными для меня публикациями депутата Государственной Думы из фракции КПРФ Михаила Николаевича Матвеева в его личном ТГ-канале. Он разместил 14 мая 2024 г. на своём канале сообщение под заголовком «Затулло наносит ответный удар»: «Небезызвестный глава Института диаспоры и интеграции Константин Затулин решил собрать пресс-конференцию, указав, «какая миграционная политика нужна России». Настораживает, конечно, в его-то исполнении. Но, согласитесь, совместная пресс-конференция с Семигиным была бы фееричнее. Но, видимо, тщеславие Затулина не позволяет ему делиться славой. Надеюсь, русские каналы отсмотрят, отслушают и вынесут вердикт этому лицензированному многонационалу. Вообще сейчас на редкость много такого рода стало появляться анонсов. Лоббисты мигрантов пошли на наступ? — написал обиженный парламентарий, цитируя текст Матвеева.

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В Новосибирске грязный снег начали складировать на озеленённых территориях

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске жители Октябрьского района раскритиковали снежные завалы, оставленные на озеленённой территории у тротуара на улице Высоцкого. Один из местных жителей рассказал, что 6 февраля снег свалили прямо на тротуар возле зелёной зоны. Когда люди пожаловались на это в соцсетях, администрация района сообщила, что передала замечания по уборке этой территории в МКУ «Октябрьское» для устранения нарушений. 9 февраля грязный снег переместили с тротуара на озеленённую площадь.

Эта территория официально входит в список зелёных зон Новосибирска. На сайте «Мой Новосибирск» она указана под номером О_Б_7.

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Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков во время рабочего визита в Новосибирске посетил старинный дом на улице Зеленодольской, 37 в Октябрьском районе. Он подчеркнул, что здание должны были признать аварийным, а его жительница Ольга Животовская, мать двоих несовершеннолетних детей, получить новое жилье. Третий ребенок Ольги проживает отдельно. Новиков признался, что был шокирован условиями, в которых вынуждена жить семья.

Вместе с депутатом Ольгу навестил председатель новосибирской общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Он впервые побывал в этом доме в конце прошлого года.

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Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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