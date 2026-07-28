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Новосибирцы построили переправу через лужу у остановки

Автор: Артем Рязанов

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Самодельный настил вызвал споры среди жителей микрорайона

Жители микрорайона МЖК в Новосибирске нашли необычный способ борьбы с последствиями дождя. На улице Лазурной они соорудили самодельный настил через газон, чтобы добраться до остановки общественного транспорта. Причина — тротуар у дома № 2 регулярно затапливает, и обойти огромную лужу практически невозможно.

Альтернативный путь ведет через проезжую часть, что опасно, или по мокрому газону, который находится под наклоном и становится скользким.

— Раньше здесь была просто тропинка, а теперь приходится балансировать на скользком ламинате. Не все одобряют такое решение, ведь конструкция наносит вред зеленой зоне, — рассказал один из местных жителей изданию Oм1 Новосибирск.

Собеседник журналистов добавил, что раньше люди старались обходить проблемное место по краю дороги. Он подчеркивает, что единственным правильным решением этой ситуации мог бы стать ремонт существующего тротуара.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске жители жалуются на проблемы с благоустройством.

Источник фото: Горсайт

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : МЖК жалоба временная переправа

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Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Новый приказ Минздрава РФ изменил порядок мониторинга безопасности медицинских протезов и кардиостимуляторов, а также филлеров, используемых в косметологии. В соответствии с документом медицинские организации и сами пациенты смогут напрямую обращаться в Росздравнадзор посредством специальной автоматизированной системы. Новые правила начнут действовать уже 1 сентября 2026 года, а сам эксперимент рассчитан на шесть лет.

Уточним, что пациенты смогут подавать жалобы на некачественные импланты и через учреждения здравоохранения, как было раньше. За производителями также сохранится обязанность сообщать Росздравнадзору о жалобах, полученных от медучреждений. В противном случае им грозит приостановка госрегистрации продукции на один месяц и более.

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Жители МЖК в Новосибирске недовольны состоянием территории в микрорайоне

Автор: Артем Рязанов

Жители новосибирского МЖК жалуются на проблемы с благоустройством и уборкой территории микрорайона: уже несколько недель коммунальные службы не вывозят собранный вдоль дорог мусор. Мешки просто кинули в кусты.

Житель района отметил, что на муниципальных территориях МЖК также не проводили покос травы, из-за чего скапливается мусор. Также он указал на неудачное озеленение: из 14 высаженных рябин 11 погибли, а две сразу были засохшие.

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Новосибирцы жалуются на клубы тополиного пуха на улицах

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска в соцсетях активно поднимают проблему благоустройства города. Одна из самых острых тем — тополиный пух. Горожане недовольны тем, что его не убирают, не поливают и не подметают. Так, жительница города пожаловалась на состояние улицы Спартака (от Фабричной в сторону Советской): по её словам, пух там не только скопился в больших объёмах, но и уже горел.

Некоторые новосибирцы предлагают радикальное решение — полностью убрать пуховые тополя и заменить их на другие деревья.

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Жители Новосибирска недовольны состоянием Заельцовского кладбища

Автор: Артем Рязанов

Заельцовское кладбище — один из крупнейших некрополей Новосибирска: его площадь — 169 га, здесь около 360 тысяч могил. Основано в годы Великой Отечественной войны; здесь покоятся выдающиеся новосибирцы и более тысячи воинов.

Om1 Новосибирск просмотрел на 2ГИС комментарии о состоянии кладбища и работе администрации: мнения расходятся. Одни посетители благодарят сотрудников за помощь и поддержание порядка. Другие жалуются на мусор, поваленные, годами не убранные деревья, стаи агрессивных бездомных собак и грубое отношение отдельных работников.

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Агрессивная соседка терроризирует жителей дома в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Жители дома на улице Героев Революции в Новосибирске годами страдают от действий соседки: она забрасывает прохожих и автомобили мусором, обливает людей разными жидкостями, кидается предметами. Среди зафиксированных эпизодов — повреждение крыши авто, обливание пивом детей в колясках, атака водой из чайника на курьера.

Для фиксации инцидентов жильцы установили видеокамеры — они опасаются за безопасность, а не только за имущество.

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За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Автор: Артем Рязанов

Общественник подготовил жалобу в прокуратуру из-за резкого изменения скоростного режима на улице Ипподромской. Как пояснил Михаил Михайлов, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей», в конце апреля 2026 года городская администрация без предварительного уведомления горожан снизила разрешённую скорость на магистрали с 80 до 60 км/ч.

По его словам, камеры автоматической фиксации нарушений зарегистрировали множество случаев превышения скорости: за неделю было зафиксировано более 33 тысяч таких инцидентов.

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