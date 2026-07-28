Новосибирцы построили переправу через лужу у остановки

Жители микрорайона МЖК в Новосибирске нашли необычный способ борьбы с последствиями дождя. На улице Лазурной они соорудили самодельный настил через газон, чтобы добраться до остановки общественного транспорта. Причина — тротуар у дома № 2 регулярно затапливает, и обойти огромную лужу практически невозможно.

Альтернативный путь ведет через проезжую часть, что опасно, или по мокрому газону, который находится под наклоном и становится скользким.

— Раньше здесь была просто тропинка, а теперь приходится балансировать на скользком ламинате. Не все одобряют такое решение, ведь конструкция наносит вред зеленой зоне, — рассказал один из местных жителей изданию Oм1 Новосибирск.

Собеседник журналистов добавил, что раньше люди старались обходить проблемное место по краю дороги. Он подчеркивает, что единственным правильным решением этой ситуации мог бы стать ремонт существующего тротуара.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске жители жалуются на проблемы с благоустройством.