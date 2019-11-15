Влияние промышленных роботов на безработицу

Статистические данные были озвучены Международной Федерацией робототехники (International Federation of Robotics, IFR). По этим сведениям, ежегодное увеличение количества роботов составляет пятнадцать-двадцать процентов.

Одновременно с этим объем роботокомплексов сильно отличается между государствами. Россия, например, на настоящий момент обладает наименьшим количеством промышленных роботов. Это количество составляет около трех роботов на десять тысяч человек. Годовой показатель продаж промышленных роботов в России составляют примерно пятьсот-семьсот единиц.

Если сравнивать с Китаем, то нужно отметить, что в Китае этот показатель-пятьдесят тысяч. Заметно различие? И это при огромнейшем числе работающего населения. Этот показатель в разы превышает тот же показатель в России.

Автомобилестроение и микроэлектроника-самые роботизированные направления. Наиболее востребованы роботизированные комплексы в промышленной обработке металла. Роботокомплексы задействованы в его сварке и резке. На эту отрасль промышленности приходится около восьмидесяти процентов всех внедренных комплексов.

Второе место занимает только развивающееся направление-перемещение, сортировка и другие работы с грузами. Это направление особенно задействовано в пищевой промышленности и фармацевтике. Меньшее количество роботокомплексов применяется в фрезерной, окрасочной, измерительной и другой работе.

В мире существует список крупнейших производителей промышленных роботов.

Производители роботокомплексов:

«KUKA» Германия

«FANUC» Япония

«ABB» Швеция

«Kawasaki» Япония

«Motoman/Yaskawa» Япония/США

«OTC Daihen» Япония

«Panasonic» Япония

На Российском рынке лидируют KUKA» (Германия) и «FANUC» (Япония). Вместе эти две корпорации занимают девяносто процентов рынка. ABB, Kawasaki и Motoman/Yaskawa работают над увеличением своей доли российского рынка.

Китай прикладывает усилия по разработке своих роботов. Но на данный момент китайские комплексы лишь начинают выходить на мировой рынок. И на Российский, в том числе.

Это свидетельствует о трудновыполнимости и сложности производства промышленных роботокомплексов. Это разработка сложных прецизионных механизмов, работающих круглые сутки все дни в году и производство промышленных компьютеров с максимальной мощностью, которые являются мозгом комплекса, и имеют сложное управление.

Существует высокая степень вероятности, что количество китайских комплексов будет увеличиваться. Это произойдет по причине китайского ценообразования. Продукция китайцев часто в два-три раза ниже, чем у конкурентов. Сейчас доля китайцев на рынке невелика. Это обусловлено малым количеством номенклатуры, отсутствием компаний-интеграторов. А еще потребители боятся возможных проблем с качеством.

В России производителей роботизированных комплексов пока нет. Некоторыми производителями выпускаются декартовые и дельта-роботы. На эти механизмы возложены функции в нескольких промышленных областях. Но они никогда не заменят полноценные шести и более осевые роботы.

Мнение экперта — Сергей Байдали

Сергей Байдали, занимающийся разработкой и внедрением АСУТП на промышленных предприятиях Томска высказался по этому вопросу: «Внедрение промышленной робототехники не может явиться причиной безработицы и рассуждать подобным образом не корректно. Робототехнические комплексы, используемые на производстве повышают эффективность производства, заменяя человека зачастую на выполнении высоконагруженных, небезопасных, тяжелых операциях и даже в не пригодных для человека условиях труда. Но при этом способствуют созданию новых рабочих мест в технологических и более высокооплачиваемых нишах, связанных с программированием и обслуживанием робототехнических комплексов, а также требует целого пласта инженеров в разных областях, осуществляющих их разработку. В нашем понимании, применение роботизированных технических решений на производстве напрямую влияет на развитие и рост компании, ее конкурентоспособность, что сказывается на увеличении потребности в специалистах в области разработки новых продуктов, сбыта продукции и работы с клиентами. Таким образом, можно говорить только о перепрофилировании части существующих работников, на профессии, требующие более высокой квалификации».

Причины востребованности роботов.

Несмотря на различные сложности по установке и использованию РТК, они становятся очень востребованными в промышленности. Для этого есть ряд причин. Среди них:

высокая производительность

отсутствие расходов по заработной плате и социальным выплатам

стабильность качества

высота квалификации

ответственность в работе

обеспечение безопасности на производстве

возможность безостановочного производственного процесса

экологичность

Ко всему прочему, использование роботов делает процесс получения предприятиями сертификатов и лицензий намного проще. Потому что роботы не требуют условий, необходимых человеку.

Роботизация и возникновение безработицы.

Возможные последствия внедрения РТК.

Возможными последствиями повсеместной роботизации могут стать такие явления, как удешевление продукции, укрепление стабильности работы предприятий, сокращение количества банкротств. И как следствие, увеличение притока налоговых поступлений в бюджет.

Потребители сами будут выбирать роботизацию, которая обеспечит получение наиболее качественных и дешевых товаров народного потребления.

Когда-то из-за экскаватора лишились работы множество вооруженных лопатами рабочих, а станки с ЧПУ способствовали сокращению количества таких работников, как токари и фрезеровщики. Так и роботы не имеют отличий от любой современной технологии, и изменяют жизнь общества.

Последствия повсеместной роботизации.

Автоматизация производства будет происходить поэтапно. Сначала, пока роботы не внедрят в значительную часть производства, перемещение сотрудников будет происходить в рамках одного предприятия. К примеру, установка сварочного комплекса позволит увеличить количество выпускаемых изделий. А сварщик будет переведен туда, где автоматизация невозможна.

Затем с ростом объемов внедрения роботокомплексов возникнут всё большие потребности. Необходимо будет быстрое передвижение трудовых ресурсов между целыми предприятиями.

И, наконец, на определенной ступени роботизации возможно введение базового безусловного прожиточного минимума. Он, возможно, впоследствии увеличится за счет службы на государственных предприятиях, в коммерции или на социально значимых объектах.

В наши дни руководство некоторых стран рассматривают такую возможность. Обсуждение этого вопроса происходило на Швейцарском референдуме.

Наверное, через тридцать-пятьдесят лет повсеместное внедрение роботов приведет к тому, что объективной необходимостью станет утверждение безусловного базового дохода.

Повышенные налоги станут уделом роботизированных компаний. Но согласятся ли на это предприятия? В любом случае придется выбирать.

В целом по отношению к человечеству всеобщая роботизация-это еще один этап естественного отбора. На этом этапе одними буден выбран путь роста, для которого будет освобождено время за счет внедрения роботов. А другими-пассивная деградация.

Источник: http://inspair.ru/