В Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии

Депутат Госдумы и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что при правильной организации мигранты из Вьетнама, Непала и Бангладеш могут быть полезны для России.

По его словам, граждане Вьетнама и Непала могут работать в стране на основании приглашений, в отличие от мигрантов из безвизовых стран, таких как Узбекистан и Таджикистан.

Нилов подчеркнул изданию «Абзац», что при работе с иностранцами из таких стран, как Вьетнам, Непал и Бангладеш, работодатели должны нести за них повышенную ответственность. Однако для согласования потребности в трудовых ресурсах потребуется одобрение как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Напомним, в России продолжают совершенствовать миграционное законодательство. В конце августа депутат Дмитрий Гусев выступил с предложением создать список профессий, запрещенных для мигрантов. Он аргументировал свою инициативу заботой о россиянах, подчеркнув, что в некоторых сферах мигранты занимают больше рабочих мест, чем местные жители.

Ранее редакция сообщала о том, что лидер ЛДПР Слуцкий рассказал президенту России Владимиру Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске. Президент в свою очередь, отметил, что многие решения по миграционной политике уже приняты, и теперь необходимо добиться их реализации.