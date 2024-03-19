Капремонт важной автодороги за ₽394 млн проведут в Новосибирской области

Дорогу в город Обь капитально отремонтируют за 394 миллиона рублей.

Работы будут проводить на проезжей части улиц Строительная, Железнодорожная и на участке дороги по улице Байдукова.

Власти выбрали подрядчика — компанию ООО «Перлит-Строй». Стоимость контракта составляет 70 миллионов рублей.

Сначала будут проведены подготовительные работы по переустройству инженерных сетей. Затем начнутся земляные работы, подрядчик уложит новый асфальт, тротуары, затем установит остановки общественного транспорта, водоотводные системы и нанесет дорожную разметку.

Кроме того, подрядчику предстоит переустроить линии уличного освещения и светофоры.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Новосибирска раскритиковал ремонт и пробки на Октябрьском мосту.