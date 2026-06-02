Дело о контрабанде 25 млн рублей поступило в суд Новосибирска

В Новосибирской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере. Фигурантом стал 30-летний иностранец, о чём сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2024 года мужчина планировал покинуть Россию и отправиться за границу. В международном аэропорту Толмачёво он проходил таможенный контроль, но не предоставил декларацию на денежные средства, сумма которых превышала разрешённые 10 тысяч долларов США.

У него обнаружили более 25 миллионов рублей как при себе, так и в багаже. Деньги были скрыты от таможенного контроля. Сотрудники ведомства пресекли незаконный вывоз. Гражданина обвиняют в контрабанде наличных денежных средств.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Обской городской суд Новосибирской области.

