Дело о контрабанде 25 млн рублей поступило в суд Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Иностранца с незадекларированной наличкой в багаже задержали в аэропорту Толмачево еще в 2024 году

В Новосибирской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере. Фигурантом стал 30-летний иностранец, о чём сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2024 года мужчина планировал покинуть Россию и отправиться за границу. В международном аэропорту Толмачёво он проходил таможенный контроль, но не предоставил декларацию на денежные средства, сумма которых превышала разрешённые 10 тысяч долларов США.

У него обнаружили более 25 миллионов рублей как при себе, так и в багаже. Деньги были скрыты от таможенного контроля. Сотрудники ведомства пресекли незаконный вывоз. Гражданина обвиняют в контрабанде наличных денежных средств.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Обской городской суд Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские производители отправляют за границу горошек и варенье.

Источник фото: Infopro54/автор Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По состоянию на 22 мая 2026 года мэрия Новосибирска выдала 18 разрешений на строительство жилья общей площадью 527 тысяч кв метров. Об этом сообщили в департаменте строительства и архитектуры города в ответ на запрос Infopro54. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в городе было выдано 18 разрешений на возведение 422,8 тысяч кв. м.

— По сравнению с 2025 годом прирост вновь возводимой жилой площади в 2026 году за аналогичный период составил 25%, — констатировали в департаменте.

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил заместителю Иосифу Кодалаеву, главе департамента культуры Ксении Антоновой и руководителю Октябрьского района Якову Чагину разобраться с ситуацией в парке имени Бугакова.

— Хороший парк, большая территория, но курьеры позволяют себе ездить по нашим газонам, ищут объездные маршруты, чтобы быстрее сделать доставку. Необходимо выстроить процессы, может быть, провести заградительные мероприятия, поработать с компаниями-доставщиками, чтобы такого не было. Город предпринял большие усилия, чтобы построить этот парк, а наши же горожане нарушают правила благоустройства и разрушают то, что с таким трудом построено, — добавил мэр.

«Ревущие двадцатые» на сцене: премьера спектакля «Великий Гэтсби» состоится в Новосибирске

На главной сцене театра «Красный факел» состоится премьера музыкальной постановки «Великий Гэтсби». Это работа одного из самых востребованных и известных режиссеров России Алексея Франдетти. В ее основе лежит пронзительная история о крахе надежд, любви и иллюзиях «века джаза», рассказанная на страницах культового романа американского классика Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Франдетти в сотрудничестве с драматургом Наталией Макуни создал инсценировку специально для новосибирского драматического театра.

В завершение своего 106-го театрального сезона «Красный факел» приглашает публику окунуться в атмосферу изысканной роскоши эпохи ар-деко и блистательных «ревущих двадцатых». Джей Гэтсби – таинственный миллионер, завсегдатай вечеринок и успешный бизнесмен, который сохранил веру в любовь и юношеские идеалы. Он построил грандиозный особняк на Золотом побережье Лонг-Айленда, устраивает самые пышные и экстравагантные вечера в Нью-Йорке, становясь предметом светских пересудов. Слухи о нем множатся: одни считают его наследником крупной финансовой империи, другие – родственником кайзера Вильгельма, третьи – немецким шпионом. И никто не подозревает, что все свое состояние он заработал с одной-единственной целью – вернуть Дэйзи, ту, что предпочла ему богатство и покинула его, когда он был на войне. Однако в стремлении к разбитой мечте сам Великий Гэтсби становится ее жертвой.

Новосибирск возглавил рейтинг подростковой занятости в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области каждый двадцатый соискатель на рынке труда ещё не получил аттестат о среднем образовании. Местные подростки всё активнее выходят на работу, и эта тенденция уже заметно меняет структуру региональной занятости. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

В 2026 году на долю жителей в возрасте от 14 до 18 лет приходится 5% всех активных резюме в регионе. Речь идёт о 25,3 тысячи документов, которые молодые люди создали или обновили с начала года. Большинство из них хотят трудиться не на удалёнке, а непосредственно на территории работодателя — такой формат предпочли 94% юных соискателей.

Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с несовершенным остеогенезом

У Виталика Бондарева тяжелое врожденное заболевание – очень хрупкие кости. Первый перелом произошел, когда ему было три месяца, а потом переломы рук и ног стали следовать один за другим.

— С 2018 года сына лечат в московской клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). Много раз он проходил курсы терапии для укрепления костей и физическую реабилитацию, также ему сделали несколько сложных операций по установке и замене специальных штифтов в кости предплечья, бедер и голеней. Благодаря такому комплексному лечению Виталик стал значительно активнее, он начал сам ходить, хоть и прихрамывая. Сын любит рисовать, собирать конструктор, у него много друзей. Самая главная его мечта – нормально ходить и очно учиться в школе. За последнее время Виталик сильно вырос, и штифт, установленный в левое бедро, нужно заменить на новый, большего размера: старый уже не выполняет свою функцию и может застопорить рост ноги, — рассказывает мама Виталика Елена Бондарева.

«Это очень обидно»: в новосибирских научных институтах урезают ставки и другие расходы

Новосибирские научные институты в 2026 году из-за уменьшения финансирования пересматривают штатное расписание и размеры стимулирующих выплат. Об этом Infopro54 рассказали сотрудники нескольких научных организаций.

Учитывая, что рассказы ученых, работающих в разных НИИ и друг с другом не знакомых, похожи, можно предположить, что решение принималось на уровне выше институтского.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

