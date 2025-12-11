Сотрудники новосибирской почты инсценировали пожар для кражи пенсий

В городе Тогучин Новосибирской области сотрудники почтового отделения организовали инсценировку поджога автомобиля, чтобы украсть почти 10 миллионов рублей.

По данным регионального МВД, 5 декабря на трассе в Тогучинском районе загорелся почтовый автомобиль. Водитель потушил пожар и поехал дальше. В пункте назначения он заявил, что в огне сгорели две инкассаторские сумки с более чем 9,8 миллиона рублей. При этом корреспонденция не пострадала.

— Осмотрев машину и изучив все обстоятельства инцидента, сотрудники полиции пришли к выводу, что поджог инсценирован, чтобы похитить деньги. Также они установили причастных — 40-летнего водителя машины и 41-летнюю менеджера почтового отделения связи, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники выяснили, что работница почты предложила водителю украсть деньги, предназначенные для пенсионных выплат. Водитель остановился на дороге возле села Заречное, вскрыл сумки, переложил деньги в коробку, а сумки накрыл пакетами и поджёг, чтобы создать видимость пожара из-за проводки.

После того как огонь был потушен, водитель направился в Тогучин. В городе он подъехал к отделению почты и передал деньги менеджеру.

— Женщина спрятала наличность в цветочном горшке, — говорится в сообщении ведомства.

Во время обысков оперативники нашли похищенные деньги. Выяснилось, что преступница успела перевести 500 тысяч рублей на свою карту и отправить часть родственнику.

Полиция Тогучинского района возбудила уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

