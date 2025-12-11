Рекламодателям

Сотрудники новосибирской почты инсценировали пожар для кражи пенсий

  • 11/12/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
Сотрудники новосибирской почты инсценировали пожар для кражи пенсий
Соучастница преступления прятала деньги в цветочном горшке

В городе Тогучин Новосибирской области сотрудники почтового отделения организовали инсценировку поджога автомобиля, чтобы украсть почти 10 миллионов рублей.

По данным регионального МВД, 5 декабря на трассе в Тогучинском районе загорелся почтовый автомобиль. Водитель потушил пожар и поехал дальше. В пункте назначения он заявил, что в огне сгорели две инкассаторские сумки с более чем 9,8 миллиона рублей. При этом корреспонденция не пострадала.

— Осмотрев машину и изучив все обстоятельства инцидента, сотрудники полиции пришли к выводу, что поджог инсценирован, чтобы похитить деньги. Также они установили причастных — 40-летнего водителя машины и 41-летнюю менеджера почтового отделения связи, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники выяснили, что работница почты предложила водителю украсть деньги, предназначенные для пенсионных выплат. Водитель остановился на дороге возле села Заречное, вскрыл сумки, переложил деньги в коробку, а сумки накрыл пакетами и поджёг, чтобы создать видимость пожара из-за проводки.

После того как огонь был потушен, водитель направился в Тогучин. В городе он подъехал к отделению почты и передал деньги менеджеру.

— Женщина  спрятала наличность в цветочном горшке, — говорится в сообщении ведомства.

Во время обысков оперативники нашли похищенные деньги. Выяснилось, что преступница успела перевести 500 тысяч рублей на свою карту и отправить часть родственнику.

Полиция Тогучинского района возбудила уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского депутата обвиняют в краже газа на два миллиона рублей.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

232

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : Почта России пожар МВД деньги


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Сотрудники новосибирской почты инсценировали пожар для кражи пенсий
11/12/25 18:30
Право&Порядок
Сети «черных провайдеров» срежут с опор на Димитровском мосту Новосибирска
11/12/25 18:00
Бизнес Власть Город
Подрядчик концессионной школы в Новосибирске приступит к монтажу до конца года
11/12/25 17:30
Власть Образование Общество
Верховный суд России отказал Джулаю в споре с мэрией Новосибирска
11/12/25 17:00
Бизнес Власть
«Это еще не конец»: в Новосибирске закрываются швейные производства и падает качество одежды
11/12/25 16:56
Бизнес Общество Промышленность Рынки
Многие факты из обращения коллектива Искитимской больницы подтвердились
11/12/25 16:30
Власть Медицина Общество
Эксперты рассказали, куда отправятся новосибирцы на новогодние праздники
11/12/25 16:00
Туризм
Стало известно, когда откроется четвертый мост в Новосибирске
11/12/25 15:35
Город
Запуск одного из крупнейших ЦОД в Сибири отложили на 2026 год
11/12/25 15:30
Бизнес
Российский экологический оператор профинансирует комплексы ТКО в Новосибирске
11/12/25 15:00
Бизнес Власть
Суд в России выписал первый штраф за поиск экстремистских материалов в интернете
11/12/25 14:30
Общество Право&Порядок
Мигрант с ВИЧ-инфекцией забаррикадировался от новосибирских силовиков в туалете
11/12/25 14:00
Общество Право&Порядок
Крупный российский банк представил проект новогоднего домашнего театра
11/12/25 13:05
Бизнес Общество
Все платежи через СБП, QR-коды и «Мир» будут отслеживаться Росфинмониторингом
11/12/25 13:00
Общество Финансы
Четвертый мост в Новосибирске по прямому ходу планируют открыть до конца 2025 года
11/12/25 12:45
Город Общество
В Новосибирске ускоряется яичная инфляция
11/12/25 12:00
Общество Экономика
Экс-гендиректору «ФК «Новосибирск» Андрею Перлову изменили меру пресечения
11/12/25 11:00
Право&Порядок
Нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска
11/12/25 10:00
Общество
Стоимость отдыха в глэмпингах Новосибирска доходит до 20 000 рублей за ночь
11/12/25 9:00
Бизнес Туризм
В Новосибирске задержали застройщика индивидуальных жилых домов
11/12/25 8:00
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам
3/12/25 9:10
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять