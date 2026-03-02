Поиск здесь...
Прокуратура проверит Хилокский микрорайон из-за опасных биологических отходов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Переполненные мусорные баки, были заполнены останками животных, были обнаружены в феврале

В Хилокском микрорайоне Новосибирска, где в феврале в очередной раз нашли останки животных, пройдет выездная проверка прокуратуры и управления ветеринарии.

— Прокуратурой области Управлению ветеринарии по Новосибирской области выдано требование о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, — говорится в сообщении ведомства, на которое ссылается Om1 Новосибирск.

Напомним, 9 февраля в Хилокском микрорайоне переполненные мусорные баки оказались заполнены останками животных. Инцидент произошел у дома №11 по Хилокской улице. В соцсетях сообщили, что отходы выбросили мигранты, живущие рядом с Хилокским рынком.

11 февраля сотрудники Управления ветеринарии Новосибирской области и администрации Ленинского района нашли выброшенные останки животных. Установить владельца не удалось. Останки отправили в ООО «Чистый город», а территорию продезинфицировали. 12 февраля полиция начала поиск владельцев опасных отходов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители поселка под Новосибирском пожаловались на незаконную торговлю.

На Хилокской в Новосибирске снова обнаружены опасные биологические отходы

Автор: Артем Рязанов

Жители Хилокского жилмассива снова пожаловались в соцсетях на переполненные мусорные баки, заполненными останками животных. Особенно остро проблема проявилась возле дома на улице Хилокская, 11.

По информации из соцсетей, отходы оставили мигранты, проживающие рядом с Хилокским рынком. Жалоба на найденные в контейнерах останки скота появилась в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в «ВКонтакте».

Читать полностью

ФАС проверит эффективность соглашений о сдерживании роста цен в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку эффективности ценовых соглашений, которые региональные власти, в том числе в Новосибирской области, заключают с производителями и торговыми сетями. Ведомство запросит у участников рынка данные, чтобы выяснить, как заключение таких меморандумов влияет на реальную стоимость продуктов и размер торговых наценок.

В целом по стране к этой системе уже присоединились более 11,5 тысяч организаций, которые добровольно берут на себя обязательства ограничивать цены на социально значимые товары и следить за их наличием на полках.

Читать полностью

Новосибирцы могут проверить долги на «Госуслугах»

Автор: Артем Рязанов

Россияне теперь могут узнать на портале «Госуслуги», возбуждено ли в отношении них исполнительное производство. Об этом сообщила пресс-служба ФССП. Любой пользователь сможет получить информацию о номере, дате и причине возбуждения производства, сумме долга, названии и адресе отдела судебных приставов, фамилии пристава, а также о дате и причине прекращения производства.

— На «Госуслугах» можно проверить как собственные долги, так и финансовую дисциплину граждан и организаций. Специальный сервис доступен всем пользователям портала, — рассказали в ведомстве.

Читать полностью

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Автор: Юлия Данилова

Налоговая стала чаще отправлять бизнесу запросы на добровольную уплату старых налогов. Это касается оплаты НДС и НДФЛ за периоды давностью более трех лет. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина отмечает, что в Новосибирске фиксируются подобные обращения предпринимателей.

Наталья Алексеевна, как сообщают федеральные СМИ, компании и предприниматели начали получать уведомления от ФНС об оплате «старых» налогов. Есть ли такие прецеденты в Новосибирской области?

Читать полностью

Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку ценовых наценок в крупнейших федеральных продуктовых сетях, представленных в Новосибирской области. Ведомство направило запросы в 11 ключевых розничных компаний, включая X5 Group, «Магнит», «Лента», «Мария Ра», «Монетка», «Метро» и «Ашан», которые должны предоставить данные о ценообразовании.

Целью расследования является анализ размера торговых наценок на социально значимые товары. ФАС запросила информацию о закупочных и розничных ценах, а также об объемах продаж по 26 категориям. В список вошли молочная продукция, мясо, птица, рыба, овощи, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, мука и хлебобулочные изделия. Период для изучения данных установлен с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года.

Читать полностью

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что объекты, схожие с торговым центром в Первомайке, в котором 21 января произошло обрушение, будут проверены. Он отметил, что многие торговые и коммерческие объекты региона были построены в тот период, когда широко применялась практика полулегального строительства и последующей реконструкции без соблюдения норм безопасности. Теперь власти намерены проверить их на соответствие требованиям законодательства и безопасности, заявил глава региона в интервью «АиФ-Новосибирск». Он подчеркнул, что подход к изменению разрешённого использования земельных участков и инвестпланов собственников по новым объектам в регионе станет более жёстким.

Напомним, двухэтажное здание магазина в Первомайском районе обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину.  Мужчина скончался, одна из женщин с травмами находится в больнице, сообщили в прокуратуре с следственном комитете.

Читать полностью
Лента новостей
Общество

Выезжать на лёд водоемов запретили в Новосибирской области

Общество

Весна пришла: в Новосибирске резко потеплеет, а потом похолодает

Бизнес Власть

Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Общество

Новосибирская область вошла в число самых закредитованных регионов РФ

Власть Право&Порядок

Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Бизнес Рынки

В Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен

Бизнес

Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Авто

Новосибирский автоэксперт объяснил, почему покупать машины за рубежом выгоднее

Общество Туризм

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Общество

Очаги пастереллеза локализовали в Новосибирской области

Бизнес Власть

Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Авто

Вступили в силу новые правила подготовки водителей в Новосибирске

Бизнес

Завод биодобавок построят в Новосибирске

Бизнес Власть

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Общество Право&Порядок

В Новосибирске пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров ОПГ

Власть Общество

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Общество

Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях

Бизнес

В Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram

