Прокуратура проверит Хилокский микрорайон из-за опасных биологических отходов

В Хилокском микрорайоне Новосибирска, где в феврале в очередной раз нашли останки животных, пройдет выездная проверка прокуратуры и управления ветеринарии.

— Прокуратурой области Управлению ветеринарии по Новосибирской области выдано требование о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, — говорится в сообщении ведомства, на которое ссылается Om1 Новосибирск.

Напомним, 9 февраля в Хилокском микрорайоне переполненные мусорные баки оказались заполнены останками животных. Инцидент произошел у дома №11 по Хилокской улице. В соцсетях сообщили, что отходы выбросили мигранты, живущие рядом с Хилокским рынком.

11 февраля сотрудники Управления ветеринарии Новосибирской области и администрации Ленинского района нашли выброшенные останки животных. Установить владельца не удалось. Останки отправили в ООО «Чистый город», а территорию продезинфицировали. 12 февраля полиция начала поиск владельцев опасных отходов.

