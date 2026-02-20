Поиск здесь...
На Хилокской в Новосибирске снова обнаружены опасные биологические отходы

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Все контейнеры были переполнены мешками с останками

Жители Хилокского жилмассива снова пожаловались в соцсетях на переполненные мусорные баки, заполненными останками животных. Особенно остро проблема проявилась возле дома на улице Хилокская, 11.

По информации из соцсетей, отходы оставили мигранты, проживающие рядом с Хилокским рынком. Жалоба на найденные в контейнерах останки скота появилась в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в «ВКонтакте».

Местные жители возмущены тем, что контейнерные площадки превратились в места для незаконного выброса биологических отходов. В обращении подчёркивается, что утилизация останков животных должна проводиться в соответствии с законом через службу ветеринарии и с соблюдением санитарных норм.

В сообществе отметили, что случаи обнаружения коровьих и бараньих останков в бытовых контейнерах не редкость. В этот раз отходов было особенно много — все контейнеры были переполнены мешками с останками.

Управление ветеринарии Новосибирской области сообщило Om1 Новосибирск, что специалисты совместно с администрацией Ленинского района провели проверку по адресу Хилокская, 11. Там они действительно обнаружили выброшенные в контейнеры останки скота.

— По результатам выездного обследования владельца биологических отходов установить не удалось. Биологические отходы, в отношении которых невозможно подтвердить их происхождение или владелец не установлен, признаются особо опасными биологическими отходами и уничтожаются путём сжигания, — говорится в ответе Управления ветеринарии.

Биологические отходы отправили на уничтожение в ООО «Чистый город». После очистки территории специалисты провели дезинфекцию.

Также 12 февраля 2026 года в отдел полиции № 7 Ленинского района Управления МВД России по Новосибирску отправили запрос для установления владельцев отходов.

Напомним, в 2024 году головы коров нашли в мусорных баках в Новосибирске, а также потроха других сельхозживотных. Жители также жаловались, что в кладбище превратился берег озера на МЖК в Новосибирске. Повсюду валялись кости, шкуры и головы крупного рогатого скота.

Ранее редакция сообщала о том, что биологические отходы предлагают захоранивать на полигонах Новосибирской области. 

Источник фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО! в Вконтакте

