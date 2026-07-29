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Недвижимость

Когда двор становится парком развлечений: в эко-квартале «На Кедровой» открыли детскую площадку

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Яркие краски, звонкий детский смех и доброжелательная атмосфера — именно так можно описать летний праздник в эко-квартале «На Кедровой» ГК «Расцветай»

В масштабном проекте известного новосибирского девелопера благоустройство для детей — это не просто типовая игровая зона, а целая экосистема, где продумана каждая деталь, чтобы маленькие новоселы росли творческими, активными и общительными.

Детскую площадку в эко-квартале «На Кедровой» по праву можно сравнить с целым парком развлечений, где комфортно юным новоселам разных возрастов. В большом современном игровом комплексе собраны разные фишки для детского досуга и активностей: песочницы, лабиринты, горки, скалодромы. Все территория игрового комплекса покрыта травмобезопасным прорезиненным покрытием, которое не только обеспечивает комфорт и защиту во время подвижных игр, но и эстетично вписывается в окружающую среду проекта.

— При проектировании придомовой территории проекта «На Кедровой» мы прорабатывали десятки возможных активностей для всех возрастов, чтобы новоселы могли с пользой и удовольствием проводить много времени на свежем воздухе, и для этого им не нужно было выезжать за пределы своего дома, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

А главным магнитом для детской энергии стала яркая игровая скульптура «Динозавр». Она объединила все разнообразие активных игр и подарила малышам бесконечный простор для фантазии.

ГК «Расцветай»

Именно этот игровой комплекс и определил концепцию праздника, одной из тем которого стала занимательная палеонтология. В субботу, 25 июля, двор эко-квартала «На Кедровой» разделился на тематические творческие кластеры: кто-то расписывал имбирные пряники, кто-то разукрашивал картинки с динозаврами, а кто-то собирал яркое панно из мозаики. Все действо сопровождалось зажигательной музыкой и веселыми шутками аниматоров. Конечно, не обошлось и без любимых детских угощений: сахарной ваты, попкорна и мороженого — всего было вдоволь. Настоящим гвоздем программы стала пенная вечеринка, где танцевали не только взрослые, но и дети.

эко-квартал «На Кедровой»

ГК «Расцветай» уже в третий раз проводит для жителей запоминающиеся надолго праздники. Прошлым летом — торжественный запуск сухого фонтана, который стал любимым местом встреч. В феврале весело и шумно всем двором провожали зиму. Сейчас — открытие детской площадки. И опять новосибирский девелопер продемонстрировал, что проведение добрососедских мероприятий — это живые, теплые встречи, где каждый гость чувствует себя частью дружного соседского комьюнити.

— Каждый раз приятно удивляюсь, как классно здесь проходят праздники. Когда увидела анонс открытия детской площадки, мы с сыном (ему пять лет) решили, что пропускать нельзя — и не пожалели! Дети визжали от восторга: динозавр-скалодром, пенная вечеринка, куча сладостей и мастер-классов. Отдельное спасибо за безопасное резиновое покрытие — набегались вдоволь. Приятно, что ГК «Расцветай» делает такие душевные праздники для соседей. Теперь у нас есть не только любимый фонтан, но и этот игровой парк. Супер!», — поделилась впечатлениями Ольга.

Хотите такой же двор? Приезжайте на экскурсию в эко-квартал «На Кедровой» !

ГК РасцветайПодробности по телефону:
+7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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Фото предоставлены ГК «Расцветай»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Эко-квартал "На Кедровой" Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость в Новосибирске надежный застройщик инфраструктура благоустройство

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В Новосибирске утвердили список из 387 аварийных домов

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске утвержден новый перечень из 387 многоквартирных домов, которые официально признаны аварийными и подлежат расселению и сносу. Мэрия опубликовала соответствующий проект постановления, вносящий изменения в действующий список аварийного жилья. В обновленный перечень вошли адреса в разных районах города: на улицах Автогенной, Аренского, Бурденко, Добролюбова, Полярной, Портовой, Солидарности, а также на Бердском шоссе, Старом шоссе и других.

Расселение этих домов ведется в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище». Сроки переселения жителей в проекте постановления не уточняются.

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Облсуд подтвердил законность выселения академика Асеева из коттеджа

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд признал законным выселение академика Александра Асеева и его семьи из ведомственного коттеджа в Академгородке. Апелляция отклонена, решение вступило в силу — теперь освобождением жилья займутся приставы.

Коттедж на улице Мальцева оказался в центре уголовного дела о мошенничестве. Следствие установило, что с 2009 по 2015 год, занимая пост председателя СО РАН, академик через фиктивные документы переоформил служебное жильё на дочь. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным, назначил условный срок и штраф, а приватизацию коттеджа отменил.

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Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. Теперь объект, возведенный в наукограде Кольцово, имеет официальный юридический статус, что является важным этапом его ввода в эксплуатацию.

Источник синхротронного излучения поколения «4+» разместился на территории в 30 гектаров. Комплекс представляет собой 34 здания и сооружения, оснащенные сложнейшим инженерным и технологическим оборудованием. Общая площадь застройки составила 67 224,23 квадратных метра, что сопоставимо с размером небольшого микрорайона.

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Школа в Клюквенном за 2,6 млрд не заинтересовала новосибирских застройщиков

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске не нашлось подрядчика для строительства школы за 2,6 миллиарда рублей. Конкурс на возведение школы на 1100 мест в микрорайоне Клюквенный признан несостоявшимся. По данным протокола, опубликованного на портале госзакупок, на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Заказчиком строительства выступало АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Компании-подрядчику предстояло возвести четырехэтажное здание площадью более 8 тысяч квадратных метров на улице Подневича в Калининском районе. Проект предусматривал создание современного образовательного пространства с отдельными блоками для младших, средних и старших классов, безбарьерной средой и лифтами.

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«Дешевые квадраты вымываются»: на смену студиям приходят евродвушки

Небольшие студии традиционно считались самым ликвидным товаром на рынке инвестиций в недвижимость. Однако за последние два года произошла структурная перестройка в этом сегменте. На смену мини-форматам стали приходить полноценные однушки и евродвушки. Об этом Infopro54 рассказал директор офиса агентства недвижимости «Жилфонд» Александр Березовский.

— Это сквозной тренд для всех ключевых агломераций, но с разной степенью интенсивности. Главным локомотивом этого процесса стали административные решения. С 2024 года в Москве, Московской и Ленинградской областях введены строгие ограничения на проектирование жилья площадью менее 28 кв. м. Вслед за столичными регионами рекомендацию отказаться от микроквартир подхватили и другие субъекты (Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области), — отметил эксперт.

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Девелоперу, обманувшему дольщиков, отказали в УДО в Новосибирске

Бывший директор новосибирской строительной компании «Сумет» Владимир Зурков предпринял очередную попытку выйти на свободу досрочно. Но суд не поддержал ходатайство. Об этом рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда Новосибирска.

Экс-глава строительной организации отбывает в тюрьме 10-летний срок. Такое наказание он получил сразу за несколько экономических преступлений (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в крупном и особо крупном размере, растрата в особо крупном размере и обман дольщиков).

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