Когда двор становится парком развлечений: в эко-квартале «На Кедровой» открыли детскую площадку

В масштабном проекте известного новосибирского девелопера благоустройство для детей — это не просто типовая игровая зона, а целая экосистема, где продумана каждая деталь, чтобы маленькие новоселы росли творческими, активными и общительными.

Детскую площадку в эко-квартале «На Кедровой» по праву можно сравнить с целым парком развлечений, где комфортно юным новоселам разных возрастов. В большом современном игровом комплексе собраны разные фишки для детского досуга и активностей: песочницы, лабиринты, горки, скалодромы. Все территория игрового комплекса покрыта травмобезопасным прорезиненным покрытием, которое не только обеспечивает комфорт и защиту во время подвижных игр, но и эстетично вписывается в окружающую среду проекта.

— При проектировании придомовой территории проекта «На Кедровой» мы прорабатывали десятки возможных активностей для всех возрастов, чтобы новоселы могли с пользой и удовольствием проводить много времени на свежем воздухе, и для этого им не нужно было выезжать за пределы своего дома, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

А главным магнитом для детской энергии стала яркая игровая скульптура «Динозавр». Она объединила все разнообразие активных игр и подарила малышам бесконечный простор для фантазии.

Именно этот игровой комплекс и определил концепцию праздника, одной из тем которого стала занимательная палеонтология. В субботу, 25 июля, двор эко-квартала «На Кедровой» разделился на тематические творческие кластеры: кто-то расписывал имбирные пряники, кто-то разукрашивал картинки с динозаврами, а кто-то собирал яркое панно из мозаики. Все действо сопровождалось зажигательной музыкой и веселыми шутками аниматоров. Конечно, не обошлось и без любимых детских угощений: сахарной ваты, попкорна и мороженого — всего было вдоволь. Настоящим гвоздем программы стала пенная вечеринка, где танцевали не только взрослые, но и дети.

ГК «Расцветай» уже в третий раз проводит для жителей запоминающиеся надолго праздники. Прошлым летом — торжественный запуск сухого фонтана, который стал любимым местом встреч. В феврале весело и шумно всем двором провожали зиму. Сейчас — открытие детской площадки. И опять новосибирский девелопер продемонстрировал, что проведение добрососедских мероприятий — это живые, теплые встречи, где каждый гость чувствует себя частью дружного соседского комьюнити.

— Каждый раз приятно удивляюсь, как классно здесь проходят праздники. Когда увидела анонс открытия детской площадки, мы с сыном (ему пять лет) решили, что пропускать нельзя — и не пожалели! Дети визжали от восторга: динозавр-скалодром, пенная вечеринка, куча сладостей и мастер-классов. Отдельное спасибо за безопасное резиновое покрытие — набегались вдоволь. Приятно, что ГК «Расцветай» делает такие душевные праздники для соседей. Теперь у нас есть не только любимый фонтан, но и этот игровой парк. Супер!», — поделилась впечатлениями Ольга.

Хотите такой же двор? Приезжайте на экскурсию в эко-квартал «На Кедровой» !

Подробности по телефону:

+7 (383) 255-88-22

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