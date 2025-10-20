Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области

Под Новосибирском, в метро и под дачами, спрятан огромный архив датированный сотнями миллионов лет. Гладкие мраморные стены станций метро — фрагменты доисторического морского дна возрастом 440 миллионов лет, когда здесь плескались теплые тропические воды. Цементные заводы, включая Искитимский, используют чистый известняк, сформировавшийся в древних рифовых экосистемах, подобных Большому Барьерному рифу, об этом рассказала заведующая филиалом Музея природы Вера Журавлева изданию Atas.info.

Особенно активно отложения накапливались в девонский период (400–350 млн лет назад), когда территория Новосибирской области была мелководным морем с богатой жизнью: кораллы, мшанки, морские лилии и брахиоподы.

— Следы этой эпохи видны в долинах рек Шипунихи и Койнихи, особенно в Искитимском районе, где каждый обрыв хранит историю додинозавровой жизни. Однако трилобиты здесь встречаются редко, в основном в виде крошечных особей, — отмечает эксперт.

Во второй половине палеозоя (300–250 млн лет назад) началось формирование суши: восточная часть региона поднялась, образовав горные хребты и долины. В Горловском прогибе росли леса, которые сегодня кажутся фантастическими.

— Лепидодендрон — это «чешуйчатое дерево». Кажется, что это отпечаток шкуры крокодила, но это кора дерева, — говорит Вера Журавлева.

Гиганты достигали 35–45 метров в высоту и имели стволы до двух метров. В заболоченных низинах росли кордаиты, предки хвойных, создававшие мрачный пейзаж. Эти леса стали основой для каменного угля и антрацита в Искитимском районе. На отвалах карьеров видны отпечатки листьев.

— Динозавров здесь найти невозможно из-за геологии. Новосибирск стоит на слоях юрского и мелового периодов, надежно «запечатанных» под толщей более молодых отложений. Зато регион богат наследием ледникового максимума. Здесь обитали шерстистые мамонты, носороги, пещерные львы, бизоны, большерогие олени и гиены. Мамонтовые кости находят часто, особенно осенью, — поясняет Журавлева.

Особое место занимает урочище Волчья Грива с более 1 500 мамонтовыми скелетами — крупнейшим скоплением в Северном полушарии. На некоторых костях видны следы обработки, так как в Барабинской низменности нет природного камня.

Череп пещерного льва, найденный на речке Мосихе, — ценный артефакт эпохи позднего плейстоцена.

Профессор Дмитрий Метелкин из Новосибирского государственного университета не исключает, что через 200–250 миллионов лет материки сдвинутся, и наша страна окажется в субтропиках. Через сотни миллионов лет Академгородок может стать тропическим, а Обь — ленивой рекой.

